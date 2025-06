Die deutsche U19 trifft heute bei der EM auf England. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Im Rahmen der U19-Europameisterschaft trifft das deutsche Team am heutigen Dienstag, den 17. Juni, auf England. Das Duell am zweiten Gruppenspieltag geht um 19 Uhr los. Gespielt wird im Stadionul Arcul de Triumf in der rumänischen Hauptstadt Bukarest.

GOAL verrät Euch, wer die Partie live im TV und Livestream überträgt.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. England (U19 EM) heute im Live Stream und live im TV?

Mehrere Sender übertragen heute die Partie der deutschen Nationalmannschaft. Sky zeigt die Partie auf gleich drei Kanälen: Sky Sport News HD, Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix – die Übertragung dort beginnt um 18:30 Uhr. Auch DAZN, Sportdigial FUSSBALL und MagentaSport sind mit dabei und berichten live vom Spiel.

Anstoßzeit Deutschland U19 gegen England U19

Deutschland U19 vs England U19: Aufstellungen

Die deutsche U19 ist mit einer 0:3-Niederlage gegen die Niederlande in die EM 2025 gestartet. Für Oranje trafen Ayoub Oufkir (doppelt) und Kees Smit. Eine weitere Pleite – etwa gegen England – könnte bereits das vorzeitige Aus für das DFB-Team bedeuten.

Die Engländer kamen zum Auftakt gegen Norwegen nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus.

Form

Bilanz direkte Duelle

D19 Letztes Spiel ENG 0 Siege 0 Unentschieden 1 Sieg England U19 4 - 1 Deutschland U19 1 Erzielte Tore 4 Spiele über 2,5 Tore 1/1 Beide Teams haben getroffen 1/1

Deutschland U19 vs England U19: Die Tabellen

