Das Spiel zwischen FC Porto und PSV beginnt am 20.10.2026, 21:00.

Anstoßzeit FC Porto gegen PSV

Champions League - Spielwoche 3 20. Okt. 2026 - 15:00 Estadio do Dragao

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FC Porto gegen PSV Eindhoven wird live auf DAZN übertragen. Die TV- und Stream-Optionen sind unten aufgeführt.

FC Porto vs. PSV: Spielvorschau

FC Porto empfängt PSV Eindhoven im Estádio do Dragão in Porto in der UEFA Champions League. Für beide Mannschaften steht die Partie unter dem Druck einer schwierigen Phase in der laufenden europäischen Kampagne.

Francesco Farioli führt Porto nach einer 3:2-Heimniederlage gegen Real Betis in diesem Wettbewerb in das Spiel. In der Liga Portugal zeigte das Team zuletzt starke Leistungen, darunter ein 3:1-Erfolg gegen Benfica, doch auf europäischer Bühne wartet Porto noch auf den ersten Punkt der Saison.

PSV reist mit einer deutlich angespannteren Stimmung nach Portugal. Peter Bosz' Mannschaft verlor zuletzt in der Eredivisie 2:1 gegen ADO Den Haag und kassierte zuvor eine 1:0-Niederlage in der Champions League gegen RB Leipzig. Drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen setzen die Niederländer unter Zugzwang.

Dazu kommt eine beachtliche Verletztenliste, die Bosz bei der Aufstellung erheblich einschränkt. Die Kadertiefe wird in Porto auf eine ernsthafte Probe gestellt.

In der Champions League-Tabelle liegen beide Klubs im unteren Bereich der Ligaphase – Porto auf Platz 30, PSV auf Platz 26. Ein weiterer Punktverlust würde die Ambitionen beider Teams auf die Knockout-Runde erheblich gefährden.

Die Partie ist damit mehr als ein einfaches Gruppenspiel: Es ist ein direktes Duell zweier Mannschaften, die dringend Zähler benötigen. Wer live dabei sein möchte, findet hier alle Infos zur Übertragung.





FC Porto vs. PSV: Aufstellungen

Form

FC Porto kommt mit vier Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in die Partie, kassierte jedoch zuletzt eine 3:2-Niederlage gegen Real Betis in der Champions League. Zuvor gewann Porto auswärts gegen Maritimo (2:1) sowie gegen Casa Pia AC (4:1) und Benfica (3:1) in der Liga Portugal. Insgesamt erzielte Porto in diesem Zeitraum elf Tore und ließ vier zu.

PSV steht nach fünf Spielen bei zwei Siegen und drei Niederlagen. Die jüngste Niederlage, ein 2:1 gegen ADO Den Haag in der Eredivisie, folgte auf das 1:0-Aus gegen RB Leipzig in der Champions League. Zuletzt gewann PSV 2:0 gegen SC Heerenveen; über die fünf Partien erzielte die Mannschaft acht Tore und kassierte fünf.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head Unentschieden 0 0 1 Klub Freundschaftsspiele PSV PSV 3 FC Porto POR 0 END 0 Erzielte Tore 3 Spiele mit mehr als 2.5 Toren 1 / 1 Beide Mannschaften erzielten ein Tor 0 / 1

Das einzige dokumentierte Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 21. Juli 2016 statt, als PSV ein Testspiel gegen FC Porto mit 3:0 gewann. Weitere Begegnungen sind in den vorliegenden Daten nicht verzeichnet, weshalb dieses Champions-League-Duell für beide Seiten weitgehend Neuland darstellt.

FC Porto vs. PSV: Die Tabellen

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