Im Rahmen des Champions-League-Halbfinals wird am heutigen Dienstag, den 5. Mai, die Rückrunde eröffnet. Der FC Arsenal empfängt Atletico Madrid. Anpfiff ist um 21 Uhr im Emirates Stadium in London. Die erste Begegnung vor einer Woche endete mit einem 1:1-Unentschieden.

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Wer zeigt / überträgt FC Arsenal vs. Atletico Madrid (Champions League) heute im Live Stream und live im TV?

Auch im Halbfinale der Champions League sind die Übertragungsrechte zwischen Amazon Prime Video und DAZN aufgeteilt. Die Partien am Mittwoch laufen exklusiv bei DAZN, während Amazon PrimeVideo jeweils ein Dienstagsspiel zeigt. Da heute nur Arsenal gegen Atlético auf dem Programm steht, wird die Begegnung von Amazon Prime Video übertragen.

Voraussetzung ist allerdings ein aktives Abo: Dieses kostet 8,99 Euro im Monat oder 89,90 Euro im Jahr.

Anstoßzeit FC Arsenal gegen Atletico Madrid

Champions League - Endrunde Emirates Stadium

FC Arsenal vs. Atletico Madrid: Aufstellungen

News über FC Arsenal

Arsenal feierte am Samstag einen wichtigen 3:0-Erfolg gegen den FC Fulham.

News über Atletico Madrid

Atletico Madrid setzte sich am Wochenende in LaLiga mit 2:0 gegen den FC Valencia durch und hat die Qualifikation für die Champions League der kommenden Saison nahezu sicher.

Form

Bilanz direkte Duelle

FC Arsenal vs. Atletico Madrid: Die Tabellen

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