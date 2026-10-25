Das Spiel zwischen FC Barcelona und Real Madrid beginnt am 25.10.2026, 21:00.

Deutschland DAZN

Anstoßzeit FC Barcelona gegen Real Madrid

La Liga - Spielwoche 10 25. Okt. 2026 - 16:00 Spotify Camp Nou

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Das Spiel ist über DAZN live zu sehen. Alle Sender- und Stream-Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

FC Barcelona vs. Real Madrid: Spielvorschau

Der FC Barcelona empfängt Real Madrid am Sonntag, den 25. Oktober 2026, im Spotify Camp Nou zum ersten Clásico der Saison in der La Liga. Hansi Flick führt seine Mannschaft als Tabellenführer in dieses Duell – mit neun Siegen aus neun Ligaspielen und sechs Punkten Vorsprung auf den heutigen Gegner.

Ein zehnter Ligasieg in Folge würde Barça einen historischen Rekord bescheren: Noch keine Mannschaft hat eine spanische Erstligasaison mit zehn Siegen aus zehn Spielen begonnen. Den bisherigen Bestwert hält ausgerechnet Real Madrid aus der Saison 1968/69.

Die Katalanen reisen jedoch mit einem Dämpfer in dieses Spiel. In der Champions League verlor die Mannschaft unter der Woche 2:4 gegen Paris Saint-Germain – das erste Saisonniederlage in allen Wettbewerben. Dazu kommt eine wachsende Verletzungsmisere in der Defensive.

José Mourinho reist mit Real Madrid im Aufwind nach Katalonien. Vier Pflichtspielsiege in Serie, darunter ein 4:1 in der Champions League gegen RB Leipzig, haben die Stimmung am Santiago Bernabéu deutlich verbessert. Mourinho betont dennoch, dass sein Projekt noch am Anfang stehe und ein direkter Vergleich mit dem eingespielten Barcelona-Kader unfair sei.

Madrid fehlt Vinicius Junior gesperrt, außerdem fallen Raul Asencio und Rodrygo verletzt aus. Trotz des Rückstands von sechs Punkten: Ein Auswärtssieg würde den Abstand auf drei Punkte verkürzen und die Meisterschaft wieder vollständig öffnen.

Alle Informationen zu Übertragung, Stream und Anstoßzeit gibt es im Folgenden.





FC Barcelona vs. Real Madrid: Aufstellungen

Form

Der FC Barcelona kommt mit vier Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Zuletzt verlor die Mannschaft 2:4 gegen Paris Saint-Germain in der Champions League. Davor gab es Siege gegen Real Betis (5:2 auswärts) und Galatasaray (4:1). Über die letzten fünf Spiele erzielte Barcelona 14 Tore und kassierte sieben.

Real Madrid gewann ebenfalls vier der letzten fünf Spiele. Die einzige Niederlage datiert vom 20. September, ein 1:2 gegen Atletico Madrid. Seitdem ließ die Mannschaft nichts liegen: Siege gegen Villarreal (1:0), AS Rom (4:3), FC Sevilla (4:1) und RB Leipzig (4:1) folgten. In diesen vier Siegen erzielte Madrid 13 Tore und kassierte nur drei.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 10. Mai 2026 in der La Liga statt – Barcelona gewann zu Hause 2:0. In den letzten fünf direkten Duellen hat Barcelona viermal gewonnen, Real Madrid einmal. Madrids einziger Sieg in dieser Serie war ein 2:1-Heimerfolg im Oktober 2025. Barcelona erzielte in diesen fünf Begegnungen insgesamt 14 Tore und kassierte acht.

FC Barcelona vs. Real Madrid: Die Tabellen

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