Das Spiel zwischen Everton und Newcastle United beginnt am 29.10.2026, 20:45.

Deutschland WOW

Anstoßzeit Everton gegen Newcastle United

England EFL Cup - Spielwoche 4 29. Okt. 2026 - 15:45 Hill Dickinson Stadium

Wer zeigt / überträgt Everton vs Newcastle United heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Everton und Newcastle United im EFL Cup ist in Deutschland über WOW live zu sehen. Die TV- und Streaming-Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

Everton vs. Newcastle United: Spielvorschau

Im Hill Dickinson Stadium in Liverpool empfängt Everton den Newcastle United im EFL Cup. Für beide Mannschaften geht es darum, sich im Pokalwettbewerb zu behaupten und nach schwierigen Wochen in der Liga wieder Selbstvertrauen zu tanken.

David Moyes steht mit Everton unter Druck. In der Premier League gab es zuletzt zwei deutliche Niederlagen gegen Arsenal und Chelsea, und die Offensive wirkt dünn besetzt. Mit Thierno Barry als einzigem echten Mittelstürmer im Kader ist die Personalsituation im Angriff angespannt.

Newcastle reist nach Merseyside mit frischem Rückenwind. Matthias Jaissle hat seine Mannschaft nach einer schwachen Phase wieder in die Spur gebracht – der 2:0-Sieg bei Crystal Palace war der erste Auswärtserfolg der Magpies in Selhurst Park seit sechs Jahren.

Besonders Amar Dedic hat nach seiner Rückkehr aus der Verletzungspause sofort seinen Wert bewiesen. Der Bosnier war an beiden Toren gegen Palace beteiligt und gibt Newcastle in der Defensive und im Aufbauspiel eine neue Qualität.

Jaissle betonte nach dem Sieg über Palace, dass seine Mannschaft in der Halbzeit den Mut aufgebracht habe, offensiver zu denken. Ob Newcastle diesen Schwung in den Pokal mitnehmen kann, wird sich im Hill Dickinson Stadium zeigen.

Alle Informationen zur Übertragung, zum Live-Stream und zur Anstoßzeit gibt es im Folgenden.





Everton vs. Newcastle United: Aufstellungen

Form

Everton kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt unterlag das Team von David Moyes Arsenal mit 0:2 in der Premier League. Zuvor gab es auch gegen Chelsea eine 0:2-Niederlage. Positiver war das 1:0 gegen Ipswich sowie der 1:0-Pokalsieg gegen Wolverhampton. Insgesamt erzielte Everton in diesen fünf Spielen sechs Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Newcastle weist in den vergangenen fünf Pflichtspielen zwei Siege, keine Unentschieden und drei Niederlagen auf. Der jüngste Auftritt endete mit einem 2:0-Sieg bei Crystal Palace in der Premier League. Davor gab es Niederlagen gegen Aston Villa und Coventry sowie ein 4:1 gegen Leeds. Die Magpies erzielten in diesem Zeitraum neun Tore und kassierten sieben – mit deutlich gesteigerter Effizienz in den letzten Partien.

Bilanz direkte Duelle

Die jüngste Begegnung zwischen beiden Klubs fand im August 2026 in einem Freundschaftsspiel statt, das Everton mit 3:1 gewann. In der Premier League gewann Newcastle zuletzt im Februar 2026 mit 2:3 in einem Auswärtsspiel bei Everton. Über die letzten fünf Duelle hinweg haben Newcastle und Everton je zwei Pflichtspielsiege geholt, während ein Spiel torlos endete – ein ausgeglichenes Bild, das diese Paarung besonders schwer einschätzbar macht.

Everton vs. Newcastle United: Die Tabellen

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