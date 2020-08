Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt gegen die AS Monaco heute live im TV und im LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung des Testspiels

Vor dem EL-Achtelfinale gegen den FC Basel testet Eintracht Frankfurt am Samstag gegen die AS Monaco. Hier gibt's alle Infos zu TV und LIVE-STREAM.

Am Samstagabend um 18 Uhr testet Bundesligist gegen die , den neuen Klub von Ex-Bayern-Trainer Niko Kovac.

Die Hessen müssen dieses Spiel als Härtetest einordnen, denn in der steht schon bald das Rückspiel gegen den an. Das Hinspiel ging mit 0:3 verloren.

Die Monegassen haben das Training unter dem ehemaligen Frankfurt-Coach Kovac indes auch schon wieder aufgenommen.

Mehr Teams

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt gegen die AS Monaco heute live im TV und im LIVE-STREAM? Goal liefert alle Informationen zur Übertragung des Testspiels.

Eintracht Frankfurt gegen die AS Monaco heute live: Das Testspiel

Duell Eintracht Frankfurt vs. AS Monaco Wettbewerb Testspiel Datum 1. August 2020 Uhrzeit 18 Uhr Ort Commerzbank Arena

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt gegen die AS Monaco heute live im TV?

Das Duell zwischen dem Bundesligisten und dem Ligue-1-Klub kommt heute live im Free-TV, das sind die guten Nachrichten an diesem Samstag. Sport1 ist der Sender, der die vollen 90 Minuten Testspielatmosphäre nach Hause transportiert.

Um 18 Uhr beginnt die Begegnung Frankfurt vs. Monaco. Kurz vorher meldet sich Sport1 live im TV aus Frankfurt und der Commerzbank-Arena, wo heute gespielt wird.

Um Sport1 sehen zu können, braucht Ihr kein Abonnement. Der Sender überträgt kostenlos im TV. Doch nicht nur läuft das Duell live im Fernsehen - auch andere Optionen im Internet kommen für Euch infrage.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt gegen die AS Monaco heute im LIVE-STREAM?

Sport1 ist der einzige Sender, wo Ihr Fußball heute live sehen könnt, wenn Ihr Fans von Frankfurt oder Monacos seid. Im Fernsehen ist das zumindest so. Werfen wir nun aber einen Blick ins Internet, dann gibt es dort gleich zwei Optionen, wie Ihr die vollen 90 Minuten heute live im Stream anschauen könnt. Wir stellen Sie Euch beide vor.

DAZN zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt gegen die AS Monaco heute im LIVE-STREAM

Der Ismaninger Streamingdienst DAZN liefert in der Vorbereitung auch ab und an die Möglichkeit, Testspiele live im Stream anschauen zu können. Das geht an diesem Samstag ab 17.55 Uhr sogar kostenlos, wenn Ihr Euch beim Sender neu anmeldet.

Ist die @eintracht fit für den Europapokal? Ab 18 Uhr testet Frankfurt gegen Monaco, kommenden Donnerstag müssen sie in Basel dann ein 3:0 aufholen. Beide Spiele seht ihr live auf DAZN. pic.twitter.com/KmSMiL06hq — DAZN DE (@DAZN_DE) August 1, 2020

In einem Mitgliedspaket bei DAZN ist nämlich ein kostenfreier DAZN-Gratismonat integriert. 30 Tage lang könnt Ihr DAZN nutzen, ohne auch nur einen Cent zu zahlen. Danach werden 11,99 Euro im Monat oder alternativ einmalige 119,99 Euro fällig (Jahresabo).

Quelle: Imago Images

Eintracht Frankfurt gegen die AS Monaco heute im LIVE-STREAM auf DAZN: Alle Infos

Übertragungsbeginn + Anstoß : 18 Uhr

: 18 Uhr Kommentator : Mario Rieker

: Mario Rieker Experte: Sebastian Kneißl

Sport1 zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt gegen die AS Monaco heute im LIVE-STREAM

Da Sport1 im deutschen Fernsehen als einziger TV-Sender Übertragungsrechte hält, ist der Kanal auch befugt, die vollen 90 Minuten von Eintracht Frankfurt vs. AS Monaco heute live im Stream zu übertragen.

Hier geht es direkt zum LIVE-STREAM auf Sport1 ab 18 Uhr, Ihr braucht keine großen Informationen oder Vorkehrungen zu treffen.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt gegen die AS Monaco heute? Die Highlights sehen

Ihr wisst bereits jetzt, dass Ihr die vollen 90 Minuten zwischen Eintracht Frankfurt und der AS Monaco heute live verpasst? Das ist kein Beinbruch, denn DAZN liefert alles, was Ihr braucht.

Ihr könnt dort nicht nur die ganze Begegnung anschauen, sondern auch nach der Partie die besten Szenen in einem Highlightclip streamen. Wie in der liefert DAZN die Highlights rund 40 Minuten nach Spielende.

Und: Mit dem Gratismonat könnt Ihr die Partie kostenlos live anschauen - ebenso wie die Highlights.

Quelle: Getty Images

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt gegen die AS Monaco heute? Die Aufstellung

Um 17 Uhr erscheint an dieser Stelle die Aufstellung zum Spiel des Teams von Niko Kovac in Frankfurt.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt gegen die AS Monaco heute live? Die Übertragung auf einen Blick