Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Premier League
team-logoFC Chelsea
Stamford Bridge
team-logoManchester United
Ansehen auf WOW
GOAL-e
Unterstützt von

Wer zeigt / überträgt FC Chelsea vs. Manchester United heute live im TV und Livestream?

FC Chelsea - Manchester United
FC Chelsea
Manchester United
Premier League

In der Premier League spielt FC Chelsea gegen Manchester United. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen FC Chelsea und Manchester United beginnt am 31.10.2026, 13:30.

DeutschlandWOW

Anstoßzeit FC Chelsea gegen Manchester United

crest
Premier League - Spielwoche 9
Stamford Bridge

Wer zeigt / überträgt FC Chelsea vs Manchester United heute live im TV und Livestream?

Das Spiel ist in Deutschland live über WOW zu sehen. Dort könnt ihr Chelsea gegen Manchester United im Stream verfolgen.

Sky WOW

WOW

Hier ansehen

Mit NordVPN überall auf der Welt streamen

Wenn Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr auch auf ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) zurückgreifen, um Spiele über Euren gewohnten Streaming-Dienst anzusehen. Ein VPN wie beispielsweise NordVPN ermöglicht es Euch, beim Streaming eine sichere Online-Verbindung herzustellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Streame überall auf der Welt live mit Nord VPNJetzt anmelden

FC Chelsea vs. Manchester United: Spielvorschau

An der Stamford Bridge empfängt Chelsea Manchester United in der Premier League – ein Duell zweier Klubs, die sich derzeit in völlig unterschiedlichen Verfassungen befinden.

Chelsea unter Xabi Alonso hat sich im Tabellenmittelfeld etabliert, leidet aber zunehmend unter einer wachsenden Verletzungsmisere. Nach dem Aus im Carabao Cup gegen Liverpool – nach Elfmeterschießen – reist der Kader angeschlagen in dieses Ligaspiel.

Manchester United hingegen steckt tief in der Krise. Die jüngsten Niederlagen gegen Como in der Champions League und gegen Bournemouth in der Liga haben den Druck auf Trainer Michael Carrick erheblich erhöht. United belegt aktuell einen der hinteren Tabellenplätze und braucht dringend Punkte.

Die Personallage bei den Gästen ist besorgniserregend. Neben Langzeitverletzten fehlen auch Schlüsselspieler wie Bruno Fernandes, der nach öffentlicher Kritik an Carricks Taktik zunächst auf die Bank verbannt worden war. Carrick hat zwar bekräftigt, dass Fernandes Kapitän bleibt – doch der Portugiese steht nun auf der Verletztenliste.

Für Chelsea ist es die Chance, den Abstand nach oben zu verringern. Für United geht es darum, den freien Fall zu stoppen, bevor die Diskussion um Carricks Zukunft vollends außer Kontrolle gerät.

Wo das Spiel live zu sehen ist, erfahrt ihr im Folgenden.

FC Chelsea vs. Manchester United: Aufstellungen

FC Chelsea vs Manchester United Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1
FC Chelsea crest
FC Chelsea
CHE
Aufstellung
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
M. PendersM. PendersW. FofanaW. FofanaJ. AcheampongJ. AcheampongL. ColwillL. ColwillMoisés CaicedoMoisés CaicedoC. PalmerC. PalmerM. RogersM. RogersM. PalestraM. PalestraP. NetoP. NetoJ. HendersonJ. HendersonD. WelbeckD. WelbeckS. LammensS. LammensL. YoroL. YoroL. MartinezL. MartinezH. MaguireH. MaguireD. DalotD. DalotC. BalebaC. BalebaB. FernandesB. FernandesM. CunhaM. CunhaA. DialloA. DialloK. MainooK. MainooB. MbeumoB. Mbeumo
Manchester United crest
Manchester United
MUN
3-4-2-1
FC Chelsea

Startelf

Manchester United

Trainer

  • X. Alonso
  • M. Carrick

Form

CHE

CHE - Form

BRE
N3-0
BOU
S5-1
EVE
S0-2
TOT
N0-2
LIV
N1-1
Tor erzielt (kassiert)
8/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
MUN

MUN - Form

TOT
U1-1
ATM
N2-0
LEE
U1-1
COM
N4-1
BOU
N0-3
Tor erzielt (kassiert)
3/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Chelsea kommt mit einer gemischten Bilanz aus den jüngsten fünf Pflichtspielen: zwei Siege, eine Niederlage im Elfmeterschießen und zwei weitere Niederlagen. Zuletzt verlor das Team in der Premier League gegen Tottenham mit 0:2, zuvor gab es einen deutlichen 5:1-Heimsieg gegen Bournemouth. In den fünf Spielen erzielte Chelsea neun Tore, kassierte aber auch neun Gegentreffer.

Manchester United hat aus den letzten fünf Pflichtspielen keinen einzigen Sieg geholt: zwei Unentschieden und drei Niederlagen. Die jüngste Niederlage, ein 0:3 gegen Bournemouth in der Liga, folgte auf ein 4:1-Debakel gegen Como in der Champions League. United erzielte in diesem Zeitraum nur drei Tore und kassierte deren neun.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

FC ChelseaUnentschiedenManchester United
2
1
2
Premier League
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
END
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
1
END
Premier League
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
END
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
1
END
Premier League
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
4
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
END
7Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen an der Stamford Bridge endete im April 2026 mit einem 0:1-Sieg für Manchester United. Davor gewann Chelsea das Heimspiel im Mai 2025 mit 1:0. In den letzten fünf direkten Duellen holte Chelsea zwei Siege, United ebenfalls zwei, ein Spiel endete unentschieden. Die Tordifferenz ist ausgeglichen, wobei das 4:3 zugunsten Chelseas im April 2024 das torreichste Spiel der Serie war.

FC Chelsea vs. Manchester United: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
N
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
8701135+821
S
S
S
N
S
3
BrightonBrightonBHA
8512237+1616
N
S
S
S
S
4
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
S
S
N
S
U
5
FC ChelseaFC ChelseaCHE
84131715+213
N
S
S
N
U
6
BrentfordBrentfordBRE
8251149+511
U
N
U
S
U
7
LeedsLeedsLEE
825196+311
U
U
N
U
S
8
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
83231214-211
S
N
N
S
N
9
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
S
S
U
S
N
10
HullHullHUL
824298+110
U
N
U
N
U
11
EvertonEvertonEVE
824289-110
N
N
U
S
U
12
IpswichIpswichIPS
83141216-410
U
N
S
N
S
13
BournemouthBournemouthBOU
82331213-19
S
S
N
N
U
14
TottenhamTottenhamTOT
8233810-29
S
S
U
N
U
15
FulhamFulhamFUL
8224810-28
S
S
N
U
U
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
81431013-37
N
U
U
U
N
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
8215919-107
N
N
S
U
N
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
U
N
N
N
S
19
CoventryCoventryCOV
8206615-96
N
N
S
S
N
20
SunderlandSunderlandSUN
8125614-85
U
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen