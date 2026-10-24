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Süper Lig
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Wer zeigt / überträgt Eyupspor vs. Kasımpaşa heute live im TV und Livestream?

In der Süper Lig spielt Eyupspor gegen Kasımpaşa. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Eyupspor und Kasımpaşa beginnt am 12:30.

DeutschlandDigiturk

Anstoßzeit Eyupspor gegen Kasımpaşa

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Süper Lig - Spielwoche 9
Recep Tayyip Erdogan Stadi

Wer zeigt / überträgt Eyupspor vs Kasımpaşa heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird von Digiturk übertragen. Abonnenten können die Partie dort live streamen.

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Eyupspor vs. Kasımpaşa: Spielvorschau

Im Recep Tayyip Erdogan Stadı in Istanbul empfängt Eyüpspor den Stadtrivalen Kasımpaşa in der Süper Lig. Für beide Clubs kommt die Partie zu einem denkbar unterschiedlichen Zeitpunkt der Saison.

Eyüpspor steckt tief in der Krise. Trainer Mustafa Dalci findet bislang kein Mittel gegen den freien Fall seiner Mannschaft, die zuletzt fünf Pflichtspiele in Serie verloren hat. Die Defensive ist das größte Problem: Allein in den vergangenen fünf Ligaspielen kassierte Eyüpspor 17 Gegentore.

Auf der anderen Seite reist Kasımpaşa mit deutlich mehr Schwung in diese Partie. Unter Emre Belözoğlu holte das Team zuletzt drei Punkte mit einem überzeugenden 4:1-Sieg gegen Samsunspor und zeigte damit, dass es in der Lage ist, Tore in Serie zu erzielen.

Die Tabellensituation verleiht dem Duell zusätzliche Brisanz. Eyüpspor kämpft als Achtzehnter ums Überleben, während Kasımpaşa als Achter den Anschluss an die obere Tabellenhälfte im Blick behält. Für den Gastgeber geht es schlicht darum, endlich wieder zu punkten.

Wer dieses Istanbuler Derby live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Live-Stream.


Eyupspor vs. Kasımpaşa: Aufstellungen

Eyupspor vs Kasımpaşa Aufstellungen

4-1-4-1
Eyupspor crest
Eyupspor
EYU
page.match.formation.title
Kasımpaşa crest
Kasımpaşa
KAS
4-2-3-1
team-logoE. BilginJ. El YamiqJ. El Yamiqteam-logoZ. Julesteam-logoTalha Ülvanteam-logoS. Giordanoteam-logoC. Massangateam-logoD. CostaL. PintorL. Pintorteam-logoT. IlterK. MichalakK. Michalakteam-logoY. BarasiA. GianniotisA. Gianniotisteam-logoM. Ilieteam-logoA. Arousteam-logoA. Karapoteam-logoClaudio WinckH. HajradinovicH. Hajradinovicteam-logoE. Mendes Da Silvateam-logoA. KolK. DemirbayK. DemirbayJ. Rak-SakyiJ. Rak-SakyiA. BenedyczakA. Benedyczak
Kasımpaşa crest
Kasımpaşa
KAS
4-1-4-1
Eyupspor

Startelf

Kasımpaşa

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Dalci
  • Emre Belözoglu

Form

EYU

EYU - Form

COB
N3-0
RIZ
N0-2
FB
N8-0
GÖZ
N0-4
ERZ
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
0/19
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
0/5
KAS

KAS - Form

AMS
U2-2
GEN
S1-2
KSP
U0-0
GAL
N3-1
SAM
S4-1
Tor erzielt (kassiert)
9/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Eyüpspor befindet sich in einer ernsten Verfassung: Aus den vergangenen fünf Süper-Lig-Spielen gab es fünf Niederlagen, null Punkte. Die jüngste Pleite setzte es gegen Erzurumspor FK mit 0:2. Besonders schmerzhaft war das 0:8 gegen Fenerbahçe. Insgesamt erzielte Eyüpspor in diesem Fünf-Spiele-Zeitraum null Tore und kassierte 17 Gegentreffer.

Kasımpaşa präsentiert sich stabiler: Aus den letzten fünf Ligapartien holte das Team zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Der jüngste Auftritt war ein deutliches 4:1 gegen Samsunspor. Zuvor gab es ein 1:3 gegen Galatasaray, jedoch unterbrochen von zwei Remis und einem Auswärtssieg bei Gençlerbirliği.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

EyupsporUnentschiedenKasımpaşa
1
0
3
Süper Lig
Kasımpaşa badge
Kasımpaşa
KAS
1
Eyupspor badge
Eyupspor
EYU
0
END
Süper Lig
Eyupspor badge
Eyupspor
EYU
2
Kasımpaşa badge
Kasımpaşa
KAS
0
END
Süper Lig
Eyupspor badge
Eyupspor
EYU
0
Kasımpaşa badge
Kasımpaşa
KAS
3
END
Süper Lig
Kasımpaşa badge
Kasımpaşa
KAS
2
Eyupspor badge
Eyupspor
EYU
0
END
2Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/4
Beide Mannschaften erzielten ein Tor0/4

Das bislang letzte Aufeinandertreffen fand im März 2026 in der Süper Lig statt: Kasımpaşa gewann damals zu Hause mit 1:0 gegen Eyüpspor. In den vier dokumentierten Duellen der jüngsten Vergangenheit konnte jede Seite zwei Siege verbuchen, wobei Eyüpspor beide Heimerfolge erzielte. Die Begegnungen verliefen oft knapp, mit Ausnahme des 3:0-Erfolgs von Kasımpaşa im Mai 2025.

Eyupspor vs. Kasımpaşa: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
GalatasarayGalatasarayGAL
86111711+619
S
S
N
S
S
2
Amed SportifAmed SportifAMS
8521189+917
S
U
S
S
U
3
FenerbahçeFenerbahçeFB
8512226+1616
S
S
S
U
N
4
TrabzonsporTrabzonsporTRS
8512185+1316
S
S
S
N
S
5
BeşiktaşBeşiktaşBJK
85031610+615
N
S
N
S
S
6
KocaelisporKocaelisporKOB
9504119+215
S
N
N
S
N
7
Corum FKCorum FKCOB
84131813+513
S
S
N
S
S
8
KasımpaşaKasımpaşaKAS
8341129+313
S
N
U
S
U
9
AlanyasporAlanyasporALS
9333911-212
N
N
U
S
U
10
Istanbul BasaksehirIstanbul BasaksehirIBS
83231212011
S
U
S
N
N
11
Erzurumspor FKErzurumspor FKERZ
8323511-611
S
U
S
N
S
12
RizesporRizesporRIZ
8314811-310
N
N
U
S
N
13
GöztepeGöztepeGÖZ
82331716+19
S
S
U
U
N
14
Gaziantep FKGaziantep FKGAZ
8224812-48
N
N
N
U
S
15
GençlerbirliğiGençlerbirliğiGEN
8224716-98
N
U
N
N
N
16
KonyasporKonyasporKSP
812549-55
N
U
U
S
N
17
SamsunsporSamsunsporSAM
8116719-124
N
N
N
N
N
18
EyupsporEyupsporEYU
8107222-203
N
N
N
N
N
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