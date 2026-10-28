Das Spiel zwischen Dynamo Dresden und Schalke 04 beginnt am 28.10.2026, 18:00.

Deutschland WOW

Anstoßzeit Dynamo Dresden gegen Schalke 04

Deutschland DFB-Pokal - Spielwoche 2 28. Okt. 2026 - 13:00 Rudolf Harbig Stadion

Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs Schalke 04 heute live im TV und Livestream?

Das DFB-Pokal-Duell zwischen Dynamo Dresden und Schalke 04 ist live bei WOW zu sehen. Dort könnt Ihr die Partie in voller Länge im Livestream verfolgen.

Dynamo Dresden vs. Schalke 04: Spielvorschau

Im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden empfängt Dynamo Dresden den FC Schalke 04 im DFB-Pokal. Für beide Klubs ist es ein Pflichtspiel mit besonderem Charakter – Pokal bedeutet K.o., und Fehler werden nicht verziehen.

Die SGD kommt nach einem schwachen Ergebnis unter Trainer Thomas Stamm in dieses Spiel. Zuletzt verlor Dynamo in der 2. Bundesliga gegen Holstein Kiel mit 0:3 – ein Dämpfer, der die Stimmung getrübt hat. Zuvor hatte die Mannschaft mit einem 2:0-Sieg gegen Magdeburg noch Selbstvertrauen getankt.

Schalke 04 reist mit gemischten Gefühlen an. In der Bundesliga läuft es unter Trainer Miron Muslic noch nicht rund – zuletzt gab es ein torloses Remis beim 1. FC Köln, davor Niederlagen gegen Mainz 05 und SC Freiburg. Die Königsblauen suchen weiter nach Konstanz.

Der Pokal bietet beiden Mannschaften die Möglichkeit, einen positiven Impuls zu setzen. Für Schalke wäre ein Weiterkommen auch ein Zeichen, dass der Klub im Oberhaus mehr als nur Abstiegskampf kann.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.





Dynamo Dresden vs. Schalke 04: Aufstellungen

Form

Dynamo Dresden kommt mit einer durchwachsenen Serie in dieses Spiel. Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte die SGD zwei Siege, zwei Unentschieden und kassierte eine Niederlage. Das jüngste Ligaspiel endete mit einer 0:3-Heimniederlage gegen Holstein Kiel – ein deutlicher Rückschlag. Zuvor hatte Dresden Magdeburg mit 2:0 besiegt und gegen Osnabrück ein 1:1 geholt. Insgesamt erzielte die Mannschaft in diesen fünf Partien acht Tore und ließ neun zu.

Schalke 04 weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Zuletzt trennten sich die Königsblauen beim 1. FC Köln torlos mit 0:0. Davor gab es eine 0:1-Niederlage gegen Mainz 05 sowie ein 1:2 bei SC Freiburg. Ergänzt wird die Bilanz durch zwei Siege in Freundschaftsspielen.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs in der 2. Bundesliga fand im Februar 2026 statt und endete 2:2, wobei Schalke als Gastgeber spielte. Davor gewann Schalke im August 2025 das Auswärtsspiel in Dresden mit 1:0. Aus den letzten fünf direkten Duellen – inklusive eines DFB-Pokal-Spiels aus dem Jahr 2014, das Dresden mit 2:1 gewann – hat Schalke drei Siege geholt, Dresden einen, ein Spiel endete unentschieden.

Dynamo Dresden vs. Schalke 04: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.