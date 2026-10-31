Das Spiel zwischen FC Barcelona und Deportivo Alaves beginnt am 31.10.2026, 21:00.

Deutschland DAZN

Anstoßzeit FC Barcelona gegen Deportivo Alaves

La Liga - Spielwoche 11 31. Okt. 2026 - 16:00 Spotify Camp Nou

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs Deportivo Alaves heute live im TV und Livestream?

Die Partie ist live auf DAZN zu sehen. Nachfolgend findet ihr alle Informationen zur Übertragung.

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FC Barcelona vs. Deportivo Alaves: Spielvorschau

Im Spotify Camp Nou empfängt der FC Barcelona Deportivo Alavés zum La-Liga-Duell – und die Kulisse könnte kaum angespannter sein. Nach dem 1:2 gegen Real Madrid im Clásico und der Champions-League-Niederlage gegen PSG steht Hansi Flicks Mannschaft unter Druck, die Tabellenführung zu verteidigen.

Barcelona thront zwar noch an der Spitze der La Liga, doch der Vorsprung auf Atlético Madrid ist auf zwei Punkte geschmolzen. Real Madrid lauert nur drei Punkte dahinter. Ein weiterer Ausrutscher wäre für die Blaugrana in dieser Phase der Saison schwer zu verkraften.

Die Personallage macht die Situation nicht einfacher. Flick muss auf Eric García, Andreas Christensen, Jules Koundé, Dani Olmo und weitere verletzte Spieler verzichten. Die Defensive ist damit auf wenige Optionen reduziert – genau in einem Moment, in dem Stabilität gefragt ist.

Depor reist als Siebter der Tabelle an und hat zuletzt gemischte Ergebnisse geliefert. Quique Sánchez Flores' Mannschaft verlor im Mai das Rückspiel gegen Barcelona mit 1:0, konnte dem Gegner aber in der Vergangenheit durchaus Probleme bereiten.

Nach dem mannschaftsinternen Grillfest auf dem Trainingsgelände als Zeichen der Geschlossenheit will Barcelona nun auf dem Rasen Antworten liefern. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partie live verfolgen könnt.

FC Barcelona vs. Deportivo Alaves: Aufstellungen

Form

Barcelona kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, keinem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war die 1:2-Heimniederlage gegen Real Madrid in der Liga, die den ersten Ligaverlust der Saison bedeutete. Davor hatte die Mannschaft mit dem 4:2 gegen PSG in der Champions League ebenfalls eine Niederlage kassiert. Zuvor zeigte Barcelona seine Stärke mit einem 5:2-Auswärtssieg bei Real Betis sowie einem 4:1 gegen Galatasaray in der Königsklasse.

Alavés präsentiert sich in wechselhafter Verfassung und kommt mit einer Bilanz von null Siegen, zwei Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen. Das jüngste Ergebnis war ein 1:1-Remis gegen Málaga. Zuvor gab es Niederlagen gegen Celta Vigo (1:2), Atlético Madrid (1:2) und Valencia (0:1) sowie ein torloses Unentschieden gegen Athletic Bilbao.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen gewann Alavés im Mai 2026 mit 1:0 im eigenen Stadion. In den fünf vorangegangenen direkten Vergleichen holte Barcelona vier Siege, Alavés einen – die Blaugrana erzielten dabei insgesamt zwölf Tore und kassierten drei.

FC Barcelona vs. Deportivo Alaves: Die Tabellen