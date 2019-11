Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Manchester City live im TV und LIVE-STREAM? So wird die Premier League übertragen

Der FC Liverpool empfängt in der Premier League Manchester City. Wir verraten Euch, wer das Top-Spiel live im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Das Top-Spiel der Premier League am 12. Spieltag: Manchester City gastiert beim FC Liverpool an der Anfield Road. Die Partie findet am Sonntagabend um 17.30 Uhr statt.

Wer holt sich die englische Meisterschaft? Auch in diesem Jahr scheint der Titel nur über den und zu gehen. Aktuell haben die Reds in der Tabelle der Premier League sechs Punkte Vorsprung auf ManCity. Doch Liverpool ist gewarnt: Auch im letzten Jahr holten die Skyblues einen großen Rückstand auf und wurden letztendlich Meister.

Der FC Liverpool hat in dieser Spielzeit noch kein Duell in der Liga verloren. Zuletzt gelang der Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp ein 2:1-Sieg bei Aston Villa (zum Spielbericht). Die Citizens mussten dagegen schon zwei Niederlagen einstecken. Das Team von Pep Guardiola konnte am vergangenen Spieltag aber ebenfalls mit 2:1 beim FC Southampton gewinnen (zum Spielbericht).

FC Liverpool vs. Manchester City: Wir verraten Euch in diesem Artikel, wer am Sonntagabend das Top-Spiel der Premier League live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

FC Liverpool vs. Manchester City: Das Top-Spiel der Premier League im Überblick

Duell FC Liverpool - Manchester City Datum Sonntag, 10. November 2019 || 17.30 Uhr Ort Anfield, Liverpool ( ) Zuschauer 54.074 Plätze

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Manchester City live im TV?

Es ist das absolute Top-Spiel der Premier League! Wenn der FC Liverpool auf Manchester City trifft, ist Spannung programmiert. Doch wo könnt Ihr am Sonntagabend das Spitzenspiel live im TV sehen? Geht das nur im Pay-TV? Oder läuft LFC vs. ManCity vielleicht sogar im Free-TV? Wir verraten Euch in diesem Abschnitt alle Infos zur TV-Übertragung.

Sky zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Manchester City live im Pay-TV

Wollt Ihr das Top-Spiel der Premier League am Sonntag live erleben? Dann ab zu Sky! Der Bezahlsender hat sich die Übertragungsrechte für das englische Fußball-Oberhaus gesichert. Als einziger deutscher Sender zeigt Sky ausgewählte Begegnungen der Premier League live im TV - so auch das Duell zwischen Liverpool und ManCity.

Nur bei Sky seht Ihr FC Liverpool vs. Manchester City live und in voller Länge im TV - allerdings ausschließlich im Pay-TV. Die Nutzung des Bezahlsenders ist - wie der Name es schon verrät - nicht kostenlos.

Um die Premier League live verfolgen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Sky-Abonnement. Mehr Informationen hierzu sowie zu aktuellen Angeboten, Preisen und Paketen findet Ihr auf der Sky-Website.

FC Liverpool vs. Manchester City live im TV - und das nur bei Sky! Hier gibt's alle Infos zur Übertragung der Premier League:

Sender: Sky Sport 1, Sky Sport 1 HD und Sky Sport UHD

Start der Übertragung: 17 Uhr

Anstoß: 17.30 Uhr

Kommentator: Florian Schmidt-Sommerfeld

Experte: Mladen Petric

Wer zeigt / überträgt die Premier League? Läuft FC Liverpool vs. Manchester City live im Free-TV?

Dabei müssen wir Euch leider enttäuschen. Sky ist am Sonntagabend Eure einzige Möglichkeit, die Premier League live und in voller Länge im TV zu erleben. Dementsprechend wird FC Liverpool vs. Manchester City nicht live im Free-TV gezeigt.

Warum nicht? Kein deutscher Sender, der frei empfangbar ist, verfügt über die Übertragungsrechte der Premier League - weder ARD und ZDF noch RTL, Eurosport, Sport1 und Co.

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Manchester City im LIVE-STREAM?

Genau zwei Möglichkeiten stehen Euch am Sonntagabend zur Verfügung, wenn Ihr das Premier-League-Top-Spiel live und in voller Länge im Stream erleben wollt. Auch in puncto LIVE-STREAM seid Ihr bei Sky goldrichtig. Der Bezahlsender bietet gleich zwei LIVE-STREAMS zu FC Liverpool vs. Manchester City an. Bei uns bekommt Ihr alle Infos.

Sky Go zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Manchester City im LIVE-STREAM

Sonntagabend, 17.30 Uhr: Wenn Ihr das Top-Spiel der Premier League live sehen wollt - egal, ob im TV oder LIVE-STREAM - dann ist Sky Eure erste Anlaufstelle.

Der Bezahlsender überträgt FC Liverpool vs. Manchester City in voller Länge im LIVE-STREAM bei Sky Go. Dies ist der Online-Dienst des Bezahlsenders. Doch auch die Benutzung der Streamingplattform ist nicht kostenlos und setzt ein kostenpflichtiges Sky-Abonnement voraus.

Voraussetzung erfüllt? Dann könnt Ihr den LIVE-STREAM zum Top-Spiel der Premier League bei Sky Go genießen. Hier findet Ihr die kostenlose Sky-Go-App für die Geräte Eurer Wahl:

Sky Ticket zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Manchester City im LIVE-STREAM

Kein Interesse an einem langfristigen Abonnement bei Sky? Ihr wollt das Top-Spiel der Premier League aber unbedingt sehen? Dann hat der Bezahlsender genau das richtige Angebot für Euch: Sky Ticket!

Mit Sky Ticket erspart Ihr Euch langfristige Verträge und könnt Sky über einen kürzeren Zeitraum nutzen. Und das Beste: Sky Ticket zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Manchester City in voller Länge im LIVE-STREAM.

Wenn Ihr die Premier League mit Sky Ticket erleben wollt, benötigt Ihr das Sportpaket. Mit diesem könnt Ihr sowohl das Top-Spiel zwischen Liverpool und ManCity als auch die Bundesliga, den DFB-Pokal, die Champions League sowie weitere Livesport-Events verfolgen.

Das Sportpaket bei Sky Ticket:

Monatsabo: 9,99 Euro im ersten Monat / im Anschluss 29,99 Euro monatlich / jederzeit monatlich kündbar.

9,99 Euro im ersten Monat / im Anschluss 29,99 Euro monatlich / jederzeit monatlich kündbar. Tagesabo: einmalig 9,99 Euro / gilt für 24 Stunden

Zeigt / überträgt DAZN FC Liverpool vs. Manchester City im LIVE-STREAM?

Schlechte Nachrichten für alle DAZN-Abonnenten! Bis zu diesem Sommer wart Ihr es gewohnt, die Premier League live bei DAZN zu schauen. Doch die Übertragungsrechte der englischen Liga sind seit dieser Saison nicht mehr im Besitz des Streamingdienstes. Die Premier League wird leider nicht mehr live auf DAZN gezeigt - so auch nicht FC Liverpool vs. Manchester City.

DAZN hat zwar die Übertragungsrechte an der Premier League verloren, dafür hat der Streamingdienst aber weiterhin englischen Fußball im Angebot. Darunter den FA Cup sowie den League Cup und zahlreiche Spiele der unteren englischen Ligen.

Zudem seht Ihr wie gewohnt alle anderen Top-Ligen Europas - Bundesliga, Serie A, LaLiga, Ligue 1 - sowie die Champions League und Europa League im LIVE-STREAM bei DAZN. Und das ganze sogar vier Wochen lang kostenlos! Wie geht das? Sichert Euch einfach einen kostenlosen Probemonat bei DAZN!

Die kostenlose DAZN-App findet Ihr hier:

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN?

FC Liverpool vs. Manchester City: Die Bilanz in der Premier League

FC LIVERPOOL 162 Duelle in der Premier League MANCHESTER CITY 78 Siege 43 41 Unentschieden 41 43 Niederlagen 78 286 Tore 222

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Manchester City? Die Übertragung der Premier League im Überblick