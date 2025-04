In der 3. Liga empfängt Dynamo Dresden heute den FC Ingolstadt. Wir versorgen Euch mit Infos zur Übertragung im TV und LIVE STREAM.

Am heutigen Mittwoch, dem 9. April, geht es in der 3. Liga unter anderem mit der Begegnung Dynamo Dresden vs. FC Ingolstadt weiter. Der Anpfiff im Rudolf-Harbig-Stadion soll gegen 19 Uhr erfolgen.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr zur Übertragung wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. FC Ingolstadt (3. Liga) heute im Live Stream und live im Free TV?

Wie alle Partien der 3. Liga kann auch Dresden vs. Ingolstadt heute beim kostenpflichtigen Dienst Magenta Sport gestreamt werden. Dort habt Ihr die Wahl zwischen einer Konferenzschaltung mit den Parallelspielen und dem Einzelspiel mit dieser Besetzung:

Artikel wird unten fortgesetzt

Kommentar: Andreas Mann

Moderation: Stefanie Blochwitz

Und wenn Ihr kein Abonnement abschließen möchtet? Dann ist vielleicht OneFootball etwas für Euch. Dort kann man Spiele einzeln buchen.

3. Liga: Anstoßzeit Dynamo Dresden gegen FC Ingolstadt

Ort und Zeit des Spiels.

3. Liga, Dynamo Dresden vs. FC Ingolstadt: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Getty

News über Dynamo Dresden

Dynamo Dresden führt die 3. Liga seit einigen Wochen an, mit 59 Punkten haben die Sachsen vier Zähler Vorsprung auf Verfolger Energie Cottbus.

Vor allem in den vergangenen Wochen lief es bei Dynamo wie geschmiert: seit sieben Partien ist der Verein ungeschlagen, zuletzt gewann man 3:2 bei Hannover 96 II.

News über Ingolstadt

Auch der FCI darf sich noch Hoffnungen auf den Aufstieg in die zweithöchste deutsche Spielklasse machen, die Schanzer kämpfen aktuell um den Anschluss an den Relegationsrang.

Die Formkurve sieht dabei aber alles andere als rosig aus. Im Gegensatz zu den Dresdnern verlor das Team von Trainerin Sabrina Wittmann zuletzt vier von sieben Partien.

Form

Bilanz direkte Duelle

Dynamo Dresden vs. Ingolstadt: Die Tabellen

Nützliche Links