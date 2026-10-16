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Bundesliga
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Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Köln heute live im TV und Livestream?

Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln
Eintracht Frankfurt
1. FC Köln
Bundesliga

In der Bundesliga spielt Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Köln. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und 1. FC Köln beginnt am 16.10.2026, 20:30.

Anstoßzeit Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Köln

crest
Bundesliga - Spielwoche 6
Deutsche Bank Park

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs 1. FC Köln heute live im TV und Livestream?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Köln ist live über WOW zu verfolgen. Ein Abonnement ist erforderlich.

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Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Köln: Spielvorschau

Eintracht Frankfurt empfängt den 1. FC Köln im Deutsche Bank Park zu einem Bundesliga-Duell, das für beide Klubs unter dem Vorzeichen der Krise steht.

Die Hessen stecken nach einem desaströsen Saisonstart tief in der Krise. Das 0:6 gegen RB Leipzig am vergangenen Spieltag war ein Tiefpunkt, der Trainer Adi Hütter zu scharfer öffentlicher Kritik an Kapitän Robin Koch veranlasste. Nach fünf Spieltagen rangiert Frankfurt auf Platz 14 der Bundesliga-Tabelle und hat mit 16 Gegentoren die drittschlechteste Defensive der Liga.

Hütter hat Koch dennoch das Vertrauen ausgesprochen. Der Österreicher stellte vor dem Spiel klar, dass Koch spielen und Kapitän bleiben werde – die Aufarbeitung der Leipzig-Niederlage läuft intern weiter.

Der 1. FC Köln reist nach einem gelungenen Derbysieg an. Das 2:1 gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Sonntag brachte dem Effzeh dringend benötigte Punkte und Selbstvertrauen. Said El Mala, der mit erweiterter Bewegungsfreiheit im Zentrum agiert, erzielte den Siegtreffer und avancierte erneut zum Unterschiedsspieler.

Köln-Trainer René Wagner muss allerdings auf eine Reihe verletzter Spieler verzichten, darunter die Stürmer Thijs Dallinga und Ragnar Ache. El Mala übernimmt in dieser Notlage eine hybride Rolle zwischen Flügel und Sturm.

Für Frankfurt ist es die Chance, nach dem Debakel eine Reaktion zu zeigen. Für Köln geht es darum, den Schwung des Derbysiegs in der Fremde zu bestätigen.

Wo das Spiel live zu sehen ist, erfahrt ihr hier.


Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Köln: Aufstellungen

Eintracht Frankfurt vs 1. FC Köln Voraussichtliche Aufstellungen

4-4-2
Eintracht Frankfurt crest
Eintracht Frankfurt
SGE
page.match.formation.title
1. FC Köln crest
1. FC Köln
KÖL
4-1-2-1-2
N. AtuboluN. AtuboluL. BrassierL. BrassierN. CollinsN. CollinsK. KosugiK. KosugiR. KochR. KochC. UzunC. UzunR. OnyedikaR. OnyedikaN. Aseko-NkiliN. Aseko-NkiliR. DoanR. DoanJ. BurkardtJ. BurkardtY. EbnoutalibY. EbnoutalibMarvin SchwäbeMarvin SchwäbeJ. Simpson-PuseyJ. Simpson-PuseyS. SebulonsenS. SebulonsenL. LochoshviliL. LochoshviliB. SosaB. SosaTom KraußTom KraußI. Bergmann JohannessonI. Bergmann JohannessonM. MooreM. MooreL. MainaL. MainaMarius BülterMarius BülterS. El MalaS. El Mala
1. FC Köln crest
1. FC Köln
KÖL
4-4-2
Eintracht Frankfurt

Startelf

1. FC Köln

Trainer

  • Adolf Hütter
  • R. Wagner

Form

SGE

SGE - Form

FCA
N1-4
M05
S1-3
SCF
U2-2
EBS
S4-0
RBL
N6-0
Tor erzielt (kassiert)
10/13
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
KÖL

KÖL - Form

VFB
N4-1
SVW
U1-1
HSV
N2-1
FCK
U2-2
BMG
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
7/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5

Eintracht Frankfurt kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Die jüngste Bundesliga-Begegnung endete mit einem 0:6 gegen RB Leipzig – die deutlichste Niederlage der laufenden Saison. Zuvor hatte Frankfurt in Freiburg 2:2 gespielt und in Mainz mit 3:1 gewonnen. In den letzten fünf Pflichtspielen erzielte die SGE 10 Tore und kassierte 14 Gegentreffer.

Der 1. FC Köln weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Zuletzt gewann der Effzeh das Rheinderby gegen Borussia Mönchengladbach mit 2:1. Davor gab es ein 1:1 gegen Werder Bremen sowie eine 1:4-Niederlage gegen den VfB Stuttgart. Köln erzielte in diesem Zeitraum 7 Tore und kassierte 9 Gegentreffer.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Eintracht FrankfurtUnentschieden1. FC Köln
1
2
2
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
2
1. FC Köln badge
1. FC Köln
KÖL
2
END
Bundesliga
1. FC Köln badge
1. FC Köln
KÖL
3
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
4
END
Bundesliga
1. FC Köln badge
1. FC Köln
KÖL
2
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
0
END
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
1
1. FC Köln badge
1. FC Köln
KÖL
1
END
Bundesliga
1. FC Köln badge
1. FC Köln
KÖL
3
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
0
END
7Erzielte Tore11
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs in der Bundesliga fand am 5. April 2026 statt und endete im Deutsche Bank Park 2:2. Im November 2025 gewann Frankfurt das Auswärtsspiel in Köln mit 4:3. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, steht es ausgeglichen: Frankfurt gewann einmal, Köln zweimal, zweimal trennten sich die Teams remis. Insgesamt fielen in diesen fünf Begegnungen 19 Tore.

Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Köln: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
SC FreiburgSC FreiburgSCF
5410144+1013
S
U
S
S
S
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
5410114+713
U
S
S
S
S
3
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
5320164+1211
U
S
S
U
S
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
5311148+610
S
S
U
S
N
5
RB LeipzigRB LeipzigRBL
5302155+109
S
N
S
N
S
6
AugsburgAugsburgFCA
5221138+58
U
N
U
S
S
7
Werder BremenWerder BremenSVW
5221101008
U
S
U
S
N
8
Mainz 05Mainz 05M05
52121310+37
N
S
N
S
U
9
ElversbergElversbergELV
52128807
N
U
N
S
S
10
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
5212810-27
S
N
U
N
S
11
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
520389-16
S
N
N
S
N
12
Hamburger SVHamburger SVHSV
5203515-106
S
S
N
N
N
13
Schalke 04Schalke 04S04
512246-25
N
U
S
U
N
14
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
5122916-75
N
U
S
N
U
15
PaderbornPaderbornSCP
511337-44
N
S
N
N
U
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
5113517-124
S
N
N
N
U
17
HoffenheimHoffenheimTSG
5104913-43
N
N
S
N
N
18
GladbachGladbachBMG
5005718-110
N
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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