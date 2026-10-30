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Wer zeigt / überträgt Energie Cottbus vs. VfL Bochum heute live im TV und Livestream?

Energie Cottbus - VfL Bochum
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Deutschland 2 Bundesliga

In der Deutschland 2 Bundesliga spielt Energie Cottbus gegen VfL Bochum. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Energie Cottbus und VfL Bochum beginnt am 30.10.2026, 18:30.

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Anstoßzeit Energie Cottbus gegen VfL Bochum

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Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 10
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Wer zeigt / überträgt Energie Cottbus vs VfL Bochum heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Energie Cottbus und VfL Bochum ist live bei WOW verfügbar. Alle Partien der 2. Bundesliga können dort per Livestream über die WOW-App verfolgt werden.

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Energie Cottbus vs. VfL Bochum: Spielvorschau

Im LEAG Energie Stadion in Cottbus empfängt Energie Cottbus den VfL Bochum zum 2.-Bundesliga-Duell. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte im Abstiegskampf und Mittelfeld der Tabelle.

Cottbus steht in der Tabelle auf Platz elf und hat sich im Saisonverlauf als solide Mittelfeld-Mannschaft etabliert. Trainer Claus-Dieter Wollitz weiß jedoch, dass die Konstanz noch fehlt – aus den letzten fünf Pflichtspielen holte sein Team lediglich einen Sieg.

Bochum reist als Tabellenvierzehnter an und steckt tief im Abstiegskampf. Trainer Uwe Rösler steht unter Druck: Die Mannschaft braucht Punkte, um den Anschluss an die sicheren Plätze nicht endgültig zu verlieren.

Positiv für Bochum: Zuletzt setzte sich der Klub im DFB-Pokal gegen Mainz 05 durch und gewann 2:0 – ein Ergebnis, das Selbstvertrauen für die Ligapartie liefern könnte. Zuvor hatte Bochum in der Liga ein 1:1 gegen Wolfsburg geholt.

Cottbus seinerseits kommt mit einem 1:1 gegen FC Heidenheim in diese Partie – ein Remis, das die Unbeständigkeit der Lausitzer widerspiegelt. Wollitz wird seine Mannschaft auf ein Bochum einstellen, das trotz Abstiegsnot gefährlich sein kann.

Wo das Spiel live zu sehen ist, erfahrt ihr nachfolgend.

Energie Cottbus vs. VfL Bochum: Aufstellungen

Energie Cottbus vs VfL Bochum Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • C. Wollitz

Form

COT

COT - Form

KSC
S0-3
FCP
U1-1
SVD
N3-1
FCN
U1-1
HDH
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
7/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
BOC

BOC - Form

OSN
S4-1
ABI
N0-1
FCK
N2-0
WOB
U1-1
M05
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
7/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Energie Cottbus kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, drei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Spiel endete 1:1 gegen FC Heidenheim, zuvor gab es ein 1:1 gegen Nürnberg. Die Niederlage kam beim 1:3 gegen Darmstadt – Cottbus kassierte in fünf Spielen insgesamt acht Tore und erzielte selbst sieben.

VfL Bochum weist aus den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Zuletzt gewann die Mannschaft im DFB-Pokal 2:0 gegen Mainz 05, in der Liga trennten sich die Bochumer 1:1 von Wolfsburg. Zuvor setzte es Niederlagen gegen Kaiserslautern (0:2) und Arminia Bielefeld (0:1) – die Formkurve ist unbeständig, zeigt aber zuletzt nach oben.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Energie CottbusUnentschiedenVfL Bochum
0
2
3
Deutschland 2 Bundesliga
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VfL Bochum
BOC
2
Energie Cottbus badge
Energie Cottbus
COT
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
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Energie Cottbus
COT
0
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VfL Bochum
BOC
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
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Energie Cottbus
COT
0
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VfL Bochum
BOC
2
END
Deutschland 2 Bundesliga
VfL Bochum badge
VfL Bochum
BOC
2
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Energie Cottbus
COT
2
END
Deutschland 2 Bundesliga
Energie Cottbus badge
Energie Cottbus
COT
1
VfL Bochum badge
VfL Bochum
BOC
1
END
4Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im April 2014 in der 2. Bundesliga statt – Bochum gewann damals auswärts mit 2:1. Aus den letzten fünf direkten Duellen, die alle in der 2. Bundesliga zwischen 2012 und 2014 ausgetragen wurden, gewann Bochum dreimal, zweimal endete die Partie unentschieden. Cottbus wartet in dieser Serie noch auf einen Sieg gegen den Revierklub.

Energie Cottbus vs. VfL Bochum: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Hertha BSCHertha BSCBSC
9810208+1225
S
U
S
S
S
2
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
95312112+918
N
U
U
S
S
3
KaiserslauternKaiserslauternFCK
953194+518
S
S
U
S
N
4
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
94412314+916
U
S
U
S
N
5
MagdeburgMagdeburgFCM
95132012+816
S
N
S
U
S
6
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
94321616015
U
N
U
U
S
7
St. PauliSt. PauliFCP
9261119+212
U
U
S
U
S
8
OsnabrückOsnabrückOSN
93241415-111
S
N
U
U
N
9
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
93241314-111
N
S
S
U
N
10
BraunschweigBraunschweigEBS
93151515010
S
N
S
N
U
11
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
92431718-110
U
U
N
U
S
12
Greuther FürthGreuther FürthGFT
92341216-49
N
S
N
U
U
13
Holstein KielHolstein KielHSK
91531011-18
S
U
N
U
N
14
VfL BochumVfL BochumBOC
9225610-48
U
N
N
N
U
15
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
92251118-78
N
S
U
N
U
16
Hannover 96Hannover 96H96
9225815-78
N
U
N
S
N
17
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
92251120-98
N
S
N
N
N
18
DarmstadtDarmstadtSVD
9225818-108
U
N
S
N
S
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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