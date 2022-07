Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. Manchester City? Das Testspiel in der Übertragung

Der FC Bayern München trifft in einem Testspiel auf Manchester City. Wer zeigt / überträgt die Partie in TV und LIVE-STREAM?

Am 24. Juli kommt es zu einem echten Testspiel-Kracher, wenn der FC Bayern München im Rahmen seiner Vorbereitungstour in den USA auf die Mannschaft von Manchester City trifft. Anpfiff der Begegnung ist am Sonntag um 1.00 Uhr nachts deutscher Zeit im altehrwürdigen Lambeau Field, der Spielstätte des NFL-Teams Green Bay Packers. Aber welcher Anbieter zeigt / überträgt das Match? GOAL klärt nachfolgend auf.

Es ist ein großes Schaulaufen der Stars zu erwarten, wenn sich der FC Bayern und Manchester City gegenüberstehen werden. Auf Münchner Seite dürften die Fans gespannt auf die ersten Aktionen von Neuzugang Sadio Mane (ehemals FC Liverpool) warten, möglicherweise erhalten auch Ryan Gravenberch und Noussair Mazraoui Spielpraxis gegen den amtierenden englischen Meister. Zudem ist das Duell mit den Skyblues auch ein Wiedersehen mit Ex-Trainer Pep Guardiola, der zwischen 2013 und 2016 die sportlichen Geschicke an der Säbener Straße leitete.

"Manchester City ist einer der größten Topklubs der Welt. Wir freuen uns sehr auf dieses Spiel in Green Bay – und auf ein Wiedersehen mit Pep Guardiola, den wir aus seiner Zeit beim FC Bayern in allerbester Erinnerung behalten haben. Es wird sicher ein sehr interessantes Spiel für die Fans in den USA und auf der ganzen Welt", wird FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic von der Vereinswebsite zitiert. Das bislang letzte Aufeinandertreffen der beiden Spitzenvereine gab es übrigens ebenfalls in einem Testspiel im Jahr 2016, die Münchner setzten sich mit 1:0 durch.

Im Rahmen der Audi Summer Tour trifft der FC Bayern München in einem Testspiel auf Manchester City. Wer zeigt / überträgt die Partie?

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. Manchester City? Übersicht zum Testspiel

Paarung: FC Bayern München vs. Manchester City

Wettbewerb: Freundschaftsspiel, Saisonvorbereitung

Datum: 24. Juli 2022, 1.00 Uhr deutscher Zeit

Austragungsort: Lambeau Field, Green Bay (Wisconsin, USA)

Zuschauerkapazität: 81.441

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. Manchester City? Läuft das Testspiel live im Free-TV?

Bei Manchester City kommt möglicherweise der neue Stürmerstar Erling Haaland zum Einsatz, seine Bilanz gegen den FC Bayern könnte allerdings nicht schlechter sein. Zwar traf der Norweger in sieben Spielen fünf Mal, ging jedoch kein einziges Mal als Sieger vom Platz.

Ob dies erstmals beim Testspiel in Green Bay gelingt, könnt Ihr allerdings nicht live verfolgen. Es wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen übertragen.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. Manchester City? Läuft das Testspiel im Pay-TV oder LIVE-STREAM?

Auch die Antwort auf diese Frage fällt negativ aus. Weder im Free-TV noch im LIVE-STREAM könnt Ihr FC Bayern gegen Manchester City live verfolgen, sowohl Streamingdienst DAZN als auch Pay-TV-Sender Sky halten keinerlei Rechte an der Partie.

Doch welche Möglichkeit gibt es dann, das Testspiel zu sehen? In puncto Live-Übertragung keine, jedoch könnt Ihr am Sonntag ab 14.00 Uhr das Match als Re-Live genießen.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. Manchester City? Das Testspiel als Re-Live im Free-TV bei Sport1

Am 24. Juli zeigt / überträgt der Free-TV-Sender Sport1 das Duell der beiden europäischen Giganten im frei empfangbaren Fernsehen. Die Partie läuft ab 14.00 Uhr und kann ohne Abonnement verfolgt werden.

Sport1 stellt auf der Website zudem einen LIVE-STREAM bereit. Somit könnt Ihr auch auf diesem Wege das Re-Live sehen, benötigt aber definitiv eine stabile Internetverbindung.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. Manchester City? Die Neuzugänge des deutschen Rekordmeisters

Einige neue Gesichter begrüßte der FC Bayern München zum Trainingsauftakt Mitte Juli, andere Akteure verließen den Verein. Über eine Verpflichtung von Juventus-Innenverteidiger Matthijs de Ligt wird außerdem spekuliert. Nachfolgend findet Ihr einen Überblick über die fixen externen Neuzugänge zur Saison 2022/23.

Sadio Mane (Angriff, ehemals FC Liverpool)

Ryan Gravenberch (Mittelfeld, ehemals Ajax Amsterdam)

Noussair Mazraoui (Abwehr, ehemals Ajax Amsterdam)

