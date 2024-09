Wer zeigt / überträgt FC Basel vs. FC Zürich heute im LIVE STREAM und live im TV?

Der FC Basel empfängt am Samstag in der Super League den FC Zürich. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Schweizer Super League steigen nach der Länderspiel-Pause und der zweiten Pokalrunde die Partien des siebten Spieltags. Dabei bekommt es der FC Basel am Samstag (21. September) mit dem FC Zürich zu tun. Der Anpfiff des Kräftemessens ertönt um 20.30 Uhr.

Zudem fungiert der St. Jakob-Park als Kulisse der Begegnung zwischen den Bebbis und den Stadtzürchern. Der FC Basel und der FC Zürich halten bei zehn und elf Zählern, wobei die Gastgeber eine Partie mehr absolviert haben.

FC Basel vs. FC Zürich, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel FC Basel – FC Zürich Wettbewerb Schweizer Super League, 7. Spieltag Datum Samstag, 21. September 2024 Uhrzeit 20.30 Uhr Ort St. Jakob-Park (Basel)

FC Basel vs. FC Zürich im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

FC Basel-News

Für den FC Basel kommt das Heimspiel gegen den FC Zürich sechs Tage nach einem 1:0 bei Stade Nyonnais in der zweiten Pokalrunde.

Als sich bereits ein Elfmeterschießen andeutete, verwertete Xherdan Shaqiri in der 123. Minute einen Strafstoß.

Die Elf von Fabio Celestini hatte sich am 31. August mit einem 1:1 in Sion in die Länderspiel-Pause verabschiedet.

Damit war eine Serie der Bebbis mit einem 3:0 bei den Grasshoppers, einem 6:0 bei Servette und einem 2:0 gegen Yverdon Sport gerissen.

FC Zürich-News

Der FC Zürich setzte sich vor einer Woche bei einem Klub der 2. Liga Interregional, Le Locle Sports, mit 3:0 durch.

Ifeanyi Mathew (52.), Antonio Marchesano (65.) und Umeh Emmanuel (70.) zeichneten sich für die Tore verantwortlich.

Da die Partie in St. Gallen auf den kommenden Mittwoch verschoben wurde, bestritt die Elf von Ricardo Moniz ihr jüngstes Liga-Auswärtsspiel bereits am 4. August.

Nach einem 2:2 bei den Young Boys Bern hatten die Stadtzürcher ein 2:0 gegen Lausanne-Sport und am 1. September ein 1:1 gegen den FC Luzern erreicht.

FC Basel gegen FC Zürich live im TV und LIVE STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 113 Siege FC Basel 57 Siege FC Zürich 22 Unentschieden 34 Letztes Duell FC Basel vs. FC Zürich 2:2 (Super League, 30. März 2024)

