Das Spiel zwischen FC Chelsea und Manchester United beginnt am 31.10.2026, 13:30.

Deutschland WOW

Anstoßzeit FC Chelsea gegen Manchester United

Premier League - Spielwoche 9 31. Okt. 2026 - 08:30 Stamford Bridge

Wer zeigt / überträgt FC Chelsea vs Manchester United heute live im TV und Livestream?

Das Spiel ist in Deutschland live über WOW zu sehen. Dort könnt ihr Chelsea gegen Manchester United im Stream verfolgen.

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FC Chelsea vs. Manchester United: Spielvorschau

An der Stamford Bridge empfängt Chelsea Manchester United in der Premier League – ein Duell zweier Klubs, die sich derzeit in völlig unterschiedlichen Verfassungen befinden.

Chelsea unter Xabi Alonso hat sich im Tabellenmittelfeld etabliert, leidet aber zunehmend unter einer wachsenden Verletzungsmisere. Nach dem Aus im Carabao Cup gegen Liverpool – nach Elfmeterschießen – reist der Kader angeschlagen in dieses Ligaspiel.

Manchester United hingegen steckt tief in der Krise. Die jüngsten Niederlagen gegen Como in der Champions League und gegen Bournemouth in der Liga haben den Druck auf Trainer Michael Carrick erheblich erhöht. United belegt aktuell einen der hinteren Tabellenplätze und braucht dringend Punkte.

Die Personallage bei den Gästen ist besorgniserregend. Neben Langzeitverletzten fehlen auch Schlüsselspieler wie Bruno Fernandes, der nach öffentlicher Kritik an Carricks Taktik zunächst auf die Bank verbannt worden war. Carrick hat zwar bekräftigt, dass Fernandes Kapitän bleibt – doch der Portugiese steht nun auf der Verletztenliste.

Für Chelsea ist es die Chance, den Abstand nach oben zu verringern. Für United geht es darum, den freien Fall zu stoppen, bevor die Diskussion um Carricks Zukunft vollends außer Kontrolle gerät.

Wo das Spiel live zu sehen ist, erfahrt ihr im Folgenden.

FC Chelsea vs. Manchester United: Aufstellungen

Form

Chelsea kommt mit einer gemischten Bilanz aus den jüngsten fünf Pflichtspielen: zwei Siege, eine Niederlage im Elfmeterschießen und zwei weitere Niederlagen. Zuletzt verlor das Team in der Premier League gegen Tottenham mit 0:2, zuvor gab es einen deutlichen 5:1-Heimsieg gegen Bournemouth. In den fünf Spielen erzielte Chelsea neun Tore, kassierte aber auch neun Gegentreffer.

Manchester United hat aus den letzten fünf Pflichtspielen keinen einzigen Sieg geholt: zwei Unentschieden und drei Niederlagen. Die jüngste Niederlage, ein 0:3 gegen Bournemouth in der Liga, folgte auf ein 4:1-Debakel gegen Como in der Champions League. United erzielte in diesem Zeitraum nur drei Tore und kassierte deren neun.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen an der Stamford Bridge endete im April 2026 mit einem 0:1-Sieg für Manchester United. Davor gewann Chelsea das Heimspiel im Mai 2025 mit 1:0. In den letzten fünf direkten Duellen holte Chelsea zwei Siege, United ebenfalls zwei, ein Spiel endete unentschieden. Die Tordifferenz ist ausgeglichen, wobei das 4:3 zugunsten Chelseas im April 2024 das torreichste Spiel der Serie war.

FC Chelsea vs. Manchester United: Die Tabellen