Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Spanien? Die Übertragung der Frauen-EM 2022 im TV und LIVE-STREAM

Deutschland trifft bei der Frauen-EM 2022 auf Spanien. GOAL informiert, wo die Partie im TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen wird.

In der Gruppenphase der Frauen-EM 2022 tritt Deutschland am zweiten Spieltag gegen Spanien an. Anpfiff der Partie ist am Dienstag, 12. Juli 2022, um 21.00 Uhr im Brentford Community Stadium in der englischen Hauptstadt London. Welcher Anbieter das Spiel im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt, hat GOAL für Euch nachfolgend zusammengefasst.

Internationaler Sport der Spitzenklasse live auf DAZN: Jetzt Zugang sichern!

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft könnte bei der Europameisterschaft 2022 in England den neunten EM-Titel ihrer Geschichte gewinnen. Dazu muss jedoch zunächst die Gruppenphase erfolgreich absolviert werden. Neben dem Duell mit Spanien geht es auch noch gegen Dänemark (4:0) und die finnische Auswahl (16.07.).

Letztmals standen sich die DFB-Elf und ihre spanischen Kontrahentinnen bei einem großen Turnier in der Gruppenphase der WM 2019 gegenüber, Deutschland setzte sich dank eines Treffers von Sara Däbritz (Olympique Lyon) mit 1:0 durch. Im Februar endete ein Spiel im Rahmen des Arnold Clark Cup 1:1, die Tore markierten Lea Schüller (FC Bayern München) sowie die amtierende Weltfußballerin Alexia Putellas (FC Barcelona).

Gelingt Deutschland oder Spanien der wichtige Dreier bei der Frauen-EM? Eine Entscheidung fällt am Dienstagabend - und GOAL verrät Euch, welcher Anbieter das Spiel im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Spanien? Die Übersicht zum Gruppenspiel bei der Frauen-EM

Paarung: Deutschland gegen Spanien

Wettbewerb: Frauen-EM 2022, Gruppenphase 2. Spieltag

Datum: 12. Juli 2022, 21.00 Uhr

Stadion: Brentford Community Stadium, London (England)

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Spanien? Die Frauen-EM im Free-TV sehen

Wie auch die Spiele der Herren-Nationalmannschaft laufen die Partien der DFB-Frauen ebenfalls im frei empfangbaren Fernsehen.

Während die Gruppenspiele gegen Dänemark und Finnland jedoch vom ZDF übertragen / gezeigt werden, ist gegen die spanische Auswahl die ARD für die Übertragung zuständig.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Spanien? Die Frauen-EM im TV und LIVE-STREAM bei der ARD

Ab 20.15 Uhr könnt Ihr im frei empfangbaren Fernsehen Das Erste einschalten und werdet in der Vorberichterstattung mit den wichtigsten Infos zur Partie versorgt.

Ebenfalls um 20.15 Uhr startet der kostenfreie LIVE-STREAM auf der Website der Sportschau bzw. der ARD-Mediathek. Moderiert wird die Sendung von Claus Lufen, als Expertin fungiert die ehemalige Nationalspielerin Nia Künzer.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Spanien? Die Frauen-EM im LIVE-STREAM auf DAZN

Neben der Übertragung im Free-TV sowie der Bereitstellung des kostenlosen LIVE-STREAMS gibt es noch eine weitere Möglichkeit, Deutschland gegen Spanien live zu sehen. Denn auch der Streamingdienst DAZN zeigt / überträgt das live auf der Plattform. Um Zugriff auf den LIVE-STREAM zu erhalten, ist aber ein kostenpflichtiges Abonnement unumgänglich.

Für einen monatlichen Beitrag von 29,99 Euro sichert Ihr Euch den Zugang zum kompletten Portfolio von DAZN inklusive nationalem und internationalem Fußball, US-Sport, Tennis, Darts und weiteren Wettbewerben. Alternativ könnt Ihr Euch auch für das Jahresabo entscheiden. Dieses ist für 24,99 Euro pro Monat zu haben, kann allerdings auch nur jährlich gekündigt werden.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Spanien? Frauen-EM live auf DAZN - Weitere Infos zum Anbieter

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Spanien? Highlights der Frauen-EM

Ihr könnt das Spiel nicht live verfolgen, wollt aber unbedingt die Schlüsselszenen der Partie sehen? Kein Problem! Denn auf der Sportschau-Website werden Euch Highlights zur Verfügung gestellt. Auch DAZN liefert nach Abpfiff kurze Zusammenfassungen, auf YouTube solltet Ihr ebenfalls fündig werden.

Wollt Ihr während der Partie auf dem Laufenden bleiben, werft auf jeden Fall einen Blick in unseren LIVE-TICKER. Dort informieren wir über die wichtigsten Geschehnisse auf dem Platz.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Spanien? An diesen Tagen ist die DFB-Elf bei der Frauen-EM im Einsatz

08. Juli 2022: Deutschland vs. Dänemark

12. Juli 2022: Deutschland vs. Spanien

16. Juli 2022: Finnland vs. Deutschland

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Spanien? Die Übersicht zur Übertragung der Frauen-EM