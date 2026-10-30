Das Spiel zwischen Energie Cottbus und VfL Bochum beginnt am 30.10.2026, 18:30.

Deutschland WOW

Anstoßzeit Energie Cottbus gegen VfL Bochum

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 10 30. Okt. 2026 - 13:30 LEAG Energie Stadion

Wer zeigt / überträgt Energie Cottbus vs VfL Bochum heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Energie Cottbus und VfL Bochum ist live bei WOW verfügbar. Alle Partien der 2. Bundesliga können dort per Livestream über die WOW-App verfolgt werden.

Energie Cottbus vs. VfL Bochum: Spielvorschau

Im LEAG Energie Stadion in Cottbus empfängt Energie Cottbus den VfL Bochum zum 2.-Bundesliga-Duell. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte im Abstiegskampf und Mittelfeld der Tabelle.

Cottbus steht in der Tabelle auf Platz elf und hat sich im Saisonverlauf als solide Mittelfeld-Mannschaft etabliert. Trainer Claus-Dieter Wollitz weiß jedoch, dass die Konstanz noch fehlt – aus den letzten fünf Pflichtspielen holte sein Team lediglich einen Sieg.

Bochum reist als Tabellenvierzehnter an und steckt tief im Abstiegskampf. Trainer Uwe Rösler steht unter Druck: Die Mannschaft braucht Punkte, um den Anschluss an die sicheren Plätze nicht endgültig zu verlieren.

Positiv für Bochum: Zuletzt setzte sich der Klub im DFB-Pokal gegen Mainz 05 durch und gewann 2:0 – ein Ergebnis, das Selbstvertrauen für die Ligapartie liefern könnte. Zuvor hatte Bochum in der Liga ein 1:1 gegen Wolfsburg geholt.

Cottbus seinerseits kommt mit einem 1:1 gegen FC Heidenheim in diese Partie – ein Remis, das die Unbeständigkeit der Lausitzer widerspiegelt. Wollitz wird seine Mannschaft auf ein Bochum einstellen, das trotz Abstiegsnot gefährlich sein kann.

Wo das Spiel live zu sehen ist, erfahrt ihr nachfolgend.

Energie Cottbus vs. VfL Bochum: Aufstellungen

Form

Energie Cottbus kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, drei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Spiel endete 1:1 gegen FC Heidenheim, zuvor gab es ein 1:1 gegen Nürnberg. Die Niederlage kam beim 1:3 gegen Darmstadt – Cottbus kassierte in fünf Spielen insgesamt acht Tore und erzielte selbst sieben.

VfL Bochum weist aus den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Zuletzt gewann die Mannschaft im DFB-Pokal 2:0 gegen Mainz 05, in der Liga trennten sich die Bochumer 1:1 von Wolfsburg. Zuvor setzte es Niederlagen gegen Kaiserslautern (0:2) und Arminia Bielefeld (0:1) – die Formkurve ist unbeständig, zeigt aber zuletzt nach oben.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im April 2014 in der 2. Bundesliga statt – Bochum gewann damals auswärts mit 2:1. Aus den letzten fünf direkten Duellen, die alle in der 2. Bundesliga zwischen 2012 und 2014 ausgetragen wurden, gewann Bochum dreimal, zweimal endete die Partie unentschieden. Cottbus wartet in dieser Serie noch auf einen Sieg gegen den Revierklub.

Energie Cottbus vs. VfL Bochum: Die Tabellen

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