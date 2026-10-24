Das Spiel zwischen FC Chelsea und Tottenham beginnt am 24.10.2026, 18:30.

Deutschland WOW

Anstoßzeit FC Chelsea gegen Tottenham

Premier League - Spielwoche 8 24. Okt. 2026 - 12:30 Stamford Bridge

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FC Chelsea vs. Tottenham: Spielvorschau

Chelsea empfängt Tottenham Hotspur in der Premier League in Stamford Bridge – ein Londoner Derby mit großer Bedeutung für beide Seiten der Tabelle.

Die Mannschaft von Xabi Alonso hat sich zuletzt in guter Verfassung präsentiert und geht als Favorit in diese Begegnung. Mit Cole Palmer als kreativem Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld verfügt Chelsea über einen Spieler, der in dieser Saison wieder zu seiner besten Form gefunden hat.

Moises Caicedo bildet das defensive Rückgrat von Chelseas Mittelfeld und gibt dem Team die Stabilität, die für einen Titelkandidaten unerlässlich ist. Seine Rolle als klassischer Sechser ist für Alonso von zentraler Bedeutung.

Tottenham hingegen steckt in einer schwierigen Phase. Roberto De Zerbis Mannschaft hat in den vergangenen fünf Spielen keinen einzigen Sieg eingefahren und kämpft darum, den Anschluss an die obere Tabellenhälfte nicht zu verlieren.

Das Derby zwischen diesen beiden Londoner Klubs hat in der jüngeren Vergangenheit stets für Spannung gesorgt – und Chelsea wird den Heimvorteil nutzen wollen, um drei wichtige Punkte einzufahren.

Alle Informationen zur Übertragung, zum Live-Stream und zur Anstoßzeit findet ihr nachfolgend.





FC Chelsea vs. Tottenham: Aufstellungen

Form

Chelsea kommt mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Derby. Die Mannschaft gewann zuletzt 2:0 gegen Everton in der Premier League und feierte zuvor einen deutlichen 5:1-Sieg gegen Bournemouth. Insgesamt erzielte Chelsea in diesen fünf Spielen 16 Tore und kassierte neun – eine Offensivstärke, die Tottenham vor ernsthafte Probleme stellen dürfte.

Tottenham hat in den letzten fünf Pflichtspielen keinen einzigen Sieg geholt: zwei Unentschieden und drei Niederlagen. Das jüngste Spiel endete mit einem 3:1-Sieg gegen Coventry, davor gab es ein 1:1-Remis gegen Manchester United. In der Gesamtbilanz der letzten fünf Partien erzielte Tottenham lediglich fünf Tore bei acht Gegentoren – eine Formkurve, die deutlich nach unten zeigt.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 1. August 2026 in einem Freundschaftsspiel statt, das Tottenham mit 2:1 gewann. In der Premier League gewann Chelsea das letzte Ligaduell am 19. Mai 2026 mit 2:1 in Stamford Bridge. Aus den letzten fünf Begegnungen – darunter drei Ligaspiele und ein Pokalspiel – geht Chelsea mit drei Siegen gegenüber zwei Siegen für Tottenham leicht als erfolgreichere Seite hervor.

FC Chelsea vs. Tottenham: Die Tabellen

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