Das Spiel zwischen Elversberg und Mainz 05 beginnt am 30.10.2026, 20:30.

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Anstoßzeit Elversberg gegen Mainz 05

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Das Bundesliga-Spiel zwischen Elversberg und Mainz 05 ist live auf WOW zu sehen. Die Übertragungsoptionen sind unten aufgeführt.

Elversberg vs. Mainz 05: Spielvorschau

In der Ursapharm-Arena in Elversberg empfängt der Aufsteiger SV Elversberg den FSV Mainz 05 zum Bundesliga-Duell. Beide Mannschaften stehen unter Druck – aus unterschiedlichen Gründen.

Elversberg hat sich in dieser Saison als Bundesliga-Newcomer beachtlich geschlagen, steckt aber nach zuletzt drei Niederlagen in Folge in einem Formtief. Der 4:0-Dämpfer gegen RB Leipzig war der jüngste Rückschlag, und auch im DFB-Pokal setzte es gegen Darmstadt eine 0:2-Niederlage. Trainer Vincent Wagner muss seine Mannschaft schnell wieder aufrichten.

Mainz reist mit eigenen Sorgen an. Urs Fischers Team kassierte zuletzt eine 2:3-Heimniederlage gegen Werder Bremen – die dritte Saisonniederlage in der Liga. Im DFB-Pokal folgte prompt das nächste Ausscheiden: ein 0:2 bei VfL Bochum.

Besonders auffällig bei den Gästen: Nadiem Amiri findet nach der Weltmeisterschaft im vergangenen Sommer nicht in seine Bestform. Nach sieben Bundesliga-Spieltagen steht der 29-Jährige bei lediglich einer Vorlage und wartet noch auf sein erstes Saisontor. Er selbst gibt offen zu, dass ihm die kurze Vorbereitung nach der WM körperlich und mental zugesetzt hat.

In der Tabelle liegen beide Teams eng beieinander – Elversberg auf Rang acht, Mainz auf Rang sieben. Ein Sieg könnte für beide Seiten den Anschluss ans obere Tabellendrittel sichern. Welche Mannschaft die nötige Reaktion zeigt, ist die zentrale Frage dieses Spiels.

Wo die Partie live zu sehen ist und alle weiteren Infos zur Übertragung gibt es nachfolgend.

Elversberg vs. Mainz 05: Aufstellungen

Form

Elversberg kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Spiel endete mit einer 4:0-Niederlage gegen RB Leipzig in der Bundesliga, zuvor schied der Aufsteiger im DFB-Pokal mit 0:2 gegen Darmstadt aus. Lichtblick war der 4:3-Heimsieg gegen Augsburg. Insgesamt erzielte Elversberg in diesem Zeitraum acht Tore und kassierte acht.

Mainz weist ebenfalls eine schwankende Bilanz auf: ein Sieg, ein Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten vier Pflichtspielen in der Liga, dazu das Pokal-Aus bei Bochum mit 0:2. Die jüngste Bundesliga-Niederlage war das 2:3 gegen Werder Bremen, ein Auswärtssieg bei Schalke 04 mit 0:1 war zuletzt der stärkste Auftritt. Mainz erzielte in den letzten fünf Pflichtspielen insgesamt sieben Tore und kassierte neun.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste dokumentierte Pflichtspielduell beider Klubs fand im August 2023 im DFB-Pokal statt – Mainz gewann damals auswärts mit 1:0. Davor gab es im August 2021 ebenfalls im DFB-Pokal ein 2:2. Aus den zwei erfassten direkten Begegnungen hat Mainz einmal gewonnen, kein Spiel endete mit einem Sieg für Elversberg.

Elversberg vs. Mainz 05: Die Tabellen

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