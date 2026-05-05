Goal.com
Live
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Champions League
team-logoFC Arsenal
Emirates Stadium
team-logoAtletico Madrid
Hier live sehen!
Marko Brkic

Wer zeigt / überträgt FC Arsenal vs. Atletico Madrid (Champions League) heute im Live Stream und live im TV?

Champions League
FC Arsenal - Atletico Madrid
FC Arsenal
Atletico Madrid

Das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen Arsenal und Atletico Madrid steht heute an. Wie Ihr die Begegnung live verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei GOAL.

Im Rahmen des Champions-League-Halbfinals wird am heutigen Dienstag, den 5. Mai, die Rückrunde eröffnet. Der FC Arsenal empfängt Atletico Madrid. Anpfiff ist um 21 Uhr im Emirates Stadium in London. Die erste Begegnung vor einer Woche endete mit einem 1:1-Unentschieden.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr zur Übertragung wissen müsst.

Wer zeigt / überträgt FC Arsenal vs. Atletico Madrid (Champions League) heute im Live Stream und live im TV?

Amazon Prime VideoHier live sehen!

Auch im Halbfinale der Champions League sind die Übertragungsrechte zwischen Amazon Prime Video und DAZN aufgeteilt. Die Partien am Mittwoch laufen exklusiv bei DAZN, während Amazon PrimeVideo jeweils ein Dienstagsspiel zeigt. Da heute nur Arsenal gegen Atlético auf dem Programm steht, wird die Begegnung von Amazon Prime Video übertragen.

Voraussetzung ist allerdings ein aktives Abo: Dieses kostet 8,99 Euro im Monat oder 89,90 Euro im Jahr.

Bei Amazon Prime Video anmeldenDas CL-Topspiel jeden Dienstag exklusiv bei Prime Video!

Champions League
FC Arsenal crest
FC Arsenal
ARS
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM

Anstoßzeit FC Arsenal gegen Atletico Madrid

crest
Champions League - Endrunde
Emirates Stadium

FC Arsenal vs. Atletico Madrid: Aufstellungen

FC Arsenal vs Atletico Madrid Voraussichtliche Aufstellungen

FC ArsenalHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

4-4-2

Home team crestATM
1
D. Raya
5
Piero Hincapié
2
W. Saliba
6
Gabriel
4
B. White
7
B. Saka
41
D. Rice
10
E. Eze
11
G. Martinelli
36
M. Zubimendi
14
Viktor Gyökeres
13
J. Oblak
3
M. Ruggeri
14
M. Llorente
17
D. Hancko
18
M. Pubill
5
J. Cardoso
20
G. Simeone
22
A. Lookman
6
Koke
19
Julián Álvarez
7
A. Griezmann

4-4-2

ATMAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Arteta

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • D. Simeone

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über FC Arsenal

Arsenal feierte am Samstag einen wichtigen 3:0-Erfolg gegen den FC Fulham.

News über Atletico Madrid

Atletico Madrid setzte sich am Wochenende in LaLiga mit 2:0 gegen den FC Valencia durch und hat die Qualifikation für die Champions League der kommenden Saison nahezu sicher.

Form

ARS
-Form

Tor erzielt (kassiert)
6/3
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

ATM
-Form

Tor erzielt (kassiert)
10/8
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

ARS

Letzte 5 Spiele

ATM

2

Siege

2

Unentschieden

1

Sieg

8

Erzielte Tore

4
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

FC Arsenal vs. Atletico Madrid: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Streame überall auf der Welt live mit Nord VPNJetzt anmelden

Werbung