Das Spiel zwischen FC Arsenal und Everton beginnt am 24.10.2026, 16:00.

Deutschland WOW

Anstoßzeit FC Arsenal gegen Everton

Premier League - Spielwoche 8 24. Okt. 2026 - 10:00 Emirates Stadium

Wer zeigt / überträgt FC Arsenal vs Everton heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Arsenal und Everton wird live auf WOW übertragen. Dort sind alle Premier-League-Partien der Saison in voller Länge verfügbar – einzeln oder im Rahmen der Konferenz.

FC Arsenal vs. Everton: Spielvorschau

Arsenal empfängt Everton am Samstag im Emirates Stadium in London zum Premier-League-Duell der Saison 2026/27. Die Gunners kehren nach ihrem Auftritt in der Champions League in der Allianz Arena zurück ins heimische Stadion.

Mikel Artetas Mannschaft zeigte in München beachtliche Nehmerqualitäten. Nach einem 2:2 gegen Bayern München – erzielt in einem physisch intensiven Spiel voller Zweikämpfe – richtet sich der Fokus nun wieder auf die Liga, wo Arsenal den Titelverteidigungsanspruch untermauern will.

Neu-Gunner Bruno Guimarães, der im Sommer für 75 Millionen Pfund von Newcastle United verpflichtet wurde, hat sich nach einem Verletzungsstart zunehmend eingefunden und stand zuletzt in zwei aufeinanderfolgenden Champions-League-Partien in der Startelf. Sein ehemaliger Klub Newcastle steckte zeitgleich in einem turbulenten Transfersommer – für Guimarães war der Wechsel nach eigener Aussage eine der schwersten Entscheidungen seines Lebens.

Everton reist unter Trainer David Moyes nach London und befindet sich in der Tabelle im Mittelfeld. Die Toffees konnten zuletzt gegen Chelsea nicht punkten und suchen in der Fremde nach Stabilität.

Für Arsenal-Kapitän Martin Ödegaard ist die Partie gegen Everton die nächste Bewährungsprobe in einem vollen Terminkalender. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.





FC Arsenal vs. Everton: Aufstellungen

Form

Arsenal kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Die Gunners erzielten in diesem Zeitraum insgesamt acht Tore und kassierten fünf. Zuletzt gab es das 2:2 in der Champions League gegen Bayern München, davor ein 0:1-Auswärtssieg in der Liga bei Nottingham Forest. Einziger Ausrutscher war die 0:3-Heimniederlage gegen Brighton.

Everton weist in den vergangenen fünf Partien eine Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage auf. Das jüngste Spiel endete mit einer 0:2-Niederlage gegen Chelsea. Davor gab es ein 2:2 gegen Hull sowie einen 1:0-Erfolg gegen Ipswich. Everton erzielte in diesen fünf Spielen vier Tore und kassierte sechs.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im März 2026 statt – Arsenal gewann damals zu Hause mit 2:0. In den fünf zuletzt ausgetragenen direkten Duellen holte Arsenal drei Siege, Everton keinen, bei zwei Unentschieden. Arsenal erzielte in diesen Begegnungen insgesamt sieben Tore, Everton zwei.

FC Arsenal vs. Everton: Die Tabellen

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