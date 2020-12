Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Lok Moskau heute live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Champions League

Im letzten Gruppenspiel der Champions League empfängt der FC Bayern Lok Moskau. Wer zeigt / überträgt die Partie im TV oder LIVE-STREAM?

Der steht in Gruppe A der längst als Gruppensieger fest. Am 6. Spieltag steht das Heimspiel gegen Lok Moskau an. Anstoß der Partie ist am Mittwoch um 21 Uhr.

Während der abschließende Spieltag für die Bayern keine Bedeutung mehr hat, steht für Lok Moskau noch einiges auf dem Spiel. Die Russen haben drei Punkte auf dem Konto, Atletico (sechs Punkte) als Gruppenzweiter und RB Salzburg (vier Punkte) als Dritter sind noch in Reichweite.

Die Mannschaft von Marko Nikolic wird also alles dafür tun, um in München Zählbares zu holen. Werden die Bayern Einfluss auf den Gruppenausgang nehmen?

FC Bayern München gegen Lok Moskau in der Champions League: Goal erklärt in diesem Artikel, wie das Spiel im TV oder LIVE-STREAM gezeigt / übertragen wird.

FC Bayern München vs. Lok Moskau: Die Champions League im Überblick

Begegnung FC Bayern München vs. Lok Moskau Wettbewerb Gruppe A | Champions League (Gruppenphase) Spieltag 6. Spieltag Datum Mittwoch, 9. Dezember 2020 | 21 Uhr Ort Allianz Arena, München

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Lok Moskau heute LIVE im TV? So wird die Champions League übertragen

Der Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus beschränkt weiter das alltägliche Leben. Zuschauer sind in den deutschen Stadien weiterhin nicht erlaubt. Deshalb sind Fans auf eine Übertragung im TV oder LIVE-STREAM angewiesen. Doch wer zeigt / überträgt FC Bayern München gegen Lok Moskau?

Hansi #Flick: "@AlphonsoDavies gehört morgen wieder zum Kader, das ist erfreulich. Es ist auch angedacht, dass er spielt, ob von Beginn oder ob er eingewechselt wird, wissen wir noch nicht."#FCBFCLM #packmas pic.twitter.com/KutJ8QLBnP — FC Bayern München (@FCBayern) December 8, 2020

Wir erklären in den folgenden Abschnitten, wie Ihr die Begegnung aus der Champions League live verfolgen könnt.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Lok Moskau? Die Champions League live bei Sky

DAZN oder Sky - wer hat die Rechte an der Begegnung Bayern gegen Moskau? Die Antwort ist eindeutig: Der Fernsehsender Sky hält die Rechte an der Champions-League-Partie am Mittwoch und wird das Spiel auf Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD übertragen. Alle Informationen:

Sender : Sky Sport 2, Sky Sport 2 HD

: Sky Sport 2, Sky Sport 2 HD Anstoß der Begegnungen : 21 Uhr

: 21 Uhr Beginn der Übertragung : 20.50 Uhr

: 20.50 Uhr Kommentar: Kai Dittmann

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Lok Moskau am Mittwoch? Die Aufteilung der Champions League

Sky und der Streamingdienst DAZN teilen sich in dieser Spielzeit die Rechte an der Königsklasse. Während Sky die exklusiven Rechte für Bayern gegen Lok Moskau hat, darf einzig DAZN das Spiel von Gladbach bei live und in voller Länge übertragen.

Bei Sky könnt Ihr jedoch beide Partien mit deutscher Beteiligung in einer Konferenz mit allen anderen Partien sehen. Wir geben Euch die Details.

FC Bayern gegen Lok Moskau live in der Sky-Konferenz zur Champions League

Wer Sky hat und nicht nur die Bayern gegen Lok Moskau sehen will, hat die Möglichkeit auf eine Konferenzschaltung beim Pay-TV-Sender.

Sender : Sky Sport 1, Sky Sport 1 HD

: Sky Sport 1, Sky Sport 1 HD Anstoß der Begegnungen : 21 Uhr

: 21 Uhr Beginn der Übertragung : 18.50 Uhr

: 18.50 Uhr Moderation : Sebastian Hellmann

: Sebastian Hellmann Experte : Lothar Matthäus

: Lothar Matthäus Begegnungen: FC Bayern - Lok Moskau, Real Madrid - Gladbach, RB Salzburg - Atletico, ManCity - Marseille, Inter - Donezk, - Porto

FC Bayern München vs. Lok Moskau nicht im Free-TV: So kann man die Champions League bei Sky sehen

Da Sky sein Programm im Pay-TV überträgt, ist das Spiel nicht kostenlos zu sehen: Um das Sky-Angebot zu nutzen, muss man ein Abonnement beim Sender aus Unterföhring abgeschlossen haben.

Um die Champions League verfolgen zu können, braucht man das Paket "Sport". Alle Informationen und Details zu den Paketen und den jeweiligen Preisen sind auf der Website von Sky zu finden.



Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Lok Moskau heute im LIVE-STREAM?

Wir wissen bereits, das Sky die richtige Anlaufstelle für Fans ist, die FC Bayern gegen Lok Moskau live im TV verfolgen wollen. Doch wer zeigt / überträgt die Partie aus der Champions League im LIVE-STREAM?

Auch hier lautet die Antwort: Sky! Dort könnt Ihr die Bayern nicht nur auf dem Fernseher, sondern auch sämtlichen mobilen Endgeräten sehen.

Genau wie die TV-Übertragung ist der LIVE-STREAM heute allerdings nicht kostenlos oder frei empfangbar, man muss gewisse Voraussetzungen erfüllen. Generell hat man zwei Möglichkeiten, um Sky im LIVE-STREAM verfolgen zu können: Sky Ticket und Sky Go.

Sky Go zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Lok Moskau heute im LIVE-STREAM

Sky Go ist für alle Fans, die ein TV-Abo bei Sky haben. Beim Abschluss erhält jeder Kunde auch die Login-Daten für Sky Go. Dort könnt Ihr die Bayern gegen Lok Moskau im LIVE-STREAM sehen. Die Übertragung ist identisch zu der im TV.

Für Mobilgeräte gibt es dafür eine eigene App: Die SkyGo-App ist kostenlos im App Store und Play Store verfügbar.

Sky Ticket zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Lok Moskau heute im LIVE-STREAM

Sky Ticket bietet Fans die Möglichkeit, Bayern gegen Lok Moskau ohne langfristiges Abonnement zu sehen. Mit dem Sky Ticket erhaltet Ihr für begrenzte Zeit Zugang zu den Streams, für die das Ticket gebucht wurden.

Sky Ticket hat monatlich einen höheren Preis als ein reguläres Sky-Abo, allerdings seid Ihr damit wesentlich flexibler, da Ihr nach jedem Monat die Möglichkeit habt, zu kündigen. Die App des Sky Tickets gibt es ebenfalls kostenlos im Play Store und App Store.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Lok Moskau live im TV und LIVE-STREAM? Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Es ist das 4. Europapokal-Duell zwischen Bayern München und Lokomotiv Moskau, 2 davon haben die Münchner gewonnen (N1).

Lokomotiv wartet seit September 1995 auf einen Sieg gegen die Bayern, damals gewannen sie in der 1. Runde des UEFA-Pokals im Hinspiel mit 1-0 gegen den FCB, schieden aber dennoch mit einem Gesamtergebnis von 1-5 aus.

Bayern gewann das Hinspiel in dieser Saison in Moskau mit 2-1, obwohl die Russen mehr Torschüsse zu verzeichnen hatten als der Titelverteidiger (6-5). In den bisherigen 13 Champions-League-Spielen unter Hansi Flick gab es nur 4 Partien, in denen der Gegner öfter auf das Münchner Tor geschosen hat als andersherum (auch gegen PSG im letztjährigen Finale, gegen Salzburg im November 2020 und letzte Woche beim Spiel bei Atlético de Madrid).

Lokomotiv wartet seit 10 Spielen auf einen Sieg in der Champions League (U3 N7), den letzten Sieg feierten sie aber immerhin in , im September 2019 gewannen sie mit 2-1 bei .

Bayern trennte sich am letzten Spieltag von Atlético Madrid 1-1 – es war das 1. Champions-League-Spiel unter Hansi Flick, das die Münchner nicht gewonnen haben, die ersten 12 Spiele unter Flick endeten alle mit Erfolgen der Münchner.

Moskau hat auwärts in dieser Champions-League-Saison bisher 2-mal unentschieden gespielt (2-2 bei RB Salzburg und 0-0 bei Atlético Madrid), bisher blieben die Russen noch nie eine gesamte Gruppenphase auswärts ungeschlagen.

Zum 2. Mal in Folge könnten die Bayern alle 3 Heimspiele einer Champions-League-Gruppenphase für sich entscheiden – insgesamt haben die Münchner 19 ihrer letzten 20 Heimspiele in diesem Wettbewerb gewonnen (U1).

Kingsley Coman war in seinen 4 Spielen in der diesjährigen Champions League an 5 Toren für die Bayern beteiligt (3 Tore und 2 Assists) – nur 2015-16 war er an mehr Treffern beteiligt (7).

Anton Miranchuk hat in dieser Saison 3 der 5 Champions-League-Tore von Moskau erzielt, außerdem hat er mehr Schüsse abgefeuert (7) und mehr Chancen vorbereitet (8) als jeder andere Spieler der Russen.

Seit der Amtsübernahme von Hansi Flick haben die Münchner in 13 Champions-League-Spielen 46 Tore geschossen, mehr als jedes andere Team in diesem Zeitraum. Diese 46 Tore wurden von 12 verschiedenen Spielern erzielt (ohne Eigentore), ebenfalls Bestmarke im fraglichen Zeitraum (zusammen mit Barcelona).

FC Bayern München vs. Lok Moskau live: Die Aufstellungen in der Übersicht

Aufstellung FC Bayern:

Aufstellung Lok Moskau:

Die Aufstellungen gibt es rund eine Stunde vor Anpfiff.