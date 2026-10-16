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Premier League
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Wer zeigt / überträgt Everton vs. FC Chelsea heute live im TV und Livestream?

Everton - FC Chelsea
Everton
FC Chelsea
Premier League

In der Premier League spielt Everton gegen FC Chelsea. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Everton und FC Chelsea beginnt am 17.10.2026, 13:30.

Anstoßzeit Everton gegen FC Chelsea

crest
Premier League - Spielwoche 7
Hill Dickinson Stadium

Wer zeigt / überträgt Everton vs FC Chelsea heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf WOW übertragen. Dort kann die Partie per Livestream verfolgt werden.

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Everton vs. FC Chelsea: Spielvorschau

Im Hill Dickinson Stadium in Liverpool empfängt Everton den FC Chelsea in der Premier League. Beide Klubs trennen in der Tabelle nur eine Position, was diesem Aufeinandertreffen zusätzliches Gewicht verleiht.

David Moyes schickt seine Mannschaft nach einer durchwachsenen Fünf-Spiele-Serie ins Rennen. Zuletzt trennten sich die Toffees 2:2 von Hull City, und auch gegen Tottenham und Manchester United gab es keine Siege. Die Heimstärke soll nun den Unterschied machen.

Xabi Alonso reist mit einem Chelsea-Kader an, der zuletzt aufhorchen ließ. Der 5:1-Erfolg gegen Bournemouth war ein deutliches Signal, auch wenn die Niederlagen gegen Brentford und Arsenal zeigen, dass die Konstanz noch fehlt.

Mit Joao Pedro und Morgan Rogers verfügt Chelsea über eine Angriffslinie, die in der Premier League zunehmend Respekt einflößt. Die Frage ist, ob Everton im eigenen Stadion dagegen eine Antwort findet.

Reece James fällt verletzt aus und fehlt Alonso erneut. Die Personallage bleibt ein Thema, das Chelsea durch die Saison begleitet.

Nachfolgend alle Informationen, wo und wie das Spiel live verfolgt werden kann.


Everton vs. FC Chelsea: Aufstellungen

Everton vs FC Chelsea Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Everton crest
Everton
EVE
page.match.formation.title
FC Chelsea crest
FC Chelsea
CHE
3-4-2-1
J. PickfordJ. PickfordM. KeaneM. KeaneA. Maitland-NilesA. Maitland-NilesJ. BranthwaiteJ. BranthwaiteJ. TarkowskiJ. TarkowskiJ. GarnerJ. GarnerJ. GrealishJ. GrealishH. ArmstrongH. ArmstrongK. Dewsbury-HallK. Dewsbury-HallB. JohnsonB. JohnsonT. BarryT. BarryE. MartinezE. MartinezL. ColwillL. ColwillM. LacroixM. LacroixJ. AcheampongJ. AcheampongJ. HendersonJ. HendersonMoisés CaicedoMoisés CaicedoM. RogersM. RogersC. PalmerC. PalmerP. ChavarriaP. ChavarriaP. NetoP. NetoJ. PedroJ. Pedro
FC Chelsea crest
FC Chelsea
CHE
4-2-3-1
Everton

Startelf

FC Chelsea

Trainer

  • D. Moyes
  • X. Alonso

Form

EVE

EVE - Form

MUN
U2-2
TOT
U0-0
WOL
S1-0
IPS
S1-0
HUL
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
6/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
CHE

CHE - Form

ARS
N2-1
LEE
S6-3
HUL
U2-2
BRE
N3-0
BOU
S5-1
Tor erzielt (kassiert)
14/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Everton kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, drei Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in dieses Spiel. Das jüngste Ligaspiel endete 2:2 gegen Hull City, zuvor gab es ein torloses Remis gegen Tottenham sowie ein 2:2 gegen Manchester United. Insgesamt erzielte Everton in diesem Zeitraum sechs Tore und kassierte fünf.

Der FC Chelsea weist aus den letzten fünf Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Zuletzt gewann Chelsea deutlich mit 5:1 gegen Bournemouth, davor setzte es eine 3:0-Niederlage gegen Brentford. Im Carabao Cup schlug Chelsea Leeds mit 6:3, insgesamt fielen in diesen fünf Partien 19 Tore.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

EvertonUnentschiedenFC Chelsea
1
1
3
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
3
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
0
END
Premier League
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
2
Everton badge
Everton
EVE
0
END
Premier League
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
1
Everton badge
Everton
EVE
0
END
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
0
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
0
END
Premier League
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
6
Everton badge
Everton
EVE
0
END
3Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor0/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 21. März 2026 in der Premier League statt und endete mit einem 3:0-Heimsieg für Everton. Aus den letzten fünf Duellen gewann Chelsea dreimal, Everton einmal, ein Spiel endete torlos. In diesen fünf Begegnungen fielen insgesamt 12 Tore.

Everton vs. FC Chelsea: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
6600165+1118
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
6501105+515
S
N
S
S
S
3
BrightonBrightonBHA
6411185+1313
S
S
S
U
N
4
BrentfordBrentfordBRE
6240126+610
U
S
U
U
U
5
EvertonEvertonEVE
624085+310
U
S
U
U
U
6
FC ChelseaFC ChelseaCHE
63121513+210
S
N
U
N
S
7
LeedsLeedsLEE
623185+39
N
U
S
U
U
8
HullHullHUL
623186+29
U
N
U
U
S
9
LiverpoolLiverpoolLIV
62317709
N
S
U
S
U
10
IpswichIpswichIPS
6303912-39
S
N
S
N
N
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
62221013-38
N
S
N
U
S
12
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
6213912-37
S
U
N
S
N
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
61329906
U
U
N
U
S
14
CoventryCoventryCOV
6204511-66
S
S
N
N
N
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
612358-35
N
N
S
U
U
16
Aston VillaAston VillaAVL
6123611-55
U
S
N
U
N
17
SunderlandSunderlandSUN
6114612-64
N
N
N
U
S
18
BournemouthBournemouthBOU
6033713-63
N
N
U
U
U
19
TottenhamTottenhamTOT
603339-63
U
N
U
U
N
20
FulhamFulhamFUL
6024610-42
N
U
U
N
N
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