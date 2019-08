Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Racing Straßburg live im TV und im LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung der Europa-League-Quali

Wir verraten Euch, wer die Europa-League-Qualifikation zwischen Eintracht Frankfurt und Racing Straßburg live im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Wer zieht in die Europa League ein? Eintracht Frankfurt trifft im entscheidenden Rückspiel der EL-Qualifikation auf Racing Straßburg. Die Partie findet in der Commerzbank-Arena am Donnerstagabend statt. Anstoß ist um 20.30 Uhr.

Kann die Niederlage im Hinspiel drehen? Und schafft es die SGE, in die Gruppenphase der einzuziehen? Das Hinspiel lief dabei so gar nicht nach dem Geschmack der Hessen. Mit 0:1 musste sich die Mannschaft von Trainer Adi Hütter geschlagen geben.

Auch am vergangenen Bundesliga-Wochenende konnte die Eintracht kein Selbstvertrauen für das entscheidende Qualifikationsrückspiel in der Europa League tanken. Am zweiten BL-Spieltag setzte es für die SGE eine knappe 1:2-Niederlage bei RB Leipzig.

Goal verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr das Duell in der Europa-League-Qualifikation heute Abend live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Zudem erfahrt Ihr alle Informationen zu den Aufstellungen.

Eintracht Frankfurt vs. : Das Rückspiel der Europa-League-Qualifikation im Detail

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Racing Straßburg live im TV?

Wird es wieder solch eine spannende Europa-League-Nacht wie an zahlreichen Europacup-Abenden der vergangenen Saison? Nicht nur im Stadion, sondern auch vor den Bildschirmen ist das Interesse an Eintracht Frankfurt und der Partie gegen Racing Straßburg groß. In diesem Abschnitt erfahrt Ihr, wer das Duell am Donnerstagabend live im TV überträgt.

RTLnitro zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Racing Straßburg live im Free-TV

Es gibt nur einen Sender, der die Qualifikation zur Europa League live im TV überträgt. Das ist der kleine Schwestersender von RTL: RTLnitro.

RTLnitro zeigt Eintracht Frankfurt vs. Racing Straßburg live im Free-TV und ist damit Eure einzige Möglichkeit, wenn Ihr die Europa-League-Quali live erleben wollt.

Bereits um 20.15 Uhr beginnt RTLnitro mit der Übertragung. Rollt ab 20.30 Uhr in der Commerzbank-Arena der Ball, seid Ihr live dabei und verpasst keine Sekunde des Eintracht-Auftritts.

Für Eintracht Frankfurt vs. Racing Straßburg schickt RTLnitro folgendes Reporter-Duo in die Main-Metropole:

Zeigt / überträgt Sky Eintracht Frankfurt vs. Racing Straßburg live im TV?

Das ist nicht der Fall. Und doch war Sky jahrelang eine feste Größe, wenn es um die Übertragung der Europa League ging. Dies hat sich allerdings geändert. Seit der vergangenen Saison ist der Bezahlsender aus Unterföhring nicht mehr im Besitz der Übertragungsrechte des zweithöchsten europäischen Klub-Wettbewerbs.

Dementsprechend wird Eintracht Frankfurt vs. Racing Straßburg nicht live im TV bei Sky übertragen. RTLnitro ist am Donnerstagabend dagegen Eure erste und einzige Anlaufstelle.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Racing Straßburg im LIVE-STREAM?

Neben dem TV-Programm von RTLnitro gibt es am Donnerstagabend noch eine weitere Möglichkeit, das Europa-League-Qualifikationsspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Racing Straßburg live zu erleben. Die Partie wird nämlich auch im LIVE-STREAM übertragen. Welchen Ihr dafür nutzen müsst, erfahrt Ihr in diesem Abschnitt.

RTLnitro zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Racing Straßburg im LIVE-STREAM bei TVnow

Auch in puncto LIVE-STREAM ist RTLnitro Eure erste und einzige Anlaufstelle. Der Schwestersender von RTL überträgt das Rückspiel der Europa-League-Qualifikation live im Internet.

Eintracht Frankfurt vs. Racing Straßburg wird in voller Länge im LIVE-STREAM bei TVnow übertragen. Der LIVE-STREAM startet analog zur TV-Übertragung. Auch Laura Wontorra als Moderatorin und Kommentator Marco Hagemann bleiben Euch bei TVnow erhalten.

TVnow ist die Online-Plattform von RTL. Dort findet Ihr zahlreiche LIVE-STREAMS zu RTL-Sendungen und eben zu den Spielen der Europa-League. Die Nutzung von TVnow setzt allerdings ein Abonnement voraus. Dieses bekommt Ihr für 4,99 Euro im Monat. Mehr Informationen hierzu findet Ihr auf der Website von TVnow, die wir für Euch verlinkt haben.

Zeigt / überträgt DAZN Eintracht Frankfurt vs. Racing Straßburg im LIVE-STREAM?

Seit der vergangenen Saison ist die Europa League bei DAZN beheimatet. Allerdings gehört die Qualifikation zur Europa League nicht zum Übertragungsangebot des Streamingdienstes. Dementsprechend zeigt DAZN Eintracht Frankfurt vs. Racing Straßburg nicht im LIVE-STREAM.

DAZN steigt dagegen erst später in die Übertragung der Europa League ein. Wann genau das geschieht, erfahrt Ihr in den nächsten Zeilen.

DAZN zeigt / überträgt die Europa League ab der Gruppenphase im LIVE-STREAM

Sind alle Mannschaften sicher für die Europa League qualifiziert und die Gruppen ausgelost, seid Ihr bei DAZN genau richtig. Ab der Gruppenphase überträgt DAZN die Europa League jeden Donnerstag im LIVE-STREAM. Zahlreiche Spiele erlebt Ihr dann entweder live im Einzelspiel oder in der beliebten GoalZone.

Und das Beste? Seid Ihr noch nicht im Besitz eines DAZN-Abos, könnt Ihr den Streamingdienst in den ersten 30 Tagen kostenlos nutzen. Sichert Euch dafür einfach einen kostenlosen Probemonat. Mit diesem genießt Ihr sowohl die Europa League als auch die komplette DAZN-Programmvielfalt vier Wochen lang gratis.

Die Europa League ist dabei aber nur einer von vielen Wettbewerben, für welchen der Streamingdienst die Übertragungsrechte besitzt. Champions League, Serie A, LaLiga und viele Top-Ligen und Wettbewerbe mehr. Und ganz frisch dabei? Die live bei DAZN. Der Streamingdienst hat sich die Rechte an zahlreichen Spielen des deutschen Fußball-Oberhauses gesichert. Welche Bundesliga-Duelle DAZN konkret überträgt, erfahrt Ihr in unserem Übersichtsartikel.

Hat Euch der Gratismonat überzeugt, könnt Ihr zwischen zwei Bezahloptionen wählen:

Das Monatsabo bekommt Ihr für monatlich 11,99 Euro und könnt das Abonnement jederzeit monatlich kündigen.

bekommt Ihr für und könnt das Abonnement jederzeit monatlich kündigen. Die DAZN-Jahreskarte erhaltet Ihr für einmalig 119,99 Euro und könnt den Streamingdienst ein ganzes Jahr lang nutzen. Im Vergleich zum Monatsabo spart Ihr mit der DAZN-Jahreskarte sogar 24 Euro.

Ladet Euch jetzt die kostenlose DAZN-App herunter:

Eintracht Frankfurt vs. Racing Straßburg: Die Aufstellungen

Mit welcher Elf startet Eintracht Frankfurt ins Rückspiel der Europa-League-Qualifikation? Wer steht für Racing Straßburg von Beginn an auf dem Feld? Goal verrät Euch die Aufstellungen beider Mannschaften knapp eine Stunde vor dem Anpfiff an dieser Stelle.

Wer zeigt / Eintracht Frankfurt vs. Racing Straßburg? Alles zur Übertragung der Europa-League-Qualifikation