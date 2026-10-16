Das Spiel zwischen Everton und FC Chelsea beginnt am 17.10.2026, 13:30.

Anstoßzeit Everton gegen FC Chelsea

Premier League - Spielwoche 7 17. Okt. 2026 - 07:30 Hill Dickinson Stadium

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Das Spiel wird live auf WOW übertragen. Dort kann die Partie per Livestream verfolgt werden.

Everton vs. FC Chelsea: Spielvorschau

Im Hill Dickinson Stadium in Liverpool empfängt Everton den FC Chelsea in der Premier League. Beide Klubs trennen in der Tabelle nur eine Position, was diesem Aufeinandertreffen zusätzliches Gewicht verleiht.

David Moyes schickt seine Mannschaft nach einer durchwachsenen Fünf-Spiele-Serie ins Rennen. Zuletzt trennten sich die Toffees 2:2 von Hull City, und auch gegen Tottenham und Manchester United gab es keine Siege. Die Heimstärke soll nun den Unterschied machen.

Xabi Alonso reist mit einem Chelsea-Kader an, der zuletzt aufhorchen ließ. Der 5:1-Erfolg gegen Bournemouth war ein deutliches Signal, auch wenn die Niederlagen gegen Brentford und Arsenal zeigen, dass die Konstanz noch fehlt.

Mit Joao Pedro und Morgan Rogers verfügt Chelsea über eine Angriffslinie, die in der Premier League zunehmend Respekt einflößt. Die Frage ist, ob Everton im eigenen Stadion dagegen eine Antwort findet.

Reece James fällt verletzt aus und fehlt Alonso erneut. Die Personallage bleibt ein Thema, das Chelsea durch die Saison begleitet.

Nachfolgend alle Informationen, wo und wie das Spiel live verfolgt werden kann.





Everton vs. FC Chelsea: Aufstellungen

Form

Everton kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, drei Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in dieses Spiel. Das jüngste Ligaspiel endete 2:2 gegen Hull City, zuvor gab es ein torloses Remis gegen Tottenham sowie ein 2:2 gegen Manchester United. Insgesamt erzielte Everton in diesem Zeitraum sechs Tore und kassierte fünf.

Der FC Chelsea weist aus den letzten fünf Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Zuletzt gewann Chelsea deutlich mit 5:1 gegen Bournemouth, davor setzte es eine 3:0-Niederlage gegen Brentford. Im Carabao Cup schlug Chelsea Leeds mit 6:3, insgesamt fielen in diesen fünf Partien 19 Tore.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 21. März 2026 in der Premier League statt und endete mit einem 3:0-Heimsieg für Everton. Aus den letzten fünf Duellen gewann Chelsea dreimal, Everton einmal, ein Spiel endete torlos. In diesen fünf Begegnungen fielen insgesamt 12 Tore.

Everton vs. FC Chelsea: Die Tabellen

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