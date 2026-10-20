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Wer zeigt / überträgt FC Porto vs. PSV heute live im TV und Livestream?

FC Porto - PSV
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PSV
Champions League

In der Champions League spielt FC Porto gegen PSV. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen FC Porto und PSV beginnt am 20.10.2026, 21:00.

Anstoßzeit FC Porto gegen PSV

crest
Champions League - Spielwoche 3
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Wer zeigt / überträgt FC Porto vs PSV heute live im TV und Livestream?

FC Porto gegen PSV Eindhoven wird live auf DAZN übertragen. Die TV- und Stream-Optionen sind unten aufgeführt.

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FC Porto vs. PSV: Spielvorschau

FC Porto empfängt PSV Eindhoven im Estádio do Dragão in Porto in der UEFA Champions League. Für beide Mannschaften steht die Partie unter dem Druck einer schwierigen Phase in der laufenden europäischen Kampagne.

Francesco Farioli führt Porto nach einer 3:2-Heimniederlage gegen Real Betis in diesem Wettbewerb in das Spiel. In der Liga Portugal zeigte das Team zuletzt starke Leistungen, darunter ein 3:1-Erfolg gegen Benfica, doch auf europäischer Bühne wartet Porto noch auf den ersten Punkt der Saison.

PSV reist mit einer deutlich angespannteren Stimmung nach Portugal. Peter Bosz' Mannschaft verlor zuletzt in der Eredivisie 2:1 gegen ADO Den Haag und kassierte zuvor eine 1:0-Niederlage in der Champions League gegen RB Leipzig. Drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen setzen die Niederländer unter Zugzwang.

Dazu kommt eine beachtliche Verletztenliste, die Bosz bei der Aufstellung erheblich einschränkt. Die Kadertiefe wird in Porto auf eine ernsthafte Probe gestellt.

In der Champions League-Tabelle liegen beide Klubs im unteren Bereich der Ligaphase – Porto auf Platz 30, PSV auf Platz 26. Ein weiterer Punktverlust würde die Ambitionen beider Teams auf die Knockout-Runde erheblich gefährden.

Die Partie ist damit mehr als ein einfaches Gruppenspiel: Es ist ein direktes Duell zweier Mannschaften, die dringend Zähler benötigen. Wer live dabei sein möchte, findet hier alle Infos zur Übertragung.


FC Porto vs. PSV: Aufstellungen

FC Porto vs PSV Voraussichtliche Aufstellungen

4-3-3
FC Porto crest
FC Porto
POR
page.match.formation.title
PSV crest
PSV
PSV
4-2-3-1
D. CostaD. CostaF. MouraF. MouraJ. KiwiorJ. KiwiorM. FernandesM. FernandesP. RosarioP. RosarioA. VarelaA. VarelaG. VeigaG. VeigaV. FroholdtV. FroholdtAndré SilvaAndré SilvaB. SainzB. Sainzteam-logoPepeM. KovarM. KovarA. ObispoA. ObispoL. GeertruidaL. GeertruidaF. KosticF. KosticS. DestS. DestE. BajraktarevicE. BajraktarevicMauro JuniorMauro JuniorK. SanoK. SanoI. PerisicI. PerisicN. FernandezN. FernandezS. MijnansS. Mijnans
PSV crest
PSV
PSV
4-3-3
FC Porto

Startelf

PSV

Trainer

  • F. Farioli
  • P. Bosz

Form

POR

POR - Form

CAP
S1-4
BEN
S3-1
COR
S1-3
MAR
S1-2
BET
N3-2
Tor erzielt (kassiert)
14/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
PSV

PSV - Form

SPA
S4-1
TWE
N3-2
HEE
S2-0
RBL
N1-0
HAA
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
9/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

FC Porto kommt mit vier Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in die Partie, kassierte jedoch zuletzt eine 3:2-Niederlage gegen Real Betis in der Champions League. Zuvor gewann Porto auswärts gegen Maritimo (2:1) sowie gegen Casa Pia AC (4:1) und Benfica (3:1) in der Liga Portugal. Insgesamt erzielte Porto in diesem Zeitraum elf Tore und ließ vier zu.

PSV steht nach fünf Spielen bei zwei Siegen und drei Niederlagen. Die jüngste Niederlage, ein 2:1 gegen ADO Den Haag in der Eredivisie, folgte auf das 1:0-Aus gegen RB Leipzig in der Champions League. Zuletzt gewann PSV 2:0 gegen SC Heerenveen; über die fünf Partien erzielte die Mannschaft acht Tore und kassierte fünf.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

FC PortoUnentschiedenPSV
0
0
1
Klub Freundschaftsspiele
PSV badge
PSV
PSV
3
FC Porto badge
FC Porto
POR
0
END
0Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/1
Beide Mannschaften erzielten ein Tor0/1

Das einzige dokumentierte Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 21. Juli 2016 statt, als PSV ein Testspiel gegen FC Porto mit 3:0 gewann. Weitere Begegnungen sind in den vorliegenden Daten nicht verzeichnet, weshalb dieses Champions-League-Duell für beide Seiten weitgehend Neuland darstellt.

FC Porto vs. PSV: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
S
S
2
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
220092+76
S
S
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
S
S
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
S
S
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
S
S
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
S
S
7
FC ArsenalFC ArsenalARS
220040+46
S
S
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
S
S
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
S
S
10
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
211083+54
U
S
11
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
211042+24
S
U
12
ComoComoCOM
210164+23
N
S
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
N
S
14
FC VillarrealFC VillarrealVIL
210154+13
S
N
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
S
N
16
Club BrüggeClub BrüggeCLB
21016603
S
N
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
N
S
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
N
S
19
LensLensRCL
210134-13
N
S
20
AEK AthenAEK AthenAEK
210123-13
N
S
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
S
N
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
S
N
23
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
210147-33
S
N
24
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
210115-43
S
N
25
AS RomAS RomROM
201145-11
N
U
26
PSVPSVPSV
201112-11
N
U
27
VikingVikingVIK
201146-21
U
N
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
201117-61
N
U
29
Inter MailandInter MailandINT
200246-20
N
N
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
N
N
31
Sl. PragSl. PragSLP
200225-30
N
N
32
SSC NeapelSSC NeapelNAP
200214-30
N
N
33
LASKLASKLAS
200237-40
N
N
34
LilleLilleLIL
200226-40
N
N
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
N
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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