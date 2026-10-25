Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. Real Madrid heute live im TV und Livestream?

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FC Barcelona - Real Madrid
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In der La Liga spielt FC Barcelona gegen Real Madrid. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen FC Barcelona und Real Madrid beginnt am 21:00.

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Anstoßzeit FC Barcelona gegen Real Madrid

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FC Barcelona vs. Real Madrid: Spielvorschau


FC Barcelona vs. Real Madrid: Aufstellungen

FC Barcelona vs Real Madrid Aufstellungen

4-2-3-1
FC Barcelona crest
FC Barcelona
BAR
page.match.formation.title
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
J. GarciaJ. GarciaG. MartinG. MartinP. CubarsiP. CubarsiJ. CanceloJ. CanceloX. EspartX. EspartA. GordonA. GordonF. LopezF. LopezPedriPedriL. YamalL. YamalRodriRodriRaphinhaRaphinhaA. LuninA. LuninD. HuijsenD. HuijsenM. CucurellaM. CucurellaIbrahima KonatéIbrahima KonatéF. ValverdeF. ValverdeArda GülerArda GülerY. DiomandeY. DiomandeAurélien TchouaméniAurélien TchouaméniJ. BellinghamJ. BellinghamB. SilvaB. SilvaKylian MbappéKylian Mbappé
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
FC Barcelona

Startelf

Real Madrid

Ersatzspieler

Trainer

  • H. Flick
  • José Mourinho
FC Barcelona

Verletzungen und Sperren

Real Madrid

Form

BAR

BAR - Form

SEV
S1-3
GET
S3-0
GAL
S1-4
BET
S2-5
PSG
N4-2
Tor erzielt (kassiert)
17/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
RMA

RMA - Form

ATM
N2-1
VIL
S1-0
ROM
S3-4
SEV
S4-1
RBL
S4-1
Tor erzielt (kassiert)
14/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

FC BarcelonaUnentschiedenReal Madrid
4
0
1
La Liga
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
2
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
END
Spanien Super Cup
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
END
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
1
END
La Liga
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
4
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
END
Spanien Copa del Rey
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
END
11Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

FC Barcelona vs. Real Madrid: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
9900399+3027
S
S
S
S
S
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
10811208+1225
S
S
S
S
S
3
Real MadridReal MadridRMA
9702239+1421
S
S
N
S
S
4
Real BetisReal BetisBET
106221614+220
U
N
S
U
S
5
Real SociedadReal SociedadRSO
106131918+119
S
S
S
S
N
6
FC SevillaFC SevillaSEV
94231416-214
N
U
N
S
S
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
103341411+312
U
N
N
U
N
8
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
9333129+312
S
N
U
U
U
9
Celta VigoCelta VigoCEL
10262107+312
U
S
U
S
U
10
FC VillarrealFC VillarrealVIL
103341514+112
S
U
N
S
S
11
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
102531313011
N
U
N
U
N
12
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
93241018-811
S
N
U
N
N
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
103251526-1111
S
N
U
N
N
14
LevanteLevanteLEV
102441619-310
N
S
U
U
N
15
ElcheElcheELC
102441417-310
S
U
U
S
N
16
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
92341220-89
N
U
U
S
N
17
GetafeGetafeGET
10235515-109
N
U
N
S
N
18
EspanyolEspanyolESP
102261214-28
N
N
U
N
N
19
ValenciaValenciaVAL
10136717-106
N
U
U
N
S
20
MalagaMalagaMAL
10055719-125
U
N
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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