Das Spiel zwischen Eyupspor und Kasımpaşa beginnt am 12:30.

Deutschland Digiturk

Anstoßzeit Eyupspor gegen Kasımpaşa

Süper Lig - Spielwoche 9 24. Okt. 2026 - 06:30 Recep Tayyip Erdogan Stadi

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Eyupspor vs. Kasımpaşa: Spielvorschau

Im Recep Tayyip Erdogan Stadı in Istanbul empfängt Eyüpspor den Stadtrivalen Kasımpaşa in der Süper Lig. Für beide Clubs kommt die Partie zu einem denkbar unterschiedlichen Zeitpunkt der Saison.

Eyüpspor steckt tief in der Krise. Trainer Mustafa Dalci findet bislang kein Mittel gegen den freien Fall seiner Mannschaft, die zuletzt fünf Pflichtspiele in Serie verloren hat. Die Defensive ist das größte Problem: Allein in den vergangenen fünf Ligaspielen kassierte Eyüpspor 17 Gegentore.

Auf der anderen Seite reist Kasımpaşa mit deutlich mehr Schwung in diese Partie. Unter Emre Belözoğlu holte das Team zuletzt drei Punkte mit einem überzeugenden 4:1-Sieg gegen Samsunspor und zeigte damit, dass es in der Lage ist, Tore in Serie zu erzielen.

Die Tabellensituation verleiht dem Duell zusätzliche Brisanz. Eyüpspor kämpft als Achtzehnter ums Überleben, während Kasımpaşa als Achter den Anschluss an die obere Tabellenhälfte im Blick behält. Für den Gastgeber geht es schlicht darum, endlich wieder zu punkten.

Wer dieses Istanbuler Derby live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Live-Stream.





Eyupspor vs. Kasımpaşa: Aufstellungen

Form

Eyüpspor befindet sich in einer ernsten Verfassung: Aus den vergangenen fünf Süper-Lig-Spielen gab es fünf Niederlagen, null Punkte. Die jüngste Pleite setzte es gegen Erzurumspor FK mit 0:2. Besonders schmerzhaft war das 0:8 gegen Fenerbahçe. Insgesamt erzielte Eyüpspor in diesem Fünf-Spiele-Zeitraum null Tore und kassierte 17 Gegentreffer.

Kasımpaşa präsentiert sich stabiler: Aus den letzten fünf Ligapartien holte das Team zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Der jüngste Auftritt war ein deutliches 4:1 gegen Samsunspor. Zuvor gab es ein 1:3 gegen Galatasaray, jedoch unterbrochen von zwei Remis und einem Auswärtssieg bei Gençlerbirliği.

Bilanz direkte Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen fand im März 2026 in der Süper Lig statt: Kasımpaşa gewann damals zu Hause mit 1:0 gegen Eyüpspor. In den vier dokumentierten Duellen der jüngsten Vergangenheit konnte jede Seite zwei Siege verbuchen, wobei Eyüpspor beide Heimerfolge erzielte. Die Begegnungen verliefen oft knapp, mit Ausnahme des 3:0-Erfolgs von Kasımpaşa im Mai 2025.

Eyupspor vs. Kasımpaşa: Die Tabellen

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