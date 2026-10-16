Das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und 1. FC Köln beginnt am 16.10.2026, 20:30.

Anstoßzeit Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Köln

Bundesliga - Spielwoche 6 16. Okt. 2026 - 14:30 Deutsche Bank Park

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Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Köln: Spielvorschau

Eintracht Frankfurt empfängt den 1. FC Köln im Deutsche Bank Park zu einem Bundesliga-Duell, das für beide Klubs unter dem Vorzeichen der Krise steht.

Die Hessen stecken nach einem desaströsen Saisonstart tief in der Krise. Das 0:6 gegen RB Leipzig am vergangenen Spieltag war ein Tiefpunkt, der Trainer Adi Hütter zu scharfer öffentlicher Kritik an Kapitän Robin Koch veranlasste. Nach fünf Spieltagen rangiert Frankfurt auf Platz 14 der Bundesliga-Tabelle und hat mit 16 Gegentoren die drittschlechteste Defensive der Liga.

Hütter hat Koch dennoch das Vertrauen ausgesprochen. Der Österreicher stellte vor dem Spiel klar, dass Koch spielen und Kapitän bleiben werde – die Aufarbeitung der Leipzig-Niederlage läuft intern weiter.

Der 1. FC Köln reist nach einem gelungenen Derbysieg an. Das 2:1 gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Sonntag brachte dem Effzeh dringend benötigte Punkte und Selbstvertrauen. Said El Mala, der mit erweiterter Bewegungsfreiheit im Zentrum agiert, erzielte den Siegtreffer und avancierte erneut zum Unterschiedsspieler.

Köln-Trainer René Wagner muss allerdings auf eine Reihe verletzter Spieler verzichten, darunter die Stürmer Thijs Dallinga und Ragnar Ache. El Mala übernimmt in dieser Notlage eine hybride Rolle zwischen Flügel und Sturm.

Für Frankfurt ist es die Chance, nach dem Debakel eine Reaktion zu zeigen. Für Köln geht es darum, den Schwung des Derbysiegs in der Fremde zu bestätigen.

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Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Köln: Aufstellungen

Form

Eintracht Frankfurt kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Die jüngste Bundesliga-Begegnung endete mit einem 0:6 gegen RB Leipzig – die deutlichste Niederlage der laufenden Saison. Zuvor hatte Frankfurt in Freiburg 2:2 gespielt und in Mainz mit 3:1 gewonnen. In den letzten fünf Pflichtspielen erzielte die SGE 10 Tore und kassierte 14 Gegentreffer.

Der 1. FC Köln weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Zuletzt gewann der Effzeh das Rheinderby gegen Borussia Mönchengladbach mit 2:1. Davor gab es ein 1:1 gegen Werder Bremen sowie eine 1:4-Niederlage gegen den VfB Stuttgart. Köln erzielte in diesem Zeitraum 7 Tore und kassierte 9 Gegentreffer.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs in der Bundesliga fand am 5. April 2026 statt und endete im Deutsche Bank Park 2:2. Im November 2025 gewann Frankfurt das Auswärtsspiel in Köln mit 4:3. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, steht es ausgeglichen: Frankfurt gewann einmal, Köln zweimal, zweimal trennten sich die Teams remis. Insgesamt fielen in diesen fünf Begegnungen 19 Tore.

Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Köln: Die Tabellen

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