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Wer zeigt / überträgt Elversberg vs. Bayern München heute live im TV und Livestream?

Elversberg - Bayern München
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In der Bundesliga spielt Elversberg gegen Bayern München. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Elversberg und Bayern München beginnt am 13.09.2026, 17:30.

Anstoßzeit Elversberg gegen Bayern München

crest
Bundesliga - Spielwoche 3
Ursapharm-Arena

Wer zeigt / überträgt Elversberg vs Bayern München heute live im TV und Livestream?

Das Bundesligaspiel zwischen Elversberg und Bayern München wird live bei DAZN übertragen. Dort ist die Partie im Livestream verfügbar.

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Elversberg vs. Bayern München: Spielvorschau

In der Ursapharm-Arena in Elversberg empfängt der Aufsteiger SV Elversberg den FC Bayern München zum Bundesligaduell am Sonntagnachmittag.

Für Elversberg ist es ein echter Prüfstein. Die Mannschaft von Trainer Vincent Wagner hat sich mit drei Bundesligasiegen aus den letzten beiden Ligaspielen in Szene gesetzt – zuletzt mit einem dramatischen 4:3-Erfolg in Gladbach. Die Stimmung im Lager des Aufsteigers ist gut.

Bayern München reist mit breiter Brust an. Unter der Woche fertigte der Rekordmeister Bodö/Glimt in der Champions League mit 5:0 ab – ein souveräner Auftritt, der Selbstvertrauen gibt. Michael Olise war dabei überragend: zwei Tore, ein Assist und die Auszeichnung als Man of the Match.

Harry Kane steht trotz laufender Gespräche über eine Vertragsverlängerung voll im Fokus. Der Engländer gab sich nach dem Champions-League-Spiel gelassen: Er sei glücklich in München, eine schnelle Einigung beim Thema Vertrag sei aber nicht zu erwarten.

Auch Manuel Neuer dürfte wieder zwischen den Pfosten stehen. Der 40-Jährige stellte zuletzt einen neuen Champions-League-Rekord auf und ist in der Bundesliga gesetzt.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Infos zur Übertragung gibt es im Folgenden.


Elversberg vs. Bayern München: Aufstellungen

Elversberg vs Bayern München Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Elversberg crest
Elversberg
ELV
Aufstellung
Bayern München crest
Bayern München
FCB
4-2-3-1
N. KristofN. KristofM. RohrM. RohrLasse GüntherLasse GüntherL. PinckertL. PinckertJ. GyamerahJ. GyamerahL. PorebaL. PorebaL. PetkovL. PetkovF. OnyekaF. OnyekaC. CampbellC. CampbellF. KeidelF. KeidelD. MokwaD. MokwaM. NeuerM. NeuerJ. StanisicJ. StanisicM. KimM. KimN. BrownN. BrownD. UpamecanoD. UpamecanoL. KarlL. KarlJ. KimmichJ. KimmichT. BischofT. BischofL. DiazL. DiazM. OliseM. OliseH. KaneH. Kane
Bayern München crest
Bayern München
FCB
4-2-3-1
Elversberg

Startelf

Bayern München

Trainer

  • V. Wagner
  • V. Kompany

Form

ELV

ELV - Form

MLL
U1-1
LOR
S4-1
DUI
S1-3
B04
S3-2
BMG
S3-4
Tor erzielt (kassiert)
15/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
FCB

FCB - Form

BVB
S1-2
VFB
S5-1
OSN
S1-4
S04
U0-0
BOD
S5-0
Tor erzielt (kassiert)
16/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Elversberg kommt mit vier Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Die jüngsten Ergebnisse zeigen eine Mannschaft in Fahrt: Zuletzt gab es ein 4:3 in Gladbach, davor einen 3:2-Heimerfolg gegen Bayer Leverkusen. Insgesamt erzielte Elversberg in diesen fünf Spielen zwölf Tore und kassierte elf.

Bayern München weist ebenfalls vier Siege in den letzten fünf Pflichtspielen vor. Nach dem 0:0 in Schalke folgte ein 5:0 in der Champions League gegen Bodö/Glimt. In fünf Spielen schoss Bayern 13 Tore und kassierte nur eines.

Bilanz direkte Duelle

Für dieses Aufeinandertreffen liegen keine Daten aus den letzten fünf Direktbegegnungen vor.

Elversberg vs. Bayern München: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
SC FreiburgSC FreiburgSCF
3300101+99
S
S
S
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
330082+69
S
S
S
3
AugsburgAugsburgFCA
321093+67
U
S
S
4
ElversbergElversbergELV
220075+26
S
S
5
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
211051+44
U
S
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
311185+34
U
S
N
7
Mainz 05Mainz 05M05
311163+34
N
S
U
8
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
311178-14
S
N
U
9
Werder BremenWerder BremenSVW
311156-14
U
S
N
10
Schalke 04Schalke 04S04
311134-14
S
U
N
11
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
311157-24
U
N
S
12
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210143+13
N
S
13
HoffenheimHoffenheimTSG
310267-13
S
N
N
14
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
310268-23
N
S
N
15
PaderbornPaderbornSCP
301204-41
N
N
U
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
3012410-61
N
N
U
17
Hamburger SVHamburger SVHSV
200207-70
N
N
18
GladbachGladbachBMG
3003312-90
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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