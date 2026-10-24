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Wer zeigt / überträgt FC Chelsea vs. Tottenham heute live im TV und Livestream?

FC Chelsea - Tottenham
FC Chelsea
Tottenham
Premier League

In der Premier League spielt FC Chelsea gegen Tottenham. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen FC Chelsea und Tottenham beginnt am 24.10.2026, 18:30.

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Anstoßzeit FC Chelsea gegen Tottenham

crest
Premier League - Spielwoche 8
Stamford Bridge

Wer zeigt / überträgt FC Chelsea vs Tottenham heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf WOW übertragen. Über den nachfolgenden Link könnt ihr direkt zum Anbieter gelangen und das Spiel live verfolgen.

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FC Chelsea vs. Tottenham: Spielvorschau

Chelsea empfängt Tottenham Hotspur in der Premier League in Stamford Bridge – ein Londoner Derby mit großer Bedeutung für beide Seiten der Tabelle.

Die Mannschaft von Xabi Alonso hat sich zuletzt in guter Verfassung präsentiert und geht als Favorit in diese Begegnung. Mit Cole Palmer als kreativem Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld verfügt Chelsea über einen Spieler, der in dieser Saison wieder zu seiner besten Form gefunden hat.

Moises Caicedo bildet das defensive Rückgrat von Chelseas Mittelfeld und gibt dem Team die Stabilität, die für einen Titelkandidaten unerlässlich ist. Seine Rolle als klassischer Sechser ist für Alonso von zentraler Bedeutung.

Tottenham hingegen steckt in einer schwierigen Phase. Roberto De Zerbis Mannschaft hat in den vergangenen fünf Spielen keinen einzigen Sieg eingefahren und kämpft darum, den Anschluss an die obere Tabellenhälfte nicht zu verlieren.

Das Derby zwischen diesen beiden Londoner Klubs hat in der jüngeren Vergangenheit stets für Spannung gesorgt – und Chelsea wird den Heimvorteil nutzen wollen, um drei wichtige Punkte einzufahren.

Alle Informationen zur Übertragung, zum Live-Stream und zur Anstoßzeit findet ihr nachfolgend.


FC Chelsea vs. Tottenham: Aufstellungen

FC Chelsea vs Tottenham Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1
FC Chelsea crest
FC Chelsea
CHE
page.match.formation.title
Tottenham crest
Tottenham
TOT
3-5-2
M. PendersM. PendersM. LacroixM. LacroixL. ColwillL. ColwillJ. AcheampongJ. AcheampongM. RogersM. RogersJ. HatoJ. HatoJ. HendersonJ. HendersonC. PalmerC. PalmerMoisés CaicedoMoisés CaicedoP. NetoP. NetoJ. PedroJ. PedroA. KinskyA. KinskyJ. van HeckeJ. van HeckeM. SenesiM. SenesiM. van de VenM. van de VenM. KudusM. KudusJ. MaddisonJ. MaddisonA. GrayA. GrayA. RobertsonA. RobertsonS. TonaliS. TonaliD. SolankeD. SolankeO. MarmoushO. Marmoush
Tottenham crest
Tottenham
TOT
3-4-2-1
FC Chelsea

Startelf

Tottenham

Trainer

  • X. Alonso
  • R. De Zerbi

Form

CHE

CHE - Form

LEE
S6-3
HUL
U2-2
BRE
N3-0
BOU
S5-1
EVE
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
15/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
TOT

TOT - Form

EVE
U0-0
LIV
N3-1
AVL
N2-3
MUN
U1-1
COV
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
7/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Chelsea kommt mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Derby. Die Mannschaft gewann zuletzt 2:0 gegen Everton in der Premier League und feierte zuvor einen deutlichen 5:1-Sieg gegen Bournemouth. Insgesamt erzielte Chelsea in diesen fünf Spielen 16 Tore und kassierte neun – eine Offensivstärke, die Tottenham vor ernsthafte Probleme stellen dürfte.

Tottenham hat in den letzten fünf Pflichtspielen keinen einzigen Sieg geholt: zwei Unentschieden und drei Niederlagen. Das jüngste Spiel endete mit einem 3:1-Sieg gegen Coventry, davor gab es ein 1:1-Remis gegen Manchester United. In der Gesamtbilanz der letzten fünf Partien erzielte Tottenham lediglich fünf Tore bei acht Gegentoren – eine Formkurve, die deutlich nach unten zeigt.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

FC ChelseaUnentschiedenTottenham
4
0
1
Klub Freundschaftsspiele
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
1
Tottenham badge
Tottenham
TOT
2
END
Premier League
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
2
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
END
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
0
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
1
END
Premier League
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
1
Tottenham badge
Tottenham
TOT
0
END
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
3
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
4
END
9Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 1. August 2026 in einem Freundschaftsspiel statt, das Tottenham mit 2:1 gewann. In der Premier League gewann Chelsea das letzte Ligaduell am 19. Mai 2026 mit 2:1 in Stamford Bridge. Aus den letzten fünf Begegnungen – darunter drei Ligaspiele und ein Pokalspiel – geht Chelsea mit drei Siegen gegenüber zwei Siegen für Tottenham leicht als erfolgreichere Seite hervor.

FC Chelsea vs. Tottenham: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
7601115+618
S
S
N
S
S
3
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
S
S
S
S
U
4
FC ChelseaFC ChelseaCHE
74121713+413
S
S
N
U
N
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
S
N
S
U
S
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
N
U
S
U
U
7
LeedsLeedsLEE
724196+310
U
N
U
S
U
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
N
U
S
U
U
9
IpswichIpswichIPS
83141216-410
U
N
S
N
S
10
HullHullHUL
723287+19
N
U
N
U
U
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
72231014-48
N
N
S
N
U
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
S
U
S
N
U
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
U
U
U
N
U
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
N
S
U
N
S
15
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
S
N
N
U
U
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
U
N
N
N
S
17
TottenhamTottenhamTOT
7133610-46
S
U
N
U
U
18
CoventryCoventryCOV
7205614-86
N
S
S
N
N
19
FulhamFulhamFUL
7124710-35
S
N
U
U
N
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
N
N
N
N
U
Champions League
UEFA Europa League
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