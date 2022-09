Wer zeigt / überträgt England vs. Deutschland? Das Länderspiel im TV und LIVE-STREAM

Deutschland bekommt es am 6. Spieltag der Nations League mit England zu tun. Wer zeigt / überträgt in TV und LIVE-STREAM?

Am 6. Spieltag der Nations-League-Gruppenphase kommt es zum Duell zweier großer Fußball-Nationen, wenn Deutschland in England gastiert. Anpfiff der Begegnung ist am Montag, 26. September 2022, um 20.45 Uhr im Wembley-Stadion in der Hauptstadt London. Aber wo wird die Partie im TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen? GOAL hat alle Infos zur Übertragung gesammelt.

Der finale Spieltag der Nations-League-Gruppenphase steht an, zum Abschluss reist die deutsche Nationalmannschaft nach London und trifft auf den Gastgeber aus England. Zuletzt standen sich die beiden Mannschaften Anfang Juli gegenüber, die Partie in der Münchner Allianz-Arena endete nach Treffern von Jonas Hofmann und Harry Kane 1:1.

Im Anschluss folgten für die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick noch Duelle mit Ungarn (1:1) und Italien (5:2) sowie das Rückspiel gegen die Magyaren. Nun, knapp zwei Monate vor dem Start der Weltmeisterschaft, geht es für den ehemaligen Bayern-Coach und sein Trainerteam darum, letzte Erkenntnisse in Bezug auf das Turnier in Katar zu gewinnen. Daher ist gegen die "Three Lions" mit der ein oder anderen Veränderung in der Startaufstellung zu rechnen.

Deutschland trifft am 6. Spieltag der Nations League auf England. Wer zeigt / überträgt die Partie im TV und LIVE-STREAM? GOAL klärt auf.

Wer zeigt / überträgt England vs. Deutschland? Die Infos zum Duell in der Nations League

Paarung: England vs. Deutschland

Wettbewerb: Nations League Gruppenphase, 6. Spieltag

Datum: 26. September 2022, 20.45 Uhr

Austragungsort: Wembley Stadium, London (England)

Wer zeigt / überträgt England vs. Deutschland? Die Nations-League-Partie im Free-TV bei RTL

Das ZDF und der Privatsender RTL wechseln sich mit den Übertragungen der deutschen Nationalmannschaft im Free-TV ab, gegen England ist RTL an der Reihe.

Ab 20.15 Uhr werdet ihr mit dem Countdown auf den Klassiker eingestimmt, ab 20.45 Uhr rollt der Ball in London.

Wer zeigt / überträgt England vs. Deutschland? Die Nations League im LIVE-STREAM auf RTL+

RTL bietet zudem auch einen kostenpflichtigen Streamingdienst an. Bei RTL+, ehemals TVNow, könnt Ihr die Partie im LIVE-STREAM verfolgen.

Zunächst könnt Ihr das Angebot mit einem Probemonat kostenfrei testen. Im Anschluss habt Ihr die Wahl zwischen dem Premium-Abo für 4,99 Euro oder dem Max-Abo für 9,99 Euro pro Monat.

Wer zeigt / überträgt England vs. Deutschland? Die Nations League live auf DAZN verfolgen

Wollt ihr auch die Spiele ohne Beteiligung der deutschen Nationalmannschaft live verfolgen, solltet Ihr Euch ein Abonnement beim Streamingdienst DAZN zulegen. Dieses erhaltet Ihr für umgerechnet 24,99 Euro pro Monat im Jahresabo oder 29,99 Euro im flexibel kündbaren Monatsabo.

Neben der Nations League zeigt / überträgt DAZN auch fast alle Partien der UEFA Champions League, ausgewählte Spiele der Bundesliga sowie internationale Top-Ligen und US-Sport wie NFL und NBA - Euch wird also einiges geboten.

Wer zeigt / überträgt England vs. Deutschland? Die Nations League auf DAZN sehen - Infos zum Anbieter

Wer zeigt / überträgt England vs. Deutschland? LIVE-TICKER und Übersicht zur Übertragung

Selbstverständlich bieten wir Euch auch einen LIVE-TICKER zu Deutschland vs. England an, in dem wir Euch bezüglich spielentscheidender Szenen auf dem Laufenden halten.

Nachfolgend findet Ihr noch eine Übersicht zur Übertragung der Partie in TV und LIVE-STREAM.