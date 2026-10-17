Das Spiel zwischen Espanyol und Atletico Madrid beginnt am 17.10.2026, 14:00.

Anstoßzeit Espanyol gegen Atletico Madrid

La Liga - Spielwoche 9 17. Okt. 2026 - 08:00 RCDE Stadium

Wer zeigt / überträgt Espanyol vs Atletico Madrid heute live im TV und Livestream?

Das La-Liga-Spiel zwischen Espanyol und Atlético Madrid wird live auf DAZN übertragen. Alle Details zur Übertragung sind nachfolgend aufgeführt.

Espanyol vs. Atletico Madrid: Spielvorschau

Im RCDE Stadium in Barcelona empfängt Espanyol den Tabellenzweiten Atlético Madrid zum La-Liga-Duell. Für Diego Simeones Mannschaft ist es die nächste Bewährungsprobe nach einem starken Saisonstart in der spanischen Meisterschaft.

Espanyol befindet sich derzeit auf Tabellenplatz zwölf und kämpft darum, Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu halten. Die jüngsten Ergebnisse zeigen ein schwankendes Bild: Auf Niederlagen gegen Elche und Rayo Vallecano folgte ein Auswärtssieg in Pamplona, zuletzt gab es ein Remis gegen Málaga.

Atlético Madrid reist mit breiter Brust an. Simeones Team steht in der Liga auf Platz zwei und hat zuletzt auch in der Champions League aufhorchen lassen. Die Rojiblancos gewannen ihr jüngstes europäisches Auswärtsspiel mit 2:0 und unterstrichen damit ihre Stärke über alle Wettbewerbe hinweg.

Julián Álvarez, der im Sommer zu Atlético gestoßen ist, arbeitet laut Simeone kontinuierlich an seiner Eingewöhnung. Der argentinische Trainer lobte die Fortschritte seines Angreifers ausdrücklich und sieht den Stürmer auf einem guten Weg.

Für Espanyol ist die Partie eine Chance, gegen einen direkten Spitzenvertreter zu punkten und die eigene Position in der Tabelle zu festigen. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.





Espanyol vs. Atletico Madrid: Aufstellungen

Form

Espanyol kommt mit einer gemischten Bilanz aus den letzten fünf Pflichtspielen: ein Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt trennte sich die Mannschaft von Manolo González gegen Málaga mit 1:1, zuvor gab es eine 1:3-Niederlage gegen Elche. Insgesamt erzielte Espanyol in diesen fünf Partien sechs Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Atlético Madrid präsentiert sich in bestechender Form und gewann vier der letzten fünf Pflichtspiele. Der jüngste Erfolg war ein 2:0-Auswärtssieg in der Champions League, davor schlug die Mannschaft Real Madrid in der Liga mit 2:1. Atlético erzielte in den vergangenen fünf Spielen zehn Treffer und ließ lediglich drei Gegentore zu – eine Serie ohne Niederlage, die die Stärke des aktuellen Kaders unterstreicht.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand am 21. Februar 2026 in der Liga statt: Atlético Madrid gewann damals zu Hause mit 4:2 gegen Espanyol. In den letzten fünf direkten Vergleichen holte Atlético zwei Siege, Espanyol einen, und zweimal trennten sich die Teams unentschieden. Die Begegnungen waren torreich: Insgesamt fielen in diesen fünf Partien 18 Tore.

Espanyol vs. Atletico Madrid: Die Tabellen

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