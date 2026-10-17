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Wer zeigt / überträgt Espanyol vs. Atletico Madrid heute live im TV und Livestream?

Espanyol - Atletico Madrid
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In der La Liga spielt Espanyol gegen Atletico Madrid. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Espanyol und Atletico Madrid beginnt am 17.10.2026, 14:00.

Anstoßzeit Espanyol gegen Atletico Madrid

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La Liga - Spielwoche 9
RCDE Stadium

Wer zeigt / überträgt Espanyol vs Atletico Madrid heute live im TV und Livestream?

Das La-Liga-Spiel zwischen Espanyol und Atlético Madrid wird live auf DAZN übertragen. Alle Details zur Übertragung sind nachfolgend aufgeführt.

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Espanyol vs. Atletico Madrid: Spielvorschau

Im RCDE Stadium in Barcelona empfängt Espanyol den Tabellenzweiten Atlético Madrid zum La-Liga-Duell. Für Diego Simeones Mannschaft ist es die nächste Bewährungsprobe nach einem starken Saisonstart in der spanischen Meisterschaft.

Espanyol befindet sich derzeit auf Tabellenplatz zwölf und kämpft darum, Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu halten. Die jüngsten Ergebnisse zeigen ein schwankendes Bild: Auf Niederlagen gegen Elche und Rayo Vallecano folgte ein Auswärtssieg in Pamplona, zuletzt gab es ein Remis gegen Málaga.

Atlético Madrid reist mit breiter Brust an. Simeones Team steht in der Liga auf Platz zwei und hat zuletzt auch in der Champions League aufhorchen lassen. Die Rojiblancos gewannen ihr jüngstes europäisches Auswärtsspiel mit 2:0 und unterstrichen damit ihre Stärke über alle Wettbewerbe hinweg.

Julián Álvarez, der im Sommer zu Atlético gestoßen ist, arbeitet laut Simeone kontinuierlich an seiner Eingewöhnung. Der argentinische Trainer lobte die Fortschritte seines Angreifers ausdrücklich und sieht den Stürmer auf einem guten Weg.

Für Espanyol ist die Partie eine Chance, gegen einen direkten Spitzenvertreter zu punkten und die eigene Position in der Tabelle zu festigen. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.


Espanyol vs. Atletico Madrid: Aufstellungen

Espanyol vs Atletico Madrid Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Espanyol crest
Espanyol
ESP
page.match.formation.title
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
4-4-2
Ángel FortunoÁngel FortunoO. El HilaliO. El HilaliQ. HartmanQ. HartmanC. RiedelC. RiedelL. CabreraL. CabreraB. ZaragozaB. ZaragozaE. ExpositoE. ExpositoT. DolanT. DolanP. LozanoP. LozanoJavi HernándezJavi HernándezRoberto FernándezRoberto FernándezJ. OblakJ. OblakC. RomeroC. RomeroM. LlorenteM. LlorenteA. GrimaldoA. GrimaldoR. Le NormandR. Le NormandM. HjulmandM. HjulmandG. SimeoneG. SimeoneP. BarriosP. BarriosÁlex BaenaÁlex BaenaJ. DavidJ. DavidK. LeeK. Lee
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
4-2-3-1
Espanyol

Startelf

Atletico Madrid

Trainer

  • M. Gonzalez
  • D. Simeone

Form

ESP

ESP - Form

SEV
U1-1
OSA
S0-2
RAY
N2-1
ELC
N1-3
MAL
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
6/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
ATM

ATM - Form

RSO
S0-3
OSA
S4-0
RMA
S2-1
ALA
S1-2
MUN
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
13/2
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Espanyol kommt mit einer gemischten Bilanz aus den letzten fünf Pflichtspielen: ein Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt trennte sich die Mannschaft von Manolo González gegen Málaga mit 1:1, zuvor gab es eine 1:3-Niederlage gegen Elche. Insgesamt erzielte Espanyol in diesen fünf Partien sechs Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Atlético Madrid präsentiert sich in bestechender Form und gewann vier der letzten fünf Pflichtspiele. Der jüngste Erfolg war ein 2:0-Auswärtssieg in der Champions League, davor schlug die Mannschaft Real Madrid in der Liga mit 2:1. Atlético erzielte in den vergangenen fünf Spielen zehn Treffer und ließ lediglich drei Gegentore zu – eine Serie ohne Niederlage, die die Stärke des aktuellen Kaders unterstreicht.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

EspanyolUnentschiedenAtletico Madrid
1
3
1
La Liga
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
4
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
END
La Liga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
END
La Liga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
END
La Liga
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
0
Espanyol badge
Espanyol
ESP
0
END
La Liga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
3
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
3
END
8Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand am 21. Februar 2026 in der Liga statt: Atlético Madrid gewann damals zu Hause mit 4:2 gegen Espanyol. In den letzten fünf direkten Vergleichen holte Atlético zwei Siege, Espanyol einen, und zweimal trennten sich die Teams unentschieden. Die Begegnungen waren torreich: Insgesamt fielen in diesen fünf Partien 18 Tore.

Espanyol vs. Atletico Madrid: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
8800347+2724
S
S
S
S
S
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
8611188+1019
S
S
S
S
N
3
Real BetisReal BetisBET
8611149+519
S
U
S
S
S
4
Real MadridReal MadridRMA
8602198+1118
S
N
S
S
N
5
FC SevillaFC SevillaSEV
84221312+114
U
N
S
S
U
6
Real SociedadReal SociedadRSO
84131215-313
S
S
N
S
U
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
8323128+411
N
U
N
N
S
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
U
N
U
N
U
9
Celta VigoCelta VigoCEL
815286+28
U
S
U
U
U
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
U
U
S
S
N
11
FC VillarrealFC VillarrealVIL
8224131308
N
S
S
N
N
12
EspanyolEspanyolESP
8224111108
U
N
N
S
U
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
U
S
N
S
N
14
GetafeGetafeGET
8224410-68
N
S
N
U
U
15
Racing SantanderRacing SantanderSAN
82241323-108
U
N
N
S
N
16
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
8224818-108
N
U
N
N
N
17
LevanteLevanteLEV
81431216-47
U
U
N
N
U
18
ElcheElcheELC
81341117-66
U
S
N
U
N
19
ValenciaValenciaVAL
8125615-95
U
N
S
N
N
20
MalagaMalagaMAL
8044413-94
U
N
N
U
U
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