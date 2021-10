Wer zeigt / überträgt El Clasico (FC Barcelona vs. Real Madrid) live im TV und LIVE-STREAM?

Am Sonntag spielen der FC Barcelona und Real Madrid gegeneinander. Goal verrät, wer den Clasico live im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Spitzenspiel in LaLiga am 9. Spieltag - zumindest von den Namen der beiden Kontrahenten her: Der FC Barcelona hat am Sonntag um 16.15 Uhr Real Madrid zu Gast. Der Clasico findet also im Camp Nou zu Barcelona statt.

Real Madrid ist derzeit der Tabellenführer der spanischen Liga, die Blancos haben bislang 17 Punkte gesammelt. Trainer Carlo Ancelotti und seine Schützlinge durften unter der Woche auch einen klaren 5:0-Erfolg bei Schachtjor Donezk in der Champions League feiern.

Barca dagegen steht auf Rang 9 der Tabelle und hat fünf Punkte weniger auf dem Konto. In der Champions League jubelten die Katalanen unter der Woche zum ersten Mal in dieser Saison: Gegen Dynamo Kiew gab es einen knappen 1:0-Sieg.

Wer zeigt / überträgt El Clasico (FC Barcelona vs. Real Madrid)? Goal liefert alle Infos zur Übertragung des Spitzenspiels in Spanien und verrät auch einige Details rund um den Clasico.

FC Barcelona vs. Real Madrid: Wo und wann findet der Clasico statt?

Spiel FC Barcelona vs. Real Madrid Wettbewerb LaLiga, 9. Spieltag Datum 24. Oktober 2021, 16.15 Uhr Ort Camp Nou (Barcelona, Spanien) Schiedsrichter Jose Maria Sanchez Martinez (Spanien)

Wer zeigt / überträgt El Clasico (FC Barcelona vs. Real Madrid) live im TV?

Der Clasico steht auf dem Programm und zum ersten Mal seit einer gefühlten Ewigkeit stehen weder Lionel Messi noch Cristiano Ronaldo im Kader von Barca oder Real. Doch sicherlich wollen sich die Fans der beiden Teams das ganze Spiel im TV ansehen. Die Frage ist aber, wo das geht?

Die Rechte an einer Übertragung im deutschen Free-TV gibt es nicht: Kein einziger Sender zeigt / überträgt El Clasico (FC Barcelona vs. Real Madrid) live im TV. Dafür fehlen schlichtweg die Rechte - ganz generell laufen wenige bis keine Spiele aus den europäischen Ligen live im Free-TV.

Dagegen gibt es einen Rechteinhaber für die Spiele aus der spanischen LaLiga. DAZN - der Ismaninger Streamingdienst - zeigt / überträgt die meisten Spiele live im Fernsehen und im LIVE-STREAM. Das gilt dann auch für den Clasico, der an dem 24. Oktober 2021 stattfindet.

Zeigt / Überträgt DAZN El Clasico (FC Barcelona vs. Real Madrid) live im TV?

DAZN ist eigentlich ein Streamingdienst, dennoch hat der Kanal zwei lineare TV-Sender im Angebot. DAZN 1 und DAZN 2 übertragen Tag für Tag Live-Events und Highlightshows - in einem ganz normalen Fernsehprogramm.

Doch wenn es am Sonntag um FC Barcelona vs. Real Madrid geht, dann müssen wir Euch leider enttäuschen, das Spiel läuft auf den Kanälen nicht: Dagegen werden die Bundesligaspiele des Tages live gezeigt / übertragen. Hier findet Ihr ein Programm zu den Übertragungen am Wochenende auf DAZN1 und DAZN 2.

Wenn Ihr DAZN nutzen wollt und im Fernsehen das Fußballspiel anschauen wollt, dann geht dies aber mit der DAZN-App über den Smart-TV. Einfach DAZN-App auf den Smart-TV herunterladen, anmelden und losstreamen.

El Clasico (FC Barcelona vs. Real Madrid): DAZN bedarf eines Abonnements

UM DAZN live im TV und LIVE-STREAM nutzen zu können und El Clasico (FC Barcelona vs. Real Madrid) in voller Länge zu erleben, braucht Ihr ein Abonnement. Dieses gibt es bei DAZN für monatsweise oder aber auch im Jahrespaket - bei letzterem spart Ihr Euch ein wenig Bares.

Monatsabo : 14,99 Euro pro Monat

: 14,99 Euro pro Monat Jahresabo: 149,99 Euro pro Jahr

Das Monatsabo kann monatlich gekündigt werden, mit dem jeweiligen Zugang könnt Ihr alle Events im LIVE-STREAM auf DAZN sehen.

Wer zeigt / überträgt El Clasico (FC Barcelona vs. Real Madrid) im LIVE-STREAM? Die Übertragung am Sonntag

Die Rechte an der Übertragung des Clasicos an diesem Sonntag liegen bei genau einem Sender auf dem deutschen Markt. DAZN ist der Kanal, auf dem Ihr am Sonntag die vollen 90 Minuten im LIVE-STREAM sehen könnt.

DAZN beginnt um 16 Uhr mit der Übertragung und sendet vor Anpfiff also auch noch eine kurze Vorberichterstattung rund um das Duell FC Barcelona vs. Real Madrid. Zudem gibt es dann das ganze Spiel live zu sehen.

Der LIVE-STREAM von DAZN ist für jeden Kunden ersichtlich - ein Abonnement ist allerdings Grundvoraussetzung.

El Clasico (FC Barcelona vs. Real Madrid) im LIVE-STREAM: So zeigt DAZN das Spiel

Moderator : Tobi Wahnschaffe

: Tobi Wahnschaffe Kommentator : Jan Platte

: Jan Platte Experte : Sebastian Kneißl

: Sebastian Kneißl Anpfiff : 16.15 Uhr

: 16.15 Uhr Beginn der Übertragung: 16 Uhr

Hier kommt nochmal die Zusammenfassung der beiden Abovarianten von DAZN, eines der beiden Abos braucht Ihr für den Clasico in jedem Fall. Seid Ihr bereits Kunde, ist das alles nicht interessant für Euch - Ihr könnt Euch einfach anmelden und die vollen 90 Minuten live anschauen.

Monatsabo Jahresabo BEZAHLUNG monatlich im Voraus jährlich im Voraus KÜNDIGUNGSFRIST monatlich jährlich BEZAHLUNG 14,99 Euro 149,99 Euro

Ihr konntet das Spiel nicht live verfolgen, wollt aber die besten Szenen der Begegnung ansehen? Dann könnt ihr auf DAZN innerhalb einer Stunde nach Abpfiff die Highlights sehen oder im LIVE-STREAM kostenfrei zurückspulen.

Ihr habt kein DAZN-Abo? In der Nacht von Sonntag auf Montag werden dann ausgewählte Highlights der LaLiga auf dem YouTube-Kanal von DAZN hochgeladen.

El Clasico (FC Barcelona vs. Real Madrid): Der LIVE-TICKER von Goal

Der FC Barcelona empfängt Real Madrid und die vollen 90 Minuten seht Ihr bei DAZN - allerdings nur mit einem gültigen Abonnement. Wenn Ihr so eines nicht habt und Euch dieses nicht extra holen wollt, dann bekommt Ihr das ganze Spiel im LIVE-TICKER von Goal zum Mitlesen.

Zudem finden am Sonntag noch weitere Spiele statt, auch dieses gibt es kostenfrei im LIVE-TICKER. Hier verpasst Ihr nichts!

Wer zeigt / überträgt El Clasico (FC Barcelona vs. Real Madrid) live im TV und LIVE-STREAM?

Free-TV : -

: - Pay-TV : -

: - LIVE-STREAM : DAZN

: DAZN LIVE-TICKER : Goal

: Goal Highlights: DAZN

El Clasico (FC Barcelona vs. Real Madrid): Die Aufstellungen zum Spiel

Gegen 16.15 Uhr wird das Spiel angepfiffen, ca. eine Stunde davor gibt es hier an dieser Stelle die Aufstellungen von Barca und Real.

El Clasico (FC Barcelona vs. Real Madrid): Die obere Tabellenhälfte vor dem Spiel

Platz Mannschaft Spiele Tore Tordifferenz Punkte 1. Real Madrid 8 22:10 12 17 2. Atlético Madrid 8 11:6 5 17 3. Real Sociedad 8 11:7 4 17 4. FC Sevilla 7 10:3 7 14 5. CA Osasuna 8 11:11 0 14 6. Rayo Vallecano Madrid 8 13:8 5 13 7. Athletic Bilbao 8 7:4 3 13 8. FC Valencia 8 12:8 4 12 9. FC Barcelona 7 11:7 4 12 10. Betis Sevilla 8 11:9 2 12

El Clasico (FC Barcelona vs. Real Madrid): Der Direktvergleich vor dem Spiel