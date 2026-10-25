Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. Real Madrid heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen FC Barcelona und Real Madrid beginnt am 21:00.
Anstoßzeit FC Barcelona gegen Real Madrid
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DAZN Super Sports
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Dazu Spitzen-Kampfsport (Boxen, UFC), Darts, Handball, Tennis und US-Sport (MLB, NCAA), lineare Sender (Eurosport 1, Eurosport 2, Sportdigital Fussball) sowie App-Features mit Near-Live-Clips und On-Demand-Highlights der Bundesliga und UEFA Champions League. Jederzeit kündbar mit 30 Tagen Frist.
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Das Komplettpaket von DAZN: Alle Sonntagsspiele der Bundesliga live sowie 186 Live-Spiele der UEFA Champions League inklusive Konferenz (alle außer dem Topspiel am Dienstag).
Enthält die linearen TV-Sender DAZN 1, DAZN 2 und DAZN Rise, sämtliche Inhalte aus DAZN Super Sports sowie 35 % Rabatt auf den NFL Game Pass. Jederzeit kündbar mit 30 Tagen Frist.
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Inkludiert alle Sonntagsspiele der Bundesliga und exklusiv 186 UEFA Champions League-Spiele (nur Saison 2026/27).
Gesamtkosten: 599,76 € bei 24,99 €/mo (nach 24 Monaten Mindestlaufzeit jederzeit kündbar). Du sparst 240 € gegenüber zwei Jahren DAZN Unlimited Jahresabo (839,76 € bei 34,99 €/mo) und 480 € gegenüber 24 Monaten flexiblem Monatsabo für 44,99 €/mo (1.079,76 €).
DAZN Super Sports Jahresabo
Inkludiert die Bundesliga-Konferenz (Sa.), Frauen-Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, FA Cup, UEFA EURO 2028 Quali, UEFA Nations League und UEFA Women's Champions League.
Gesamtkosten: 239,88 € bei 19,99 €/mo (nach 12 Monaten Mindestlaufzeit jederzeit kündbar). Du sparst 60 €/yr gegenüber der Verlängerung des flexiblen Monatsabos für 24,99 €/mo (299,88 € gesamt).
DAZN Super Sports
Inkludiert Bundesliga-Konferenz (Sa.), Frauen-Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, FA Cup, UEFA EURO 2028 Quali, UEFA Nations League und UEFA Women's Champions League.
Dazu Spitzen-Kampfsport (Boxen, UFC), Darts, Handball, Tennis und US-Sport (MLB, NCAA), lineare Sender (Eurosport 1, Eurosport 2, Sportdigital Fussball) sowie App-Features mit Near-Live-Clips und On-Demand-Highlights der Bundesliga und UEFA Champions League. Jederzeit kündbar mit 30 Tagen Frist.
FC Barcelona vs. Real Madrid: Spielvorschau
FC Barcelona vs. Real Madrid: Aufstellungen
FC Barcelona vs Real Madrid Aufstellungen
Startelf
Ersatzspieler
Trainer
- H. Flick
- José Mourinho
Form
Bilanz direkte Duelle
Head to Head
FC Barcelona vs. Real Madrid: Die Tabellen
|#
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|1
|9
|9
|0
|0
|39
|9
|+30
|27
S
S
S
S
S
|2
|10
|8
|1
|1
|20
|8
|+12
|25
S
S
S
S
S
|3
|9
|7
|0
|2
|23
|9
|+14
|21
S
S
N
S
S
|4
|10
|6
|2
|2
|16
|14
|+2
|20
U
N
S
U
S
|5
|10
|6
|1
|3
|19
|18
|+1
|19
S
S
S
S
N
|6
|9
|4
|2
|3
|14
|16
|-2
|14
N
U
N
S
S
|7
|10
|3
|3
|4
|14
|11
|+3
|12
U
N
N
U
N
|8
|9
|3
|3
|3
|12
|9
|+3
|12
S
N
U
U
U
|9
|10
|2
|6
|2
|10
|7
|+3
|12
U
S
U
S
U
|10
|10
|3
|3
|4
|15
|14
|+1
|12
S
U
N
S
S
|11
|10
|2
|5
|3
|13
|13
|0
|11
N
U
N
U
N
|12
|9
|3
|2
|4
|10
|18
|-8
|11
S
N
U
N
N
|13
|10
|3
|2
|5
|15
|26
|-11
|11
S
N
U
N
N
|14
|10
|2
|4
|4
|16
|19
|-3
|10
N
S
U
U
N
|15
|10
|2
|4
|4
|14
|17
|-3
|10
S
U
U
S
N
|16
|9
|2
|3
|4
|12
|20
|-8
|9
N
U
U
S
N
|17
|10
|2
|3
|5
|5
|15
|-10
|9
N
U
N
S
N
|18
|10
|2
|2
|6
|12
|14
|-2
|8
N
N
U
N
N
|19
|10
|1
|3
|6
|7
|17
|-10
|6
N
U
U
N
S
|20
|10
|0
|5
|5
|7
|19
|-12
|5
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