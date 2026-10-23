Das Spiel zwischen FC Heidenheim und Energie Cottbus beginnt am 24.10.2026, 13:00.

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Anstoßzeit FC Heidenheim gegen Energie Cottbus

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Das Spiel zwischen FC Heidenheim und Energie Cottbus ist live bei WOW verfügbar. Alle Partien der 2. Bundesliga können dort per Livestream über die WOW-App verfolgt werden.

FC Heidenheim vs. Energie Cottbus: Spielvorschau

In der Voith-Arena in Heidenheim empfängt der FC Heidenheim Energie Cottbus zum 2.-Bundesliga-Duell. Trainer Frank Schmidt trifft dabei auf Claus-Dieter Wollitz, dessen Mannschaft aus der Lausitz den weiten Weg nach Baden-Württemberg antritt.

Heidenheim kommt nach einer Niederlage unter Zugzwang. Das jüngste Ligaspiel endete mit einem 1:3 gegen VfL Wolfsburg – ein Rückschlag, der die Aufwärtstendenz der vergangenen Wochen bremste.

Cottbus reist mit gemischten Gefühlen an. Zwar gelang zuletzt ein 1:1 gegen Nürnberg, doch zuvor setzte es eine 1:3-Niederlage gegen Darmstadt – die Konstanz fehlt der Mannschaft von Wollitz noch.

In der Tabelle steht Heidenheim auf einem einstelligen Platz im oberen Drittel, während Cottbus im Mittelfeld rangiert. Beide Mannschaften wissen, dass Punkte in dieser Phase der Saison zählen.

Wo das Spiel live zu sehen ist, erfahrt ihr im Folgenden.





FC Heidenheim vs. Energie Cottbus: Aufstellungen

Form

FC Heidenheim kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Spiel endete mit einer 1:3-Niederlage gegen VfL Wolfsburg, zuvor trennten sich die Heidenheimer 0:0 von Kaiserslautern. Davor gab es ein 2:2 gegen Arminia Bielefeld sowie Siege gegen Holstein Kiel und Greuther Fürth.

Energie Cottbus weist aus den vergangenen fünf Ligaspielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Zuletzt gelang ein 1:1 gegen Nürnberg, davor kassierte die Mannschaft eine 1:3-Niederlage gegen Darmstadt. Positiv hervorzuheben ist der klare 3:0-Auswärtssieg beim Karlsruher SC sowie das torreiche 4:4-Remis gegen VfL Wolfsburg.

Bilanz direkte Duelle

Für die jüngsten fünf direkten Duelle zwischen FC Heidenheim und Energie Cottbus liegen keine Daten vor. Historische Begegnungen beider Klubs auf diesem Niveau sind selten – das heutige Aufeinandertreffen in der Voith-Arena dürfte für viele Fans daher Neuland sein.

FC Heidenheim vs. Energie Cottbus: Die Tabellen

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