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Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. Deportivo Alaves heute live im TV und Livestream?

FC Barcelona - Deportivo Alaves
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In der La Liga spielt FC Barcelona gegen Deportivo Alaves. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen FC Barcelona und Deportivo Alaves beginnt am 31.10.2026, 21:00.

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Anstoßzeit FC Barcelona gegen Deportivo Alaves

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La Liga - Spielwoche 11
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Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs Deportivo Alaves heute live im TV und Livestream?

Die Partie ist live auf DAZN zu sehen. Nachfolgend findet ihr alle Informationen zur Übertragung.

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FC Barcelona vs. Deportivo Alaves: Spielvorschau

Im Spotify Camp Nou empfängt der FC Barcelona Deportivo Alavés zum La-Liga-Duell – und die Kulisse könnte kaum angespannter sein. Nach dem 1:2 gegen Real Madrid im Clásico und der Champions-League-Niederlage gegen PSG steht Hansi Flicks Mannschaft unter Druck, die Tabellenführung zu verteidigen.

Barcelona thront zwar noch an der Spitze der La Liga, doch der Vorsprung auf Atlético Madrid ist auf zwei Punkte geschmolzen. Real Madrid lauert nur drei Punkte dahinter. Ein weiterer Ausrutscher wäre für die Blaugrana in dieser Phase der Saison schwer zu verkraften.

Die Personallage macht die Situation nicht einfacher. Flick muss auf Eric García, Andreas Christensen, Jules Koundé, Dani Olmo und weitere verletzte Spieler verzichten. Die Defensive ist damit auf wenige Optionen reduziert – genau in einem Moment, in dem Stabilität gefragt ist.

Depor reist als Siebter der Tabelle an und hat zuletzt gemischte Ergebnisse geliefert. Quique Sánchez Flores' Mannschaft verlor im Mai das Rückspiel gegen Barcelona mit 1:0, konnte dem Gegner aber in der Vergangenheit durchaus Probleme bereiten.

Nach dem mannschaftsinternen Grillfest auf dem Trainingsgelände als Zeichen der Geschlossenheit will Barcelona nun auf dem Rasen Antworten liefern. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partie live verfolgen könnt.

FC Barcelona vs. Deportivo Alaves: Aufstellungen

FC Barcelona vs Deportivo Alaves Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
FC Barcelona crest
FC Barcelona
BAR
Aufstellung
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA
3-5-2
J. GarciaJ. GarciaJ. CanceloJ. CanceloG. MartinG. MartinP. CubarsiP. CubarsiA. BaldeA. BaldeRodriRodriPedriPedriA. GordonA. GordonL. YamalL. YamalF. LopezF. LopezRaphinhaRaphinhaA. SiveraA. SiveraN. TenagliaN. Tenagliateam-logoV. KoskiNicolás ValentiniNicolás ValentiniPablo IbánezPablo IbánezC. AlenaC. AlenaA. BlancoA. BlancoÁngel PérezÁngel PérezA. RebbachA. RebbachL. BoyeL. BoyeA. MartinezA. Martinez
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA
4-2-3-1
FC Barcelona

Startelf

Deportivo Alaves

Trainer

  • H. Flick
  • Q. Sanchez Flores

Form

BAR

BAR - Form

GET
S3-0
GAL
S1-4
BET
S2-5
PSG
N4-2
RMA
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
15/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
ALA

ALA - Form

VAL
N0-1
ATH
U0-0
ATM
N1-2
CEL
N2-1
MAL
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
3/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Barcelona kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, keinem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war die 1:2-Heimniederlage gegen Real Madrid in der Liga, die den ersten Ligaverlust der Saison bedeutete. Davor hatte die Mannschaft mit dem 4:2 gegen PSG in der Champions League ebenfalls eine Niederlage kassiert. Zuvor zeigte Barcelona seine Stärke mit einem 5:2-Auswärtssieg bei Real Betis sowie einem 4:1 gegen Galatasaray in der Königsklasse.

Alavés präsentiert sich in wechselhafter Verfassung und kommt mit einer Bilanz von null Siegen, zwei Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen. Das jüngste Ergebnis war ein 1:1-Remis gegen Málaga. Zuvor gab es Niederlagen gegen Celta Vigo (1:2), Atlético Madrid (1:2) und Valencia (0:1) sowie ein torloses Unentschieden gegen Athletic Bilbao.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

FC BarcelonaUnentschiedenDeportivo Alaves
4
0
1
La Liga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
0
END
La Liga
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
3
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
END
La Liga
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
1
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
0
END
La Liga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
0
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
3
END
La Liga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
3
END
10Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen gewann Alavés im Mai 2026 mit 1:0 im eigenen Stadion. In den fünf vorangegangenen direkten Vergleichen holte Barcelona vier Siege, Alavés einen – die Blaugrana erzielten dabei insgesamt zwölf Tore und kassierten drei.

FC Barcelona vs. Deportivo Alaves: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
109014011+2927
N
S
S
S
S
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
10811208+1225
S
S
S
S
S
3
Real MadridReal MadridRMA
108022510+1524
S
S
S
N
S
4
Real BetisReal BetisBET
106221614+220
U
N
S
U
S
5
Real SociedadReal SociedadRSO
106131918+119
S
S
S
S
N
6
FC SevillaFC SevillaSEV
105231616017
S
N
U
N
S
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
103341411+312
U
N
N
U
N
8
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
9333129+312
S
N
U
U
U
9
Celta VigoCelta VigoCEL
10262107+312
U
S
U
S
U
10
FC VillarrealFC VillarrealVIL
113351515012
N
S
U
N
S
11
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
102531313011
N
U
N
U
N
12
EspanyolEspanyolESP
113261314-111
S
N
N
U
N
13
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
103251020-1011
N
S
N
U
N
14
Racing SantanderRacing SantanderSAN
103251526-1111
S
N
U
N
N
15
LevanteLevanteLEV
102441619-310
N
S
U
U
N
16
ElcheElcheELC
102441417-310
S
U
U
S
N
17
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
92341220-89
N
U
U
S
N
18
GetafeGetafeGET
10235515-109
N
U
N
S
N
19
ValenciaValenciaVAL
10136717-106
N
U
U
N
S
20
MalagaMalagaMAL
10055719-125
U
N
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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