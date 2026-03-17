Am heutigen Dienstag, den 17. März, kommt es im Achtelfinale der Champions League zum Duell zwischen dem FC Chelsea und PSG. Um 21 Uhr beginnt das Rückspiel an der Stamford Bridge in London.

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Wer zeigt / überträgt FC Chelsea vs. PSG (Paris) heute im Live Stream und live im TV?

Für die Übertragung der Partie zwischen dem FC Chelsea und PSG zeigt sich DAZN zuständig. Der Pay-TV-Sender überträgt das Champions-League-Rückspiel live und in voller Länge im Livestream. Den Livestream findet Ihr in der DAZN-App oder auf der DAZN-Website. Kommentiert wird das Spiel dort von Marcel Seufert.

Darüber hinaus überträgt DAZN das Duell auch im TV auf DAZN 2 in der Konferenz. Die Champions-League-Konferenz könnt Ihr als DAZN-Kunden ebenfalls im Livestream verfolgen.

Anstoßzeit FC Chelsea gegen Paris Saint-Germain

Champions League - Endrunde Stamford Bridge

FC Chelsea vs. Paris Saint-Germain: Aufstellungen

News über FC Chelsea

Der FC Chelsea läuft im Champions-League-Rückspiel gegen PSG einem Drei-Tore-Rückstand hinterher. Zwar gelang es Chelsea in der vergangenen Woche zweimal einen Rückstand auszugleichen, doch innerhalb von nur 20 Minuten kassierte die Mannschaft anschließend drei weitere Gegentreffer. So verloren die Londoner das Spiel in Paris letztlich mit 2:5.

Auch am vergangenen Wochenende lief es für die Mannschaft aus London nicht besser. In der Premier League unterlag Chelsea vor heimischem Publikum Newcastle United mit 0:1.

News über Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain reist mit einer äußerst komfortablen Ausgangslage zum Rückspiel gegen den FC Chelsea. Durch den deutlichen 5:2-Sieg im Hinspiel haben die Pariser bereits einen großen Schritt in Richtung Champions-League-Viertelfinale gemacht.

Zusätzlich konnte sich der Titelverteidiger nach dem Duell in der vergangenen Woche länger erholen. Das für Sonntag geplante Ligaspiel gegen den FC Nantes wurde abgesagt, wodurch PSG nahezu eine Woche Zeit zur Regeneration hatte.

Form

Bilanz direkte Duelle

FC Chelsea vs. Paris Saint-Germain: Die Tabellen

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