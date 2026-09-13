Das Spiel zwischen Elversberg und Bayern München beginnt am 13.09.2026, 17:30.

Anstoßzeit Elversberg gegen Bayern München

Wer zeigt / überträgt Elversberg vs Bayern München heute live im TV und Livestream?

Das Bundesligaspiel zwischen Elversberg und Bayern München wird live bei DAZN übertragen. Dort ist die Partie im Livestream verfügbar.

Elversberg vs. Bayern München: Spielvorschau

In der Ursapharm-Arena in Elversberg empfängt der Aufsteiger SV Elversberg den FC Bayern München zum Bundesligaduell am Sonntagnachmittag.

Für Elversberg ist es ein echter Prüfstein. Die Mannschaft von Trainer Vincent Wagner hat sich mit drei Bundesligasiegen aus den letzten beiden Ligaspielen in Szene gesetzt – zuletzt mit einem dramatischen 4:3-Erfolg in Gladbach. Die Stimmung im Lager des Aufsteigers ist gut.

Bayern München reist mit breiter Brust an. Unter der Woche fertigte der Rekordmeister Bodö/Glimt in der Champions League mit 5:0 ab – ein souveräner Auftritt, der Selbstvertrauen gibt. Michael Olise war dabei überragend: zwei Tore, ein Assist und die Auszeichnung als Man of the Match.

Harry Kane steht trotz laufender Gespräche über eine Vertragsverlängerung voll im Fokus. Der Engländer gab sich nach dem Champions-League-Spiel gelassen: Er sei glücklich in München, eine schnelle Einigung beim Thema Vertrag sei aber nicht zu erwarten.

Auch Manuel Neuer dürfte wieder zwischen den Pfosten stehen. Der 40-Jährige stellte zuletzt einen neuen Champions-League-Rekord auf und ist in der Bundesliga gesetzt.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Infos zur Übertragung gibt es im Folgenden.





Elversberg vs. Bayern München: Aufstellungen

Form

Elversberg kommt mit vier Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Die jüngsten Ergebnisse zeigen eine Mannschaft in Fahrt: Zuletzt gab es ein 4:3 in Gladbach, davor einen 3:2-Heimerfolg gegen Bayer Leverkusen. Insgesamt erzielte Elversberg in diesen fünf Spielen zwölf Tore und kassierte elf.

Bayern München weist ebenfalls vier Siege in den letzten fünf Pflichtspielen vor. Nach dem 0:0 in Schalke folgte ein 5:0 in der Champions League gegen Bodö/Glimt. In fünf Spielen schoss Bayern 13 Tore und kassierte nur eines.

Bilanz direkte Duelle

Für dieses Aufeinandertreffen liegen keine Daten aus den letzten fünf Direktbegegnungen vor.

Elversberg vs. Bayern München: Die Tabellen

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