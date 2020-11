Wer zeigt / überträgt FC Bayern München gegen Werder Bremen live im TV und im LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung der Bundesliga

In der Bundesliga empfängt der FC Bayern am Samstag Werder Bremen. Goal verrät Euch, wo das Duell im TV und im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen wird.

Hinter den Profis der -Vereine liegen anstrengende Wochen in der UEFA . Ihnen bleiben allerdings nur wenige Tage, um sich von dem straffen Programm zu erholen. Bereits am Samstag sind die Spieler erneut im Einsatz: Der empfängt am achten Spieltag . Anstoß ist um 15.30 Uhr in der Allianz Arena.

Der deutsche Rekordmeister geht mit dem 3:2-Erfolg gegen im Rücken in das Aufeinandertreffen, Bremen ist dagegen in den letzten vier Spielen jeweils nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Während Bayern somit aktuell die Tabellenführung inne hat (zwei Punkte Vorsprung auf ), stehen die Gäste mit zehn Zählern auf Rang neun.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München gegen Werder Bremen im TV und im LIVE-STREAM? Goal liefert Euch in diesem Artikel alle wichtigen Informationen zur Übertragung der Bundesliga. Zudem findet Ihr hier auch die Aufstellungen beider Mannschaften, sobald diese von den Vereinen offiziell bekanntgegeben wurden.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München gegen Werder Bremen live? Die Begegnung in der Übersicht

Begegnung FC Bayern München - Werder Bremen Datum Samstag, 21. November 2020 | 15.30 Uhr Ort Allianz Arena, München

Bundesliga: Wer zeigt / überträgt FC Bayern München gegen Werder Bremen live im TV?

Mit dem Streamingdienst DAZN hat sich in den letzten Jahren ein zweiter Sender auf dem deutschen TV-Markt etabliert. Lief die Bundesliga bis dahin ausschließlich bei Sky, werden die Spiele seitdem bei mehreren Anbietern gezeigt, und wer den Überblick behalten möchte, muss die einzelnen Regelungen kennen. Goal bringt in diesem Artikel Licht ins Dunkel.

Bayern gegen Bremen live im Pay-TV bei Sky sehen

Um das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern und Werder Bremen live zu sehen, müsst Ihr am Samstag den Pay-TV-Sender Sky einschalten. Auf den beiden Kanälen Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga 2 HD wird die Begegnung in voller Länge übertragen. Als Kommentator ist am Nachmittag Kai Dittmann im Einsatz.

Parallel habt Ihr jedoch auch die Möglichkeit, Euch die Begegnung in der Konferenz anschauen. Auf den Kanälen Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD wird ständig zwischen den einzelnen Stadien hin- und hergeschaltet, sodass Ihr nicht nur die Tore von Bayern gegen Bremen, sondern auch von den anderen Spielen zu sehen bekommt.

Die Samstagsspiele der Bundesliga bei Sky erleben

Welche der beiden Optionen Ihr wählen möchtet, ist Euch überlassen: Auf allen Kanälen beginnt um 15.15 Uhr die Übertragung. Bereits ab 14 Uhr könnt Ihr Euch im tipico Countdown auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD aber von Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Dietmar Hamann auf den Bundesliga-Nachmittag einstimmen lassen.

Da es sich bei Sky um einen Pay-TV-Sender handelt, gibt es jedoch einen Haken. Um die einzelnen Kanäle empfangen zu können, müsst Ihr zunächst ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen. In der günstigsten Version bezahlt Ihr für das Bundesliga-Paket aktuell 25 Euro monatlich. Alle Preise entnehmt Ihr am besten der Webseite des Unternehmens.

FC Bayern München gegen Werder Bremen: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga im LIVE-STREAM?

Sky überträgt die Bundesliga aber nicht nur im TV, sondern auch in voller Länge im LIVE-STREAM. Um die Begegnung zwischen dem FC Bayern und Werder Bremen streamen zu können, stellt Euch der Pay-TV-Sender mit Sky Go und Sky Ticket zwei verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Die Unterschiede erklärt Euch Goal im folgenden Abschnitt.

Bayern gegen Bremen im LIVE-STREAM bei Sky Go verfolgen

Für alle, die bereits ein Abonnement bei Sky besitzen, ist Sky Go die beste Option, um Bayern gegen Bremen im LIVE-STREAM zu erleben. Denn: Mit Eurer persönlichen Kundennummer und der Login-PIN, die Ihr bei Abschluss Eures Vertrages erhalten habt, könnt Ihr den Streamingdienst kostenlos nutzen.

Das Programm von Sky lässt sich am einfachsten über die hauseigene Sky-Go-App streamen, die Ihr Euch für Android-Geräte im Google Play-Store und für Apple-Geräte im iOS-Store herunterladen könnt. Sobald Ihr Euch mit Euren Anmeldedaten eingeloggt habt, steht Euch das gesamte Angebot des Pay-TV-Senders zur Verfügung.

Die Bundesliga im LIVE-STREAM mit Sky Ticket erleben

Ihr habt am Samstag keinen Fernseher zur Hand, möchtet Bayern gegen Bremen aber dennoch live sehen? Dann solltet Ihr einen Blick auf Sky Ticket werfen. Damit könnt Ihr das Programm von Sky ebenfalls unterwegs streamen, im Gegensatz zu einem normalen Abonnement lässt sich Sky Ticket jedoch monatlich kündigen.

Um die Bundesliga im LIVE-STREAM anschauen zu können, benötigt Ihr das Supersport-Ticket für 29,99 Euro monatlich. Darin enthalten sind außerdem auch die Spiele des DFB-Pokals und der Premier League sowie die jeweiligen Begegnungen der , die bei Sky übertragen werden. Hier findet Ihr alle Infos.

Bundesliga: Die Highlights von FC Bayern München gegen Werder Bremen bei DAZN erleben

Bei Sky könnt Ihr leider nicht selber entscheiden, wann Ihr Euch eine Sendung im Re-Live ansehen möchtet. Die Bundesliga-Highlights auf DAZN stehen Euch dagegen rund um die Uhr zu Verfügung. Angenommen, Ihr seid am Samstagnachmittag bereits verplant, könnt Ihr Euch die Tore von Bayern gegen Bremen sogar auch noch am Sonntag ansehen.

Bereits 40 Minuten nach dem Ende findet Ihr die Highlights aller Bundesliga-Spiele auf der DAZN-Plattform. Zudem werden beim Streamingdienst auch die Freitags- und Montagsspiele sowie die Samstagsspiele um 20.30 Uhr (an diesem Wochenende Hertha BSC gegen Borussia Dortmund) live übertragen. Diese könnt Ihr Euch danach ebenfalls mehrere Wochen im Re-Live ansehen.

Ein DAZN-Abo kostet derzeit 11,99 Euro monatlich. Bei Abschluss eines Jahresabos für einmalig 119,99 Euro könnt Ihr sogar ein wenig Geld sparen, dann zahlt Ihr für den Streamingdienst nur knapp zehn Euro im Monat. Mit dem Probemonat, den alle Neukunden bei ihrer ersten Anmeldung erhalten, könnt Ihr DAZN allerdings vier Wochen kostenlos testen.

Neben der Bundesliga hat der Streamingdienst übrigens auch die Champions League sowie alle Spiele der im Programm. Zudem gehören weitere internationale Top-Ligen wie die , oder die ebenfalls seit Jahren zum festen Programm von DAZN. Im Jahr macht das mehr als 8.000 Livesport-Events.

FC Bayern München gegen Werder Bremen: Die Bundesliga im LIVE-TICKER von Goal verfolgen

Zum Abschluss möchten wir Euch noch den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal ans Herz legen. Am Samstag berichten wir nicht nur in voller Länge über das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern und Werder Bremen, sondern auch über alle anderen Bundesliga-Spiele. Schon eine halbe Stunde vor Anstoß starten wir unter diesem Link mit den Vorberichten.

Ab 15.30 Uhr liefern wir Euch schnelle Aktualisierungen und detaillierte Beschreibungen aller entscheidenden Szenen. Selbst wenn Ihr kein zusätzliches Sky-Abo abschließen möchtet, bleibt Ihr somit trotzdem über die Ereignisse in der Allianz Arena auf dem Laufenden. Mit der kostenlosen Goal-App ist unser LIVE-TICKER nur einen Klick entfernt.

Der FC Bayern München empfängt Werder Bremen: Die Aufstellungen in der Bundesliga

Sobald die Aufstellungen beider Teams bekanntgegeben wurden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird am Samstag ungefähr eine Stunde vor Anstoß der Fall sein.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München gegen Werder Bremen live? Die Übertragung auf einen Blick