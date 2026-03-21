Am heutigen Samstag, den 21. März, kommt es im Rahmen der 3. Liga am 30. Spieltag zum Duell zwischen Energie Cottbus und dem SSV Ulm 1846. Anstoß im LEAG Energie Stadion in Cottbus ist um 14 Uhr.

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Wer zeigt / überträgt Energie Cottbus vs. SSV Ulm (3. Liga) heute live im Free TV und Live Stream?

Ihr seht die Partie zwischen Energie Cottbus und SSV Ulm heute live und exklusiv bei MagentaSport.

Die Vorberichte mit Moderatorin Miriam Sinno starten ab 13.45 Uhr. Andreas Mann kommentiert das Geschehen dann für Euch.

Ihr seht die Partie im Pay-TV sowie im Livestream beim Dienst der Telekom.

Hierfür benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement.

Anstoßzeit Energie Cottbus gegen Ulm

Energie Cottbus vs Ulm: Aufstellungen

Energie Cottbus vs Ulm Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer C. Wollitz Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer P. Dotchev

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Energie Cottbus & SSV Ulm

Unterschiedlicher könnte die Tabellensituation zwischen beiden Mannschaften kaum sein: Während Energie Cottbus aktuell mit 53 Punkten Tabellenzweiter ist, kämpft der SSV Ulm um den Verbleib in der 3. Liga. Mit nur 24 Punkten und bereits neun Punkten Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz stehen die Vorzeichen für die Spatzen nicht gerade rosig. Zudem hat der SSV Ulm seit sieben Spielen nicht mehr gewonnen und fünf davon sogar verloren. Energie musste sich in der vergangenen Woche mit 1:4 gegen Alemannia Aachen geschlagen geben und möchte mit einem Heimsieg wieder zurück in die Erfolgsspur.

Form

Bilanz direkte Duelle

COT Letzte 2 Spiele UMF 1 Sieg 0 Unentschieden 1 Sieg Ulm 1 - 2 Energie Cottbus

Ulm 2 - 0 Energie Cottbus 2 Erzielte Tore 3 Spiele über 2,5 Tore 1/2 Beide Teams haben getroffen 1/2

Energie Cottbus vs Ulm: Die Tabellen

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