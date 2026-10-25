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Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. Real Madrid heute live im TV und Livestream?

In der La Liga spielt FC Barcelona gegen Real Madrid. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen FC Barcelona und Real Madrid beginnt am 25.10.2026, 21:00.

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Anstoßzeit FC Barcelona gegen Real Madrid

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La Liga - Spielwoche 10
Spotify Camp Nou

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs Real Madrid heute live im TV und Livestream?

Das Spiel ist über DAZN live zu sehen. Alle Sender- und Stream-Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

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FC Barcelona vs. Real Madrid: Spielvorschau

Der FC Barcelona empfängt Real Madrid am Sonntag, den 25. Oktober 2026, im Spotify Camp Nou zum ersten Clásico der Saison in der La Liga. Hansi Flick führt seine Mannschaft als Tabellenführer in dieses Duell – mit neun Siegen aus neun Ligaspielen und sechs Punkten Vorsprung auf den heutigen Gegner.

Ein zehnter Ligasieg in Folge würde Barça einen historischen Rekord bescheren: Noch keine Mannschaft hat eine spanische Erstligasaison mit zehn Siegen aus zehn Spielen begonnen. Den bisherigen Bestwert hält ausgerechnet Real Madrid aus der Saison 1968/69.

Die Katalanen reisen jedoch mit einem Dämpfer in dieses Spiel. In der Champions League verlor die Mannschaft unter der Woche 2:4 gegen Paris Saint-Germain – das erste Saisonniederlage in allen Wettbewerben. Dazu kommt eine wachsende Verletzungsmisere in der Defensive.

José Mourinho reist mit Real Madrid im Aufwind nach Katalonien. Vier Pflichtspielsiege in Serie, darunter ein 4:1 in der Champions League gegen RB Leipzig, haben die Stimmung am Santiago Bernabéu deutlich verbessert. Mourinho betont dennoch, dass sein Projekt noch am Anfang stehe und ein direkter Vergleich mit dem eingespielten Barcelona-Kader unfair sei.

Madrid fehlt Vinicius Junior gesperrt, außerdem fallen Raul Asencio und Rodrygo verletzt aus. Trotz des Rückstands von sechs Punkten: Ein Auswärtssieg würde den Abstand auf drei Punkte verkürzen und die Meisterschaft wieder vollständig öffnen.

Alle Informationen zu Übertragung, Stream und Anstoßzeit gibt es im Folgenden.


FC Barcelona vs. Real Madrid: Aufstellungen

FC Barcelona vs Real Madrid Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
FC Barcelona crest
FC Barcelona
BAR
page.match.formation.title
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
J. GarciaJ. GarciaG. MartinG. MartinP. CubarsiP. CubarsiJ. CanceloJ. CanceloX. EspartX. EspartA. GordonA. GordonF. LopezF. LopezPedriPedriL. YamalL. YamalRodriRodriRaphinhaRaphinhaT. CourtoisT. CourtoisD. HuijsenD. HuijsenD. DumfriesD. DumfriesM. CucurellaM. CucurellaIbrahima KonatéIbrahima KonatéArda GülerArda GülerY. DiomandeY. DiomandeAurélien TchouaméniAurélien TchouaméniF. ValverdeF. ValverdeJ. BellinghamJ. BellinghamKylian MbappéKylian Mbappé
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
FC Barcelona

Startelf

Real Madrid

Trainer

  • H. Flick
  • José Mourinho

Form

BAR

BAR - Form

SEV
S1-3
GET
S3-0
GAL
S1-4
BET
S2-5
PSG
N4-2
Tor erzielt (kassiert)
17/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
RMA

RMA - Form

ATM
N2-1
VIL
S1-0
ROM
S3-4
SEV
S4-1
RBL
S4-1
Tor erzielt (kassiert)
14/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Der FC Barcelona kommt mit vier Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Zuletzt verlor die Mannschaft 2:4 gegen Paris Saint-Germain in der Champions League. Davor gab es Siege gegen Real Betis (5:2 auswärts) und Galatasaray (4:1). Über die letzten fünf Spiele erzielte Barcelona 14 Tore und kassierte sieben.

Real Madrid gewann ebenfalls vier der letzten fünf Spiele. Die einzige Niederlage datiert vom 20. September, ein 1:2 gegen Atletico Madrid. Seitdem ließ die Mannschaft nichts liegen: Siege gegen Villarreal (1:0), AS Rom (4:3), FC Sevilla (4:1) und RB Leipzig (4:1) folgten. In diesen vier Siegen erzielte Madrid 13 Tore und kassierte nur drei.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

FC BarcelonaUnentschiedenReal Madrid
4
0
1
La Liga
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
2
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
END
Spanien Super Cup
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
END
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
1
END
La Liga
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
4
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
END
Spanien Copa del Rey
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
END
11Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 10. Mai 2026 in der La Liga statt – Barcelona gewann zu Hause 2:0. In den letzten fünf direkten Duellen hat Barcelona viermal gewonnen, Real Madrid einmal. Madrids einziger Sieg in dieser Serie war ein 2:1-Heimerfolg im Oktober 2025. Barcelona erzielte in diesen fünf Begegnungen insgesamt 14 Tore und kassierte acht.

FC Barcelona vs. Real Madrid: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
9900399+3027
S
S
S
S
S
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
10811208+1225
S
S
S
S
S
3
Real MadridReal MadridRMA
9702239+1421
S
S
N
S
S
4
Real BetisReal BetisBET
96121614+219
N
S
U
S
S
5
Real SociedadReal SociedadRSO
95131717016
S
S
S
N
S
6
FC SevillaFC SevillaSEV
94231416-214
N
U
N
S
S
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
103341411+312
U
N
N
U
N
8
FC VillarrealFC VillarrealVIL
103341514+112
S
U
N
S
S
9
Celta VigoCelta VigoCEL
9252107+311
S
U
S
U
U
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
102531313011
N
U
N
U
N
11
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
93241018-811
S
N
U
N
N
12
Racing SantanderRacing SantanderSAN
103251526-1111
S
N
U
N
N
13
LevanteLevanteLEV
92431517-210
S
U
U
N
N
14
ElcheElcheELC
102441417-310
S
U
U
S
N
15
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
823389-19
N
U
U
U
S
16
GetafeGetafeGET
9234511-69
U
N
S
N
U
17
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
92341220-89
N
U
U
S
N
18
EspanyolEspanyolESP
102261214-28
N
N
U
N
N
19
ValenciaValenciaVAL
10136717-106
N
U
U
N
S
20
MalagaMalagaMAL
10055719-125
U
N
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
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