Das Spiel zwischen Energie Cottbus und 1. FC Nürnberg beginnt am 16.10.2026, 18:30.

Anstoßzeit Energie Cottbus gegen 1. FC Nürnberg

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 8 16. Okt. 2026 - 12:30 LEAG Energie Stadion

Wer zeigt / überträgt Energie Cottbus vs 1. FC Nürnberg heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Energie Cottbus und 1. FC Nürnberg ist live per Stream verfügbar. Die Übertragungsoptionen sind unten aufgeführt.

Energie Cottbus vs. 1. FC Nürnberg: Spielvorschau

Im LEAG Energie Stadion in Cottbus empfängt Energie Cottbus den 1. FC Nürnberg zum 2.-Bundesliga-Duell. Trainer Claus-Dieter Wollitz trifft dabei auf Miroslav Klose, der Nürnberg in dieser Saison zu einer der konstantesten Kräfte der Liga geformt hat.

Cottbus steht in der Tabelle im Mittelfeld und sucht nach dem Rückschlag gegen Darmstadt wieder in die Spur. Zuletzt kassierte die Mannschaft eine 1:3-Niederlage gegen den Tabellenrivalen – ein Ergebnis, das die Lausitzer unter Zugzwang setzt.

Nürnberg reist mit breiter Brust an. Drei Siege aus den jüngsten vier Ligaspielen belegen die Aufwärtstendenz des Klubs, der sich im Aufstiegsrennen festgesetzt hat.

Die Gäste aus Franken haben zuletzt auswärts beim Karlsruher SC gewonnen und zuvor Hannover 96 mit 2:1 bezwungen. Die Defensive steht stabil, der Angriff trifft regelmäßig.

Cottbus zeigte in dieser Saison durchaus Qualitäten – der 3:0-Auswärtssieg in Karlsruhe und das 4:4-Remis gegen Wolfsburg belegen das Potenzial. Doch die Konstanz fehlt noch.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Infos zur Übertragung gibt es im Folgenden.





Energie Cottbus vs. 1. FC Nürnberg: Aufstellungen

Form

Cottbus kommt mit einer durchwachsenen Bilanz in diese Partie: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte die Mannschaft einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt setzte es eine 1:3-Niederlage gegen Darmstadt. Zuvor gelang ein klarer 3:0-Auswärtssieg beim Karlsruher SC sowie ein 4:4 gegen Wolfsburg. Insgesamt erzielte Cottbus in diesen fünf Partien neun Tore und kassierte zehn.

Nürnberg präsentiert sich in starker Verfassung: vier Siege und ein Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen. Das jüngste Ergebnis war ein 4:4 gegen Wolfsburg, davor gewann der Klub auswärts in Karlsruhe und bezwang Hannover 96 mit 2:1. Nürnberg traf in diesem Zeitraum zehnmal und ließ sechs Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Klubs fand im Mai 2009 im Rahmen der Bundesliga-Qualifikation statt: Nürnberg gewann das Rückspiel mit 2:0. Aus den letzten fünf direkten Duellen holte Nürnberg drei Siege bei zwei Unentschieden – Cottbus blieb ohne Sieg. Nürnberg erzielte in diesen fünf Begegnungen insgesamt sieben Tore, Cottbus lediglich drei.

Energie Cottbus vs. 1. FC Nürnberg: Die Tabellen

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