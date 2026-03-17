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Wer zeigt / überträgt FC Chelsea vs. PSG (Paris) heute im Live Stream und live im TV?

Im Achtelfinale der Champions League begegnen sich heute der FC Chelsea und PSG. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Dienstag, den 17. März, kommt es im Achtelfinale der Champions League zum Duell zwischen dem FC Chelsea und PSG. Um 21 Uhr beginnt das Rückspiel an der Stamford Bridge in London.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt FC Chelsea vs. PSG (Paris) heute im Live Stream und live im TV?

DAZNHier live sehen!

Für die Übertragung der Partie zwischen dem FC Chelsea und PSG zeigt sich DAZN zuständig. Der Pay-TV-Sender überträgt das Champions-League-Rückspiel live und in voller Länge im Livestream. Den Livestream findet Ihr in der DAZN-App oder auf der DAZN-Website. Kommentiert wird das Spiel dort von Marcel Seufert.

Darüber hinaus überträgt DAZN das Duell auch im TV auf DAZN 2 in der Konferenz. Die Champions-League-Konferenz könnt Ihr als DAZN-Kunden ebenfalls im Livestream verfolgen.

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PSG

Anstoßzeit FC Chelsea gegen Paris Saint-Germain

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Champions League - Endrunde
Stamford Bridge

FC Chelsea vs. Paris Saint-Germain: Aufstellungen

FC Chelsea vs Paris Saint-Germain Voraussichtliche Aufstellungen

FC ChelseaHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

4-3-3

Home team crestPSG
1
Robert Sánchez
23
T. Chalobah
3
M. Cucurella
34
J. Acheampong
29
W. Fofana
25
Moisés Caicedo
45
R. Lavia
10
C. Palmer
7
P. Neto
8
Enzo Fernández
20
J. Pedro
39
M. Safonov
51
W. Pacho
5
Marquinhos
25
N. Mendes
2
A. Hakimi
87
J. Neves
33
W. Zaire-Emery
17
Vitinha
10
Ousmane Dembélé
7
K. Kvaratskhelia
29
B. Barcola

4-3-3

PSGAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • L. Rosenior

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • Luis Enrique

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über FC Chelsea

Der FC Chelsea läuft im Champions-League-Rückspiel gegen PSG einem Drei-Tore-Rückstand hinterher. Zwar gelang es Chelsea in der vergangenen Woche zweimal einen Rückstand auszugleichen, doch innerhalb von nur 20 Minuten kassierte die Mannschaft anschließend drei weitere Gegentreffer. So verloren die Londoner das Spiel in Paris letztlich mit 2:5. 

Auch am vergangenen Wochenende lief es für die Mannschaft aus London nicht besser. In der Premier League unterlag Chelsea vor heimischem Publikum Newcastle United mit 0:1.

News über Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain reist mit einer äußerst komfortablen Ausgangslage zum Rückspiel gegen den FC Chelsea. Durch den deutlichen 5:2-Sieg im Hinspiel haben die Pariser bereits einen großen Schritt in Richtung Champions-League-Viertelfinale gemacht.

Zusätzlich konnte sich der Titelverteidiger nach dem Duell in der vergangenen Woche länger erholen. Das für Sonntag geplante Ligaspiel gegen den FC Nantes wurde abgesagt, wodurch PSG nahezu eine Woche Zeit zur Regeneration hatte.

Form

CHE
-Form

Tor erzielt (kassiert)
11/11
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

PSG
-Form

Tor erzielt (kassiert)
12/7
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

CHE

Letzte 5 Spiele

PSG

1

Sieg

1

Unentschieden

3

Siege

8

Erzielte Tore

10
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

FC Chelsea vs. Paris Saint-Germain: Die Tabellen

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