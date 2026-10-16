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Deutschland 2 Bundesliga
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Wer zeigt / überträgt Energie Cottbus vs. 1. FC Nürnberg heute live im TV und Livestream?

Energie Cottbus - 1. FC Nürnberg
Energie Cottbus
1. FC Nürnberg
Deutschland 2 Bundesliga

In der 2. Bundesliga spielt Energie Cottbus gegen 1. FC Nürnberg. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Energie Cottbus und 1. FC Nürnberg beginnt am 16.10.2026, 18:30.

Anstoßzeit Energie Cottbus gegen 1. FC Nürnberg

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Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 8
LEAG Energie Stadion

Wer zeigt / überträgt Energie Cottbus vs 1. FC Nürnberg heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Energie Cottbus und 1. FC Nürnberg ist live per Stream verfügbar. Die Übertragungsoptionen sind unten aufgeführt.

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Energie Cottbus vs. 1. FC Nürnberg: Spielvorschau

Im LEAG Energie Stadion in Cottbus empfängt Energie Cottbus den 1. FC Nürnberg zum 2.-Bundesliga-Duell. Trainer Claus-Dieter Wollitz trifft dabei auf Miroslav Klose, der Nürnberg in dieser Saison zu einer der konstantesten Kräfte der Liga geformt hat.

Cottbus steht in der Tabelle im Mittelfeld und sucht nach dem Rückschlag gegen Darmstadt wieder in die Spur. Zuletzt kassierte die Mannschaft eine 1:3-Niederlage gegen den Tabellenrivalen – ein Ergebnis, das die Lausitzer unter Zugzwang setzt.

Nürnberg reist mit breiter Brust an. Drei Siege aus den jüngsten vier Ligaspielen belegen die Aufwärtstendenz des Klubs, der sich im Aufstiegsrennen festgesetzt hat.

Die Gäste aus Franken haben zuletzt auswärts beim Karlsruher SC gewonnen und zuvor Hannover 96 mit 2:1 bezwungen. Die Defensive steht stabil, der Angriff trifft regelmäßig.

Cottbus zeigte in dieser Saison durchaus Qualitäten – der 3:0-Auswärtssieg in Karlsruhe und das 4:4-Remis gegen Wolfsburg belegen das Potenzial. Doch die Konstanz fehlt noch.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Infos zur Übertragung gibt es im Folgenden.


Energie Cottbus vs. 1. FC Nürnberg: Aufstellungen

Energie Cottbus vs 1. FC Nürnberg Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • C. Wollitz

Form

COT

COT - Form

GFT
N3-4
WOB
U4-4
KSC
S0-3
FCP
U1-1
SVD
N3-1
Tor erzielt (kassiert)
12/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
FCN

FCN - Form

ABI
S4-1
HSK
U2-2
H96
S2-1
KSC
S0-1
WOB
U4-4
Tor erzielt (kassiert)
13/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Cottbus kommt mit einer durchwachsenen Bilanz in diese Partie: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte die Mannschaft einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt setzte es eine 1:3-Niederlage gegen Darmstadt. Zuvor gelang ein klarer 3:0-Auswärtssieg beim Karlsruher SC sowie ein 4:4 gegen Wolfsburg. Insgesamt erzielte Cottbus in diesen fünf Partien neun Tore und kassierte zehn.

Nürnberg präsentiert sich in starker Verfassung: vier Siege und ein Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen. Das jüngste Ergebnis war ein 4:4 gegen Wolfsburg, davor gewann der Klub auswärts in Karlsruhe und bezwang Hannover 96 mit 2:1. Nürnberg traf in diesem Zeitraum zehnmal und ließ sechs Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Energie CottbusUnentschieden1. FC Nürnberg
0
2
3
1. Bundesliga Qualifikation
1. FC Nürnberg badge
1. FC Nürnberg
FCN
2
Energie Cottbus badge
Energie Cottbus
COT
0
END
1. Bundesliga Qualifikation
Energie Cottbus badge
Energie Cottbus
COT
0
1. FC Nürnberg badge
1. FC Nürnberg
FCN
3
END
Bundesliga
1. FC Nürnberg badge
1. FC Nürnberg
FCN
1
Energie Cottbus badge
Energie Cottbus
COT
1
END
Bundesliga
Energie Cottbus badge
Energie Cottbus
COT
1
1. FC Nürnberg badge
1. FC Nürnberg
FCN
1
END
Bundesliga
1. FC Nürnberg badge
1. FC Nürnberg
FCN
1
Energie Cottbus badge
Energie Cottbus
COT
0
END
2Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Klubs fand im Mai 2009 im Rahmen der Bundesliga-Qualifikation statt: Nürnberg gewann das Rückspiel mit 2:0. Aus den letzten fünf direkten Duellen holte Nürnberg drei Siege bei zwei Unentschieden – Cottbus blieb ohne Sieg. Nürnberg erzielte in diesen fünf Begegnungen insgesamt sieben Tore, Cottbus lediglich drei.

Energie Cottbus vs. 1. FC Nürnberg: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Hertha BSCHertha BSCBSC
7700198+1121
S
S
S
S
S
2
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
75202010+1017
U
S
S
U
S
3
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
74211412+214
U
U
S
S
S
4
MagdeburgMagdeburgFCM
7412149+513
S
U
S
N
S
5
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
73311912+712
U
S
N
U
S
6
KaiserslauternKaiserslauternFCK
733164+212
U
S
N
S
S
7
St. PauliSt. PauliFCP
7241108+210
S
U
S
U
N
8
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
72231516-18
N
U
S
U
N
9
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
72231112-18
S
U
N
U
N
10
OsnabrückOsnabrückOSN
72231013-38
U
U
N
S
S
11
BraunschweigBraunschweigEBS
7214131307
S
N
U
N
N
12
VfL BochumVfL BochumBOC
721457-27
N
N
U
S
N
13
Hannover 96Hannover 96H96
7214712-57
N
S
N
U
S
14
DarmstadtDarmstadtSVD
7214814-67
S
N
S
N
N
15
Greuther FürthGreuther FürthGFT
71331013-36
N
U
U
N
S
16
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
7124915-65
U
N
U
N
N
17
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
7124614-85
N
N
N
U
N
18
Holstein KielHolstein KielHSK
7043711-44
N
U
N
U
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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