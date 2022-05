Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Real Madrid? Das Finale der Champions League im TV und LIVE-STREAM

Finale in der Champions League: Der FC Liverpool trifft auf Real Madrid. GOAL erklärt, wer die Partie am Samstag im TV und LIVE-STREAM zeigt.

Endlich sind wir am Ende angelangt: In Paris steigt am Samstag das Finale der Champions League! Der FC Liverpool trifft auf Real Madrid - es kommt also zur Wiederholung des Finals von 2018. Anpfiff im Stade de France ist um 21.00 Uhr.

Die CL-Saison 2021/2022 hatte wieder einiges zu bieten - nun kommt sie zu einem Ende. Noch auf ein letztes Hurra können sich die europäischen Fußballfans freuen, bevor sich auch die letzten beiden Spitzenvereine in die Sommerpause verabschieden.

Das Finale ist dabei kein Novum: Schon 2018 spielten die beiden Teams gegeneinander. Damals stieg das Finale in Kiew, am Ende gab es einen 3:1-Sieg für Real Madrid. Besonders im Fokus damals: Traumtore von Bale, grobe Unsportlichkeiten von Sergio Ramos gegenüber Mo Salah und Loris Karius und die damit verbundenen Patzer des Liverpool-Torhüters.

Sergio Ramos spielt nicht mehr für die Königlichen - für viele Anhänger:innen der Reds ein gutes Zeichen. GOAL erklärt in diesem Artikel, wer das Finale am Samstag live im TV und LIVE-STREAM überträgt.

Das Finale der Champions League live: Die Saison der Königsklasse 2021/22 im Überblick

Wettbewerb Champions League 2021/2022 Rekordsieger 13 Titel: Real Madrid Rekordtorschütze Cristiano Ronaldo (140 Tore) Finalort 2022 Stade de France | Paris | Frankreich Titelverteidiger FC Chelsea

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool - Real Madrid im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Champions League 2022

Es ist eine wahnsinnige Geschichte: Egal ob PSG (Paris-Saint Germain), der FC Chelsea oder Manchester City - immer hatte Karim Benzema die richtige Antwort! Der Franzose steht mittlerweile bei 15 Toren in elf Spielen - zehn dieser Tore schoss er in den letzten fünf Begegnungen.

Nun trifft Real auf den dritten Verein aus der Premier League in Folge, nach dem FC Chelsea im Viertelfinale und Manchester City im Halbfinale soll nun der Titelgewinn gegen den FC Liverpool folgen. Doch da werden Jürgen Klopp und Co. etwas gegen haben - wie wird das Spiel am Samstag im TV und LIVE-STREAM übertragen?

Champions-League-Finale im TV und LIVE-STREAM: Wer zeigt / überträgt Real Madrid gegen FC Liverpool?

Logisch, dass viele Anhänger:innen das Endspiel um den Henkelpott live sehen wollen - doch ist das überhaupt möglich? Und wie! Gleich zwei renommierte Anbieter übertragen am Samstag Liverpool - Real Madrid, ihr habt also die Qual der Wahl.

Fangen wir im Free-TV an: Das ZDF überträgt das Finale im TV! Der öffentlich-rechtliche Sender mit Sitz in Mainz ist kostenlos zu empfangen, sehr zur Freude von vielen Fans! Auch die Übertragung an sich kann sich sehen lassen: Per Mertesacker, Christoph Kramer, Jochen Breyer und Bela Rethy sind alle mit von der Partie. Ihr wisst nicht, wie ihr das ZDF auf eurem TV-Gerät einrichtet? Schaut mal hier!

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Real Madrid? So überträgt das ZDF das Champions-League-Finale

Begegnung:

FC Liverpool vs. Real Madrid

Anpfiff: 21 Uhr

21 Uhr Beginn der Übertragung : 20.25 Uhr

: 20.25 Uhr Sender :

: ZDF

Moderation : Jochen Breyer

: Jochen Breyer Kommentator : Bela Rethy

: Bela Rethy Experte :

: Per Mertesacker



Christoph Kramer

Auch DAZN überträgt das Finale der Königsklasse: So läuft die Übertragung ab

Nicht nur das ZDF zeigt am Samstag das CL-Finale im LIVE-TV, auch DAZN ist am Start! Der beliebte Streamingdienst aus Ismaning hat in dieser Saison die meisten Spiele der Champions League exklusiv übertragen und wird auch am Samstag im Einsatz sein.

Dabei ist DAZN eigentlich ein Streamingdienst - mittlerweile kann man das Programm aber auch im Fernsehen sehen: Seit dem vergangenen August gibt es mit DAZN 1 und DAZN 2 zwei TV-Sender, beide kann man bislang aber nur empfangen, wenn man bei Vodafone oder Sky die Sender kostenpflichtig dazubucht.

Real Madrid vs. FC Liverpool: So läuft die Final-Übertragung am Samstag auf DAZN ab

Begegnung:

FC Liverpool vs. Real Madrid

Anpfiff: 21 Uhr

21 Uhr Beginn der Übertragung : 19.30 Uhr

: 19.30 Uhr Sender :

: DAZN 1



DAZN im LIVE-STREAM

Moderation :

: Laura Wontorra



Alex Schlüter

Kommentator : Jan Platte

: Jan Platte Experte :

: Sandro Wagner



Sami Khedira

Wer zeigt / überträgt das Finale der Champions League im LIVE-STREAM? FC Liverpool - Real Madrid kostenlos im Internet sehen - so geht's!

Es ist einer der absoluten Höhepunkte im Fußballjahr - hier will jedes europäische Fußballteam früher oder später hin! Manchen Vereinen wie PSG oder Manchester City scheint der Titel ewig verwehrt zu bleiben, dafür haben alleine der FC Liverpool (sechs) und Real Madrid (13) insgesamt 19 Titel gewonnen!

FC Liverpool vs. Real Madrid: So wird das Finale kostenlos im Internet übertragen!

Logisch, dass dieser "Final-Klassiker" viele Fans vor die Fernseher lockt - doch wie ist der Spaß im LIVE-STREAM zu sehen? Auch hier sind das ZDF und DAZN die richtigen Adressen im Internet, wir blicken erstmal auf die Übertragung durch das ZDF!

Auch im Internet ist die Übertragung nämlich kostenlos! Da das ZDF eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt ist, muss der STREAM kostenlos ausgestrahlt werden! Das freut natürlich alle Fans in Deutschland, da man nur die Website aufrufen muss, schon kann der Stream starten. Einzige Voraussetzung: Man muss sich in Deutschland befinden oder einen VPN benutzen.

Real Madrid trifft in Paris auf den FC Liverpool: DAZN zeigt das Finale der Champions League!

Auch die Alternative DAZN ist selbstverständlich im Internet zu sehen - das ist schließlich das große Steckenpferd des Streamingdiensts. Der Anbieter ist zwar kostenpflichtig, man muss also ein Abonnement bezahlen. Allerdings hat dieses einiges zu bieten, mehr Infos findet ihr, wenn ihr unten auf die Links klickt. Das sind die Preise:

Monatsabo: 29,99 Euro pro Monat | monatlich kündbar | monatliche Abbuchung

Jahresabo: 274,99 Euro pro Jahr oder 24,99 Euro pro Monat | jährlich kündbar | jährliche oder monatliche Abbuchung

Champions League, Bundesliga und mehr auf DAZN: Hier gibt's weitere Informationen!

DAZN, Prime und die kostenlosen Apps: Die Champions League LIVE streamen - so geht's!

Die Aufstellungen von Real Madrid und dem FC Liverpool im Finale: Wer zeigt / überträgt die Champions League?

Natürlich will man als Anhänger:in möglichst früh wissen, wie der Lieblingsverein am Spieltag auflaufen wird. Wir tragen die Aufstellungen etwa eine Stunde vor Anpfiff hier ein, klickt euch also rechtzeitig wieder in den Artikel!

Wer zeigt / überträgt das Finale der Champions League LIVE? Die Übertragung von Real Madrid - FC Liverpool im Überblick

TV DAZN 1 DAZN im LIVE-STREAM via Smart-TV ZDF LIVE-STREAM DAZN ZDF Mediathek LIVE-TICKER GOAL Highlights YouTube / ZDF / DAZN