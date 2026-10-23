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Deutschland 2 Bundesliga
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Wer zeigt / überträgt FC Heidenheim vs. Energie Cottbus heute live im TV und Livestream?

FC Heidenheim - Energie Cottbus
FC Heidenheim
Energie Cottbus
Deutschland 2 Bundesliga

In der Deutschland 2 Bundesliga spielt FC Heidenheim gegen Energie Cottbus. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen FC Heidenheim und Energie Cottbus beginnt am 24.10.2026, 13:00.

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Anstoßzeit FC Heidenheim gegen Energie Cottbus

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Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 9
Voith-Arena

Wer zeigt / überträgt FC Heidenheim vs Energie Cottbus heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen FC Heidenheim und Energie Cottbus ist live bei WOW verfügbar. Alle Partien der 2. Bundesliga können dort per Livestream über die WOW-App verfolgt werden.

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FC Heidenheim vs. Energie Cottbus: Spielvorschau

In der Voith-Arena in Heidenheim empfängt der FC Heidenheim Energie Cottbus zum 2.-Bundesliga-Duell. Trainer Frank Schmidt trifft dabei auf Claus-Dieter Wollitz, dessen Mannschaft aus der Lausitz den weiten Weg nach Baden-Württemberg antritt.

Heidenheim kommt nach einer Niederlage unter Zugzwang. Das jüngste Ligaspiel endete mit einem 1:3 gegen VfL Wolfsburg – ein Rückschlag, der die Aufwärtstendenz der vergangenen Wochen bremste.

Cottbus reist mit gemischten Gefühlen an. Zwar gelang zuletzt ein 1:1 gegen Nürnberg, doch zuvor setzte es eine 1:3-Niederlage gegen Darmstadt – die Konstanz fehlt der Mannschaft von Wollitz noch.

In der Tabelle steht Heidenheim auf einem einstelligen Platz im oberen Drittel, während Cottbus im Mittelfeld rangiert. Beide Mannschaften wissen, dass Punkte in dieser Phase der Saison zählen.

Wo das Spiel live zu sehen ist, erfahrt ihr im Folgenden.


FC Heidenheim vs. Energie Cottbus: Aufstellungen

FC Heidenheim vs Energie Cottbus Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • F. Schmidt

Form

HDH

HDH - Form

GFT
S0-1
HSK
S1-0
ABI
U2-2
FCK
U0-0
WOB
N3-1
Tor erzielt (kassiert)
5/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
COT

COT - Form

WOB
U4-4
KSC
S0-3
FCP
U1-1
SVD
N3-1
FCN
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
10/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

FC Heidenheim kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Spiel endete mit einer 1:3-Niederlage gegen VfL Wolfsburg, zuvor trennten sich die Heidenheimer 0:0 von Kaiserslautern. Davor gab es ein 2:2 gegen Arminia Bielefeld sowie Siege gegen Holstein Kiel und Greuther Fürth.

Energie Cottbus weist aus den vergangenen fünf Ligaspielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Zuletzt gelang ein 1:1 gegen Nürnberg, davor kassierte die Mannschaft eine 1:3-Niederlage gegen Darmstadt. Positiv hervorzuheben ist der klare 3:0-Auswärtssieg beim Karlsruher SC sowie das torreiche 4:4-Remis gegen VfL Wolfsburg.

Bilanz direkte Duelle

Für die jüngsten fünf direkten Duelle zwischen FC Heidenheim und Energie Cottbus liegen keine Daten vor. Historische Begegnungen beider Klubs auf diesem Niveau sind selten – das heutige Aufeinandertreffen in der Voith-Arena dürfte für viele Fans daher Neuland sein.

FC Heidenheim vs. Energie Cottbus: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Hertha BSCHertha BSCBSC
8710198+1122
U
S
S
S
S
2
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
85302111+1018
U
U
S
S
U
3
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
94412314+916
U
S
U
S
N
4
KaiserslauternKaiserslauternFCK
843184+415
S
U
S
N
S
5
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
84221515014
N
U
U
S
S
6
MagdeburgMagdeburgFCM
84131411+313
N
S
U
S
N
7
St. PauliSt. PauliFCP
9261119+212
U
U
S
U
S
8
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
83231313011
S
S
U
N
U
9
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
82331617-19
U
N
U
S
U
10
Greuther FürthGreuther FürthGFT
82331213-19
S
N
U
U
N
11
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
82241115-48
S
U
N
U
N
12
OsnabrückOsnabrückOSN
82241115-48
N
U
U
N
S
13
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
82241014-48
S
N
N
N
U
14
VfL BochumVfL BochumBOC
9225610-48
U
N
N
N
U
15
Hannover 96Hannover 96H96
8224813-58
U
N
S
N
U
16
DarmstadtDarmstadtSVD
9225818-108
U
N
S
N
S
17
BraunschweigBraunschweigEBS
82151315-27
N
S
N
U
N
18
Holstein KielHolstein KielHSK
8053711-45
U
N
U
N
U
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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