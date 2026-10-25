Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. Real Madrid heute live im TV und Livestream?

Inkludiert Bundesliga-Konferenz (Sa.), Frauen-Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, FA Cup, UEFA EURO 2028 Quali, UEFA Nations League und UEFA Women's Champions League.

Dazu Spitzen-Kampfsport (Boxen, UFC), Darts, Handball, Tennis und US-Sport (MLB, NCAA), lineare Sender (Eurosport 1, Eurosport 2, Sportdigital Fussball) sowie App-Features mit Near-Live-Clips und On-Demand-Highlights der Bundesliga und UEFA Champions League. Jederzeit kündbar mit 30 Tagen Frist.