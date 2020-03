Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt - FC Basel live im TV und LIVE-STREAM? Hier läuft die Europa League

Achtelfinalhinspiel in der Europa League! Frankfurt empfängt Basel im heimischen Stadion und Ihr könnt es live verfolgen - hier gibt's alle Infos.

trifft in seinem Lieblingswettbewerb auf den . Anstoß im Achtelfinalhinspiel ist am Donnerstag um 18.55 Uhr in der Commerzbank-Arena - hier gibt's alle Informationen zur Übertragung.

Nach dem souveränen Weiterkommen gegen den FC Red Bull Salzburg (4:1 und 2:2) steht den Hessen nun der Schweizer Rekordmeister gegenüber. Die setzten sich in der Zwischenrunde ähnlich unaufgeregt mit zwei Siegen gegen APOEL Nikosia durch (3:0 und 1:0).

Filip Kostic, der bisher zwei Tore und drei Vorlagen im diesjährigen Wettbewerb auf dem Konto hat, wird auch gegen Basel auflaufen dürfen. Seine Vier-Spiele-Sperre nach der Roten Karte vergangene Woche gegen Werder Bremen beschränkt sich lediglich auf den .

Europa League live erleben geht am Donnerstagabend ganz einfach! In diesem Artikel findet Ihr alle Infos dazu, wo Frankfurt gegen Basel live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Eintracht Frankfurt vs. FC Basel: Das Achtelfinale der Europa League in der Übersicht

Duell Eintracht Frankfurt - FC Basel Datum Donnerstag, 12. März 2020 | 18.55 Uhr Ort Commerzbank-Arena, Frankfurt Zuschauer 48.000 Plätze

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt gegen FC Basel in der Europa League im LIVE-STREAM?

Die Streaming-Plattform DAZN ist das Zuhause der Europa League in dieser Saison. Hier laufen alle Spiele live in der Einzelschaltung und in der Konferenz. Somit läuft auch Frankfurt gegen Basel im LIVE-STREAM bei DAZN!

Ab 18.40 Uhr könnt Ihr Euch auf dem Portal reinklicken und die Vorberichte schauen. Moderator Tobias Wahnschaffe und Experte Ralph Gunesch begrüßen Euch dabei live aus Frankfurt. Pünktlich zum Anpfiff um 18.55 Uhr übernimmt Kommentator Jan Platte das Mikrofon.

Um den LIVE-STREAM abrufen zu können, müsst Ihr lediglich zwei Voraussetzung erfüllen. Am wichtigsten ist dabei das Abonnement bei DAZN, das Ihr als Neukunde einen Monat lang kostenlos testen könnt. Sobald Ihr das abgeschlossen habt, müsst Ihr Euch nur noch an einem mobilen Gerät mit stabiler Internetverbindung einloggen und könnt losstreamen!

Wer nach dem Probemonat bei DAZN weiterhin auf die Streams zugreifen möchte, zahlt 11,99 Euro monatlich oder sichert sich direkt das Jahresabo für 119,99 Euro. Solltet Ihr nach dem Gratismonat oder später nicht mehr vom Angebot überzeugt sein, könnt Ihr jederzeit monatlich kündigen, Kündigungsgebühren oder eine Mindestvertragslaufzeit gibt es nicht.

Ihr wollt noch mehr über DAZN erfahren? Hier gibt's einige Infos!

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt gegen FC Basel live im TV?

Erfahrene Fans der Europa League werden wissen, dass ausgewählte Spiele des Wettbewerbs auch im TV übertragen werden. Der Free-TV-Sender RTL zeigt an jedem Spieltag eine Partie live und in voller Länge.

Die Wahl von RTL fiel in dieser Woche dabei allerdings auf das Duell zwischen den Glasgow und . Frankfurt gegen Basel läuft somit nicht live im Fernsehen.

Es gibt jedoch eine Möglichkeit, den LIVE-STREAM von DAZN am TV zum Laufen zu bringen. Dafür muss Ihr Euch lediglich die DAZN-App auf den Smart-TV laden und einloggen - und schon könnt Ihr das Spiel gemütlich von der Couch aus verfolgen!

Wer keinen Smart-TV besitzt, kann auch seine Playstation oder den Amazon Fire TV Stick mit seinem Fernseher verbinden und das Spiel schauen. Die Download-Links der DAZN-App für die entsprechenden Geräte findet Ihr hier:

Wer zeigt / überträgt die Highlights vom Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und FC Basel?

Bei der frühen Anstoßzeit von 18.55 Uhr wird es nicht jeder Fan rechtzeitig schaffen, bei Anpfiff auf der Couch zu sitzen. Aber keine Sorge, DAZN schneidet Euch nach dem Spiel alle wichtigen Szenen zusammen und erstellt einen Highlight-Clip.

Das Video ist anschließend jederzeit auf Abruf auf der Plattform zu finden. Wem die Ausschnitte nicht genügen, kann den Videotyp auch auf "komplettes Event" umstellen und Frankfurt gegen Basel im Re-Live anschauen.

Um auf die Videos zugreifen zu können, braucht Ihr das DAZN-Abonnement. Wie Ihr das abschließt, lest Ihr oben oder unter unserer Anleitung.

Eintracht Frankfurt vs. FC Basel: Goal schreibt Euch einen LIVE-TICKER

Selbstverständlich ist auch die größte Fußball-Webseite der Welt beim Spiel dabei und berichtet Euch via LIVE-TICKER aus Frankfurt. Alle wichtigen Szenen werden hier ausführlich geschildert und mit Analysen und Statistiken aufbereitet.

Mit dem LIVE-TICKER seid Ihr ständig auf Ballhöhe und müsst dafür nicht mal ein Abo abschließen oder etwas zahlen. Der TICKER von Goal ist vollkommen kostenlos! Klickt Euch hier direkt dorthin!

