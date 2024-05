Der FC Liverpool trifft am Sonntag in der Premier League auf Wolverhampton. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Premier League finden die Partien des 38. und letzten Spieltags statt. Dabei bekommt es der FC Liverpool am Sonntag (19. Mai) mit den Wolverhampton Wanderers zu tun. Der Anstoß des letzten Spiels von Jürgen Klopp an der Anfield Road erfolgt um 17.00 Uhr.

Der FC Liverpool und die Wolverhampton Wanderers halten bei 79 und 46 Punkten. Im ersten Saisonduell am 16. September gewannen die Reds bei den Wolves mit 3:1.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr FC Liverpool vs. Wolverhampton im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

FC Liverpool vs. Wolverhampton, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel FC Liverpool – Wolverhampton Wanderers Wettbewerb Premier League, 38. Spieltag Datum Sonntag, 19. Mai 2024 Uhrzeit 17.00 Uhr Ort Stadion Anfield (Liverpool)

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Wolverhampton? Das letzte Spiel von Jürgen Klopp an der Anfield Road im LIVE STREAM und TV

FC Liverpool vs. Wolverhampton im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Liverpool-News

Für den FC Liverpool kommt die Partie gegen die Wolverhampton Wanderers sechs Tage nach einem 3:3 bei Aston Villa.

Der Vormonat war für die Reds mit einer 0:2-Auswärtsniederlage beim Stadtrivalen FC Everton und einem 2:2 bei West Ham geendet.

Anschließend war die Elf von Jürgen Klopp mit einem 4:2 gegen Tottenham Hotspur auf die Siegerstraße zurückgekehrt.

Die Aufstellung des FC Liverpool:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Wolverhampton-News

Die Wolverhampton Wanderers unterlagen am 11. Mai zuhause gegen Crystal Palace mit 1:3.

Damit verlor die Mannschaft von Gary O’Neil zum vierten Mal binnen fünf Premier-League-Auftritten.

Nach dem einzigen Punktgewinn, einem 2:1 gegen Luton Town am 27. April, waren die Wolves zuerst in ein 1:5 bei Manchester City geschlittert.

Die Aufstellung von Wolverhampton:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

FC Liverpool gegen Wolverhampton live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 97 Siege FC Liverpool 52 Siege Wolverhampton 30 Unentschieden 15 Letztes Duell Wolverhampton vs. FC Liverpool 1:3 (Premier League, 16. September 2023)

