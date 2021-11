Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Union Berlin live im TV und LIVE-STREAM?

Eintracht Frankfurt empfängt am Sonntag zum Duell der Traditionsklubs den 1. FC Union Berlin. Doch wer überträgt das Spiel im TV oder via LIVE-STREAM? Die Antworten gibt es jetzt.

Gäbe es kein Corona, dieses Spiel wäre alleine schon atmosphärisch ein echtes Highlight, Stimmung wäre garantiert. In abgeschwächter Form wird es aber auch an diesem Sonntag so sein. Neben den begeisternden Fans beider Mannschaften steht aber auch das Sportliche im Fokus. Und da stellt sich die Frage: Welches Team hat die Belastungen im Europapokal besser verkraftet?

In der Bundesliga feierten beide Mannschaften am vergangenen Wochenende jeweils einen wichtigen Sieg. Die Frankfurter gewannen beim starken SC Freiburg und strampelten sich etwas aus dem Tabellenkeller frei. Und Union? Die Eisernen triumphierten im wichtigen Berliner Stadtderby gegen die Hertha. Damit grüßt Union vom starken fünften Tabellenplatz.

Eintracht Frankfurt empfängt am Sonntag Union Berlin in der Bundesliga. GOAL liefert den Überblick mit allen Details zur Übertragung.

Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Union Berlin: Die Paarung im Überblick

BEGEGNUNG Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Union Berlin WETTBEWERB Bundesliga | 13. Spieltag ORT Deutsche Bank Park | Frankfurt ANSTOSS 28. November | 15.30 Uhr (im LIVE-TICKER)

Wer zeigt Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Union Berlin live? Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Wer am Sonntagnachmittag nichts Wichtiges zu erledigen hat, für den könnte das Spiel zwischen der Eintracht und Union ein netter Zeitvertreib sein. Bleibt nur noch die Frage, wer die Partie zeigt. Die Antwort darauf ist recht simpel.

Denn sämtliche Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga werden live und (fast immer) exklusiv vom Streamingdienst DAZN übertragen. Dies gilt für die laufende Saison und auch für die kommenden Jahre. Wer sonntags Bundesliga sehen will, kommt an DAZN nicht vorbei.

Wer zeigt Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Union Berlin live? So überträgt DAZN das Spiel

DAZN beginnt seine Vorberichterstattung zum Spiel eine halbe Stunde vor Anpfiff, also um genau 15 Uhr. Moderator der Sendung vor und nach dem Spiel ist Tobi Wahnschaffe, Kommentator während der 90 Minuten ist Uli Hebel. Und als Experte begleitet Jonas Hummels das Spiel und alles drumherum.

Wer weiß mehr? Wer baut schneller ein Kartenhaus? Schon heute gibt's das Duell #SGEFCU für euch - aber virtuell 🤠😄#SGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) November 27, 2021

Das Spiel am Sonntag ist nicht nur im klassischen LIVE-STREAM auf der Plattform von DAZN zu sehen, sondern ebenso im linearen Fernsehen. Auf dem TV-Kanal DAZN 2 läuft die Partie ebenfalls. Die beiden Sender DAZN 1 und DAZN 2 sind allerdings nur für TV-Kunden von Sky oder Vodafone als Zusatzoption buchbar.

Wer DAZN ganz klassisch als LIVE-STREAM nutzt, dem stehen eine Vielzahl von Geräten zur Verfügung, um das Spiel dennoch auf dem Fernseher verfolgen zu können. Dazu gehören etwa die meisten modernen Smart-TVs selbst, die die DAZN-App bereits im eigenen Appstore zur Verfügung stellen. Ansonsten gibt es die App auch für TV-Sticks wie den Amazon Fire TV Stick oder auch für Konsolen wie die PlayStation oder die Xbox.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Union Berlin live? Das kostet und bietet DAZN

DAZN bietet nicht nur die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga in seinem Portfolio an, sondern jede Menge weiteren Spitzenfußball. Ganz oben steht die fast komplette Übertragung der Champions League.





