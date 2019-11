Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Bundesliga

In der Bundesliga trifft der FC Bayern München auf Bayer Leverkusen. Goal verrät Euch, wer das Duell live im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Im Top-Spiel der am 13. Spieltag empfängt der FC Bayern München am Samstagabend Bayer Leverkusen . Anstoß der Partie ist um 18.30 Uhr in der Allianz Arena.

Robert Lewandowski! Der Stürmer des trifft wie er will. Beim 6:0-Sieg des FCB in der Champions League bei Roter Stern Belgrad ( zum Spielbericht ) knipste Lewandowski viermal in 14 Minuten - Rekord . In der Bundesliga erzielte er in bislang zwölf Einsätzen bereits 16 Tore.

hat zwar keinen Lewandowski, dafür aber auch unter der Woche Selbstvertrauen tanken können. Die Werkself feierte einen 2:0-Auswärtssieg bei Lokomotive Moskau ( zum Spielbericht ) und überwintert damit zumindest mal in der Europa League . Die Chance auf ein Weiterkommen in der besteht ebenfalls.

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen: Goal verrät Euch in diesem Artikel, wer das Bundesliga-Topspiel am Samstagabend live im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt. Außerdem informieren wir Euch über die Highlights bei DAZN sowie die Aufstellungen beider Teams.

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen: Das Top-Spiel der Bundesliga auf einen Blick

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen heute live im TV?

Bereits zum 89. Mal stehen sich der FC Bayern München und Bayer Leverkusen gegenüber. Wer kann das Duell am Samstagabend für sich entscheiden? Und wo wird das Top-Spiel der Bundesliga live im TV übertragen? Wir liefern Euch alle Infos zur TV-Übertragung in diesem Abschnitt.

Sky zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen heute live im Pay-TV

Die Bundesliga ist nun schon seit etlichen Jahren bei Sky zuhause. Zusammen mit DAZN teilt sich der Bezahlsender die Übertragungsrechte des deutschen Fußball-Oberhauses. Doch auch in diesem Jahr überträgt Sky wieder den Großteil aller Bundesliga-Spiele - so auch das Top-Spiel am Samstagabend.

Sky zeigt FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen live im TV - allerdings ausschließlich im Pay-TV. Ihr benötigt ein kostenpflichtiges Sky-Abonnement , wenn Ihr das Top-Spiel am Samstagabend beim Bezahlsender genießen wollt. Dieses müsst Ihr im Vorfeld abgeschlossen haben. Mehr Informationen zu den verschiedenen Angeboten, Preisen und Vertragslaufzeiten erhaltet Ihr auf der Sky-Website .

Auf welchen Sendern wird FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen heute live im TV bei Sky gezeigt?

Wenn Ihr das Top-Spiel der Bundesliga sehen wollt, müsst Ihr Sky Sport Bundesliga 1 oder Sky Sport Bundesliga 1 HD einschalten. Bereits um 17.30 Uhr beginnt Sky mit der Vorberichterstattung zu Bayern München vs. Bayer Leverkusen.

Für das Duell zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen ist am Samstagabend folgendes Sky-Team im Einsatz:

ARD, ZDF und Co. - Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen heute live im Free-TV?

Das Top-Spiel der Bundesligs wird nicht live im Free-TV übertragen. Sky ist am Samstagabend Eure einzige Möglichkeit, wenn Ihr FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen live im TV erleben wollt. Schon seit mehreren Jahren sind die Übertragungsrechte der Bundesliga im Besitz des Pay-TVs.

Weder die ARD und das ZDF noch andere bekannte deutsche Sportkanäle wie RTL , Sport1 , Eurosport und Co. besitzen die Rechte an der TV-Übertragung des Bundesliga-Top-Spiels.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen heute im LIVE-STREAM?

Sowohl live im TV als auch im LIVE-STREAM: Für das Top-Spiel der Bundesliga ist Sky in jeder Hinsicht Eure erste Anlaufstelle. Der Bezahlsender überträgt das Duell zwischen Bayern München und Bayer Leverkusen gleich in zwei kostenpflichtigen LIVE-STREAMS . Alle Infos dazu erfahrt Ihr in diesem Abschnitt.

Sky Go zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen heute im LIVE-STREAM

Ihr könnt das Top-Spiel der Bundesliga sowohl live im TV bei Sky als auch im LIVE-STREAM verfolgen. Denn der Bezahlsender überträgt FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen in voller Länge im LIVE-STREAM bei Sky Go .

Sky Go ist der Online-Dienst des Bezahlsenders . Doch auch die Benutzung des Streaminganbieters ist nicht kostenlos und setzt ein kostenpflichtiges Sky-Abonnement voraus. Nur so könnt Ihr Sky Go nutzen und Bayern München vs. Bayer Leverkusen im LIVE-STREAM empfangen.

Hier findet Ihr die kostenlose Sky-Go-App für Euer Handy, Tablet oder Euren Laptop/Computer:

Sky Ticket zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen heute im LIVE-STREAM

Kein Bock auf ein langfristiges Sky -Abo? Dann hat der Bezahlsender genau das richtige Angebot für Euch: Sky Ticket! Mit Sky Ticket erspart Ihr Euch langfristige Verträge und könnt Sky über einen deutlich kürzeren Zeitraum nutzen.

Und das Beste: Sky Ticket zeigt / überträgt das Top-Spiel der Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen in voller Länge im LIVE-STREAM.

Wenn Ihr die Bundesliga mit Sky Ticket erleben wollt, benötigt Ihr das Sportpaket . Mit diesem könnt Ihr sowohl das Bundesliga-Top-Spiel als auch den DFB-Pokal , die Champions League und die Premier League sowie zahlreichen weiteren Live-Sport verfolgen.

Das Sportpaket bei Sky Ticket:

Monatsabo: im ersten Monat 9,99 Euro / danach 29,99 Euro monatlich / jederzeit monatlich kündbar.

im ersten Monat 9,99 Euro / danach 29,99 Euro monatlich / jederzeit monatlich kündbar. Tagesabo: einmalig 9,99 Euro / gilt für 24 Stunden

Zeigt / überträgt DAZN heute FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen im LIVE-STREAM?

Seit diesem Sommer überträgt DAZN die Bundesliga live! Doch das Bundesliga-Topspiel am Samstagabend gehört nicht zum Übertragungspaket, welches der Streamingdienst erworben hat. Dementsprechend zeigt DAZN das Duell zwischem dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen nicht im LIVE-STREAM.

Doch aufgepasst: Der Streamingdienst war nicht nur am Bundesliga-Freitag bei Schalke 04 vs. Union Berlin ( zum Spielbericht ) im Einsatz. Auch am Montag könnt Ihr die Bundesliga in voller Länge bei DAZN genießen. Der Streamingdienst überträgt:

Eintracht Frankfurt vs. Mainz 05 (02. Dezember um 20.30 Uhr) im LIVE-STREAM bei DAZN!

Wer zeigt / überträgt die Highlights zu FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen?

Ihr habt das Spitzenspiel der Bundesliga live im TV bei Sky oder im LIVE-STREAM mit Sky / Sky Ticket verpasst? Kein Problem. Wir legen Euch folgende Empfehlung wärmstens ans Herz:

Die Highlights zu FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen bei DAZN!

Der Streamingdienst lädt Euch bereits wenige Minuten nach dem Abpfiff eine ausführliche Zusammenfassung auf die Plattform. Schon 40 Minuten nach Spielende - also gegen 21 Uhr am Samstagabend - könnt Ihr die Highlights des Top-Spiels zwischen Bayern München und Bayer Leverkusen bei DAZN genießen.

Doch damit nicht genug: DAZN hat nicht nur die Highlights des Top-Spiels der Bundesliga im Programm. Beim Streamingdienst seht Ihr alle Highlights der 1. und bereits 40 Minuten nach Spielende.

Falls Ihr noch kein DAZN-Abonnent seid, könnt Ihr die Highlights zu Bayern München vs. Bayer Leverkusen sowie die komplette DAZN-Programmvielfalt vier Wochen lang kostenlos testen.

Mit diesem erlebt Ihr Spitzenfußball live und in voller Länge bei DAZN! Das Übertragungspaket des Streamingdienstes ist prall gefüllt. Mehr als 8.000 Livesport-Events zeigt DAZN jährlich im LIVE-STREAM. Mit dabei: Die Champions League und Europa League , die Bundesliga , die Serie A und LaLiga , die Ligue 1 sowie zahlreiche weitere Top-Ligen und Top-Wettbewerbe.

Habt Ihr noch Fragen? Dann hier entlang:

Die Bundesliga-Highlights zu Bayern München vs. Bayer Leverkusen bei DAZN! Holt Euch die kostenlose App des Streamingdienstes:

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen? Die Aufstellungen beider Teams

Wer steht beim FC Bayern München in der Startformation? Mit welcher Anfangself läuft Bayer Leverkusen im Bundesliga-Topspiel am Samstagabend auf? Wir verraten Euch die Aufstellungen beider Teams knapp eine Stunde vor Spielbeginn genau an dieser Stelle.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen? Die Bilanz

FC BAYERN MÜNCHEN bislang 88 Duelle BAYER LEVERKUSEN 54 Siege 18 16 Unentschieden 16 18 Niederlagen 54 171 Tore 102

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen? Die Bundesliga-Übertragung in der Übersicht