Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen? Die Bundesliga am Sonntag live sehen

Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen beschließen am Sonntag den 15. Spieltag der Bundesliga. Um 17.30 Uhr treffen die beiden Europa-League-Teilnehmer aufeinander.

Sowohl Frankfurt als auch Leverkusen hat seine EL-Gruppe als Erster beendet, damit stehen die zwei Bundesligisten bereits sicher im Achtelfinale. Frankfurt reichte unter der Woche ein 1:1 bei Fenerbahce, Bayer stand schon vor der 0:1-Niederlage am Donnerstag bei Ferencvaros Budapest als Gruppensieger fest.

In der Liga läuft es in dieser Saison für Leverkusen bislang deutlich besser. Die Werkself war vor dem Spieltag mit 27 Punkten Dritter, feierte vergangene Woche einen 7:1-Kantersieg gegen Fürth. Die Eintracht verzeichnete vor dem 2:3 in Hoffenheim zwar einen Aufwärtstrend, findet sich unbefriedigenderweise jedoch im unteren Tabellenmittelfeld wieder.

Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga am Sonntag live? GOAL verrät es Euch in diesem Artikel.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen? Die Eckdaten zum Spiel

Begegnung Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen Wettbewerb Bundesliga, 15. Spieltag Anstoß Sonntag, 12. Dezember, 17.30 Uhr Stadion Deutsche Bank Park, Frankfurt

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen live im TV?

Seit dieser Saison heißt Bundesliga am Sonntag immer auch Bundesliga auf DAZN. Der Streamingdienst zeigt alle Sonntagsspiele der deutschen Beletage live und exklusiv - und damit natürlich auch Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen.

Dabei habt Ihr gleich mehrere Möglichkeiten, wie Ihr die Partie live auf Eurem Fernseher genießen könnt. Wer DAZN über Sky, Vodafone oder Magenta TV dazugebucht hat, der kann Frankfurt gegen Leverkusen live im TV auf DAZN 1 schauen. DAZN 1 ist einer der beiden linearen Kanäle des Streamingdienstes, die Ihr über die drei erwähnten Kooperationspartner empfangen könnt. Dann benötigt Ihr keine Internetverbindung mehr, sondern seht das Spiel einfach über das TV-Signal. Alle Informationen zu den beiden linearean Kanälen von DAZN findet Ihr in diesem Artikel.

Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen auf DAZN live im TV sehen

Wer sein Abo bei DAZN auf die ganz gewöhnliche Art gebucht hat, kann sich die kostenlose DAZN-App auf seinen Smart-TV herunterladen und Frankfurt vs. Leverkusen darauf live streamen. Zudem ist es möglich, den STREAM auf dem Laptop abspielen zu lassen und diesen dann per HDMI-Kabel mit dem Fernseher zu verbinden.

Um DAZN empfangen zu können, benötigt Ihr - wie bereits angerissen - ein Abonnement. Das kostet Euch entweder 14,99 Euro monatlich im Monatsabo, das Ihr an jedem Monatsende ganz bequem wieder kündigen könnt. Oder einmalig 149,99 Euro im Jahresabo, bei dem Ihr Euch für zwölf Monate an DAZN bindet, dafür aber umgerechnet rund 30 Euro spart. HIER kommt Ihr direkt zur Anmeldung bei DAZN!

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen im LIVE-STREAM?

Natürlich könnt Ihr Frankfurt vs. Leverkusen mit DAZN auch im LIVE-STREAM auf dem Laptop, dem Tablet oder dem Smartphone schauen - ob zuhause oder von unterwegs aus.

Die Übertragung der letzten Partie des 15. Bundesligaspieltags beginnt bereits um 16.30 Uhr am Sonntag mit Vorberichten. Moderator Lukas Schönmüller und Experte Ralph Gunesch stimmen Euch eine Stunde lang auf das Duell der beiden EL-Teilnehmer ein. Wenn ab 17.30 Uhr der Ball rollt, übernimmt Kommentator Marco Hagemann das Mikrofon.

DAZN zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen im LIVE-STREAM

Neben allen Bundesligaspielen am Freitag und Sonntag seht Ihr auf DAZN auch fast alle Partien aus der Champions League im LIVE-STREAM. Hinzu kommt internationaler Top-Fußball aus LaLiga, Serie A oder Ligue 1, ebenso wie Spitzen-US-Sport aus der NBA oder NFL.

Nach dem Auslaufen am Bosporus ist vor dem Fußballtennis im Team-Hotel 🤓#SGEuropa pic.twitter.com/MT3kM1kviD — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) December 10, 2021

Wie die Preise für DAZN aussehen, erfahrt Ihr noch einmal HIER. Und unter diesem Link gibt es alle Informationen zu den möglichen Bezahlmethoden.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen? Die Bundesliga im LIVE-TICKER verfolgen

Wem es nicht möglich ist, Frankfurt gegen Leverkusen live im TV oder im LIVE-STREAM zu schauen, der kann die Bundesligapartie stattdessen auch im LIVE-TICKER verfolgen.

GOAL bietet einen solchen natürlich kostenlos an. HIER gelangt Ihr direkt zum TICKER, der Euch über alle wichtigen Geschehnisse in Frankfurt informiert und beinahe in Echtzeit meldet, wenn bei Eintracht vs. Bayer ein Tor fällt.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen live? Die Aufstellungen

Etwa eine Stunde vor dem Anpfiff, also am Sonntag gegen 16.30 Uhr, könnt Ihr an dieser Stelle die Aufstellungen von Frankfurt und Leverkusen nachlesen.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen? Die Übertragung im Überblick