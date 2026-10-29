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England EFL Cup
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Wer zeigt / überträgt Everton vs. Newcastle United heute live im TV und Livestream?

Everton - Newcastle United
Everton
Newcastle United
England EFL Cup

In der England EFL Cup spielt Everton gegen Newcastle United. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Everton und Newcastle United beginnt am 29.10.2026, 20:45.

DeutschlandWOW

Anstoßzeit Everton gegen Newcastle United

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England EFL Cup - Spielwoche 4
Hill Dickinson Stadium

Wer zeigt / überträgt Everton vs Newcastle United heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Everton und Newcastle United im EFL Cup ist in Deutschland über WOW live zu sehen. Die TV- und Streaming-Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

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Everton vs. Newcastle United: Spielvorschau

Im Hill Dickinson Stadium in Liverpool empfängt Everton den Newcastle United im EFL Cup. Für beide Mannschaften geht es darum, sich im Pokalwettbewerb zu behaupten und nach schwierigen Wochen in der Liga wieder Selbstvertrauen zu tanken.

David Moyes steht mit Everton unter Druck. In der Premier League gab es zuletzt zwei deutliche Niederlagen gegen Arsenal und Chelsea, und die Offensive wirkt dünn besetzt. Mit Thierno Barry als einzigem echten Mittelstürmer im Kader ist die Personalsituation im Angriff angespannt.

Newcastle reist nach Merseyside mit frischem Rückenwind. Matthias Jaissle hat seine Mannschaft nach einer schwachen Phase wieder in die Spur gebracht – der 2:0-Sieg bei Crystal Palace war der erste Auswärtserfolg der Magpies in Selhurst Park seit sechs Jahren.

Besonders Amar Dedic hat nach seiner Rückkehr aus der Verletzungspause sofort seinen Wert bewiesen. Der Bosnier war an beiden Toren gegen Palace beteiligt und gibt Newcastle in der Defensive und im Aufbauspiel eine neue Qualität.

Jaissle betonte nach dem Sieg über Palace, dass seine Mannschaft in der Halbzeit den Mut aufgebracht habe, offensiver zu denken. Ob Newcastle diesen Schwung in den Pokal mitnehmen kann, wird sich im Hill Dickinson Stadium zeigen.

Alle Informationen zur Übertragung, zum Live-Stream und zur Anstoßzeit gibt es im Folgenden.


Everton vs. Newcastle United: Aufstellungen

Everton vs Newcastle United Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • D. Moyes

Form

EVE

EVE - Form

WOL
S1-0
IPS
S1-0
HUL
U2-2
CHE
N0-2
ARS
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
4/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
NEW

NEW - Form

LEE
N4-1
HUL
S2-1
COV
N4-1
AVL
N0-1
CRY
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
6/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Everton kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt unterlag das Team von David Moyes Arsenal mit 0:2 in der Premier League. Zuvor gab es auch gegen Chelsea eine 0:2-Niederlage. Positiver war das 1:0 gegen Ipswich sowie der 1:0-Pokalsieg gegen Wolverhampton. Insgesamt erzielte Everton in diesen fünf Spielen sechs Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Newcastle weist in den vergangenen fünf Pflichtspielen zwei Siege, keine Unentschieden und drei Niederlagen auf. Der jüngste Auftritt endete mit einem 2:0-Sieg bei Crystal Palace in der Premier League. Davor gab es Niederlagen gegen Aston Villa und Coventry sowie ein 4:1 gegen Leeds. Die Magpies erzielten in diesem Zeitraum neun Tore und kassierten sieben – mit deutlich gesteigerter Effizienz in den letzten Partien.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

EvertonUnentschiedenNewcastle United
3
1
1
Klub Freundschaftsspiele
Everton badge
Everton
EVE
3
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
1
END
Premier League
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
2
Everton badge
Everton
EVE
3
END
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
1
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
4
END
Premier League
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
0
Everton badge
Everton
EVE
1
END
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
0
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
0
END
8Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Die jüngste Begegnung zwischen beiden Klubs fand im August 2026 in einem Freundschaftsspiel statt, das Everton mit 3:1 gewann. In der Premier League gewann Newcastle zuletzt im Februar 2026 mit 2:3 in einem Auswärtsspiel bei Everton. Über die letzten fünf Duelle hinweg haben Newcastle und Everton je zwei Pflichtspielsiege geholt, während ein Spiel torlos endete – ein ausgeglichenes Bild, das diese Paarung besonders schwer einschätzbar macht.

Everton vs. Newcastle United: Die Tabellen

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