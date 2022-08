Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. Borussia Mönchengladbach? Die Bundesliga live im TV und LIVE-STREAM

Am 4. Spieltag trifft der FC Bayern auf Borussia Mönchengladbach. Wer zeigt / überträgt die Bundesliga live im TV und LIVE-STREAM?

Der Borussia aus Mönchengladbach steht mit der Partie beim Branchenprimus FC Bayern München eine echte Mammutaufgabe bevor. Als unangefochtener Tabellenführer empfängt der Rekordmeister die Fohlen und will am 4. Spieltag die nächsten drei Punkte einsammeln. Anpfiff des Bundesliga-Topspiels ist am Samstag, 27. August 2022, um 18.30 Uhr in der Allianz-Arena in München. Wer die Partie live im TV zeigt / überträgt, hat GOAL für Euch recherchiert.

Besser hätte der FC Bayern München nicht in die Bundesliga-Saison 2022/23 starten können. Nach drei Partien steht die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann bei neun Punkten und 15:1 Toren - viel mehr geht nicht. Am vergangenen Wochenende gelang ein 7:0-Auswärtssieg beim VfL Bochum, zuvor mussten sich schon Eintracht Frankfurt und der VfL Wolfsburg geschlagen geben.

Doch ein Selbstläufer wird die Partie gegen Borussia Mönchengladbach keinesfalls. Das Team von Trainer Daniel Farke reist als Tabellenzweiter in die bayerische Landeshauptstadt, sieben Punkte aus den ersten drei Partien können sich definitiv sehen lassen. Und bereits in der vergangenen Saison gelang mit dem 2:1-Sieg in München ein echter Coup - kann die Borussia den Erfolg wiederholen?

Der FC Bayern trifft im Topspiel des 4. Bundesliga-Spieltags auf Borussia Mönchengladbach. Wer zeigt / überträgt die Partie im TV und LIVE-STREAM?

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. Borussia Mönchengladbach? Die Übersicht zum Topspiel

Paarung: FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach (bei WOW im LIVE-STREAM sehen!)

Wettbewerb: Bundesliga, 4. Spieltag

Anpfiff: Samstag, 27. August 2022, 18.30 Uhr

Austragungsort: Allianz-Arena, München

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. Borussia Mönchengladbach? Topspiel läuft nicht im Free-TV

Wie Ihr Euch vermutlich schon denken könnt, wird die Begegnung nicht im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt.

Erst am 15. Spieltag wird wieder eine Bundesliga-Partie live im Free-TV bei Sat. 1 zu sehen sein, dasselbe gilt für ein Match des 16. Spieltags.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. Borussia Mönchengladbach? Die Bundesliga live im Pay-TV

Via Pay-TV lässt sich die Begegnung natürlich verfolgen, dafür benötigt Ihr aber ein Abonnement bei Sky. Während das Münchner Unternehmen alle Samstagsspiele zeigt / überträgt, ist der Streamingdienst DAZN für die Duelle am Freitag und Sonntag verantwortlich.

Zu sehen sein wird das Kräftemessen auf den Sendern Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Top Event.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. Borussia Mönchengladbach? Bundesliga im LIVE-STREAM bei WOW

Wollt Ihr die Begegnung via LIVE-STREAM verfolgen, bietet sich ein Abonnement bei WOW, ehemals Sky Ticket, an. Ab 17.30 Uhr startet die Vorberichterstattung, um 18.30 Uhr rollt die Kugel in der Allianz-Arena.

Getty

Um Zugriff auf den LIVE-STREAM zu erhalten, müsst Ihr ein Abo abschließen. Der Kostenpunkt für das Live-Sport-Paket liegt aktuell bei 29,99 Euro pro Monat und beinhaltet neben der Bundesliga auch den DFB-Pokal, die Premier League sowie die Formel 1.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. Borussia Mönchengladbach? Das Kombi-Paket von Sky und DAZN

Seit kurzer Zeit bieten Sky und DAZN zudem ein Kombi-Paket an. Sky-Neukunden, die sich beispielsweise für das Bundesliga-Paket entscheiden, können die linearen Kanäle DAZN 1 und DAZN 2 hinzubuchen.

Der Kostenpunkt dafür liegt aktuell bei 38,99 Euro, das Live-Sport-Paket kombiniert mit DAZN ist für 43,99 Euro zu haben. Einen Sky-Q-Receiver sowie Zugänge zur Sky-Go- und zur DAZN-App mit allen Übertragungen des Streamingdienstes sind selbstverständlich enthalten.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. Borussia Mönchengladbach? Highlights und LIVE-TICKER zum Bundesliga-Topspiel

Die Highlights werden rund 40 Minuten nach Abpfiff in den Sky-Apps hochgeladen. Darüber hinaus könnt Ihr auch in der Highlight-Show von DAZN, die ab 17.30 Uhr stündlich wiederholt wird und ab 20.30 Uhr auch die wichtigsten Szenen des Spiels am Samstagabend zeigt, die Partie Revue passieren lassen. Ab Montag um 0.00 Uhr sind die kurzen Clips zudem auf der jeweiligen Website und den YouTube-Kanälen von Sport1, ZDF und der ARD-Sportschau zu finden.

Wollt Ihr während der Partie auf dem Laufenden bleiben, werft zudem einen Blick in den LIVE-TICKER von GOAL. Dort informieren wir nahezu in Echtzeit über das Geschehen auf dem Platz.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. Borussia Mönchengladbach live? Die Übersicht zur Übertragung