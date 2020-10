Wer zeigt / überträgt Deutschland gegen die Schweiz live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Nations League

In der Nations League ist Deutschland am vierten Spieltag gegen die Schweiz gefordert. Goal sagt, wo Ihr das Duell im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Nach dem 2:1 gegen die steht für sofort die nächste Aufgabe auf dem Programm: Am vierten Spieltag der UEFA ist das DFB-Team gegen die gefordert und möchte nach dem 1:1 im Hinspiel einen Sieg einfahren. Anstoß ist am Dienstag um 20.45 Uhr in Köln.

Ihr möchtet wissen, wo das Duell zwischen Deutschland und der Schweiz im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird? Dann seid Ihr hier genau richtig. In diesem Artikel liefern wir Euch alle Informationen zur Übertragung der UEFA Nations League. Zudem gibt es hier auch die Aufstellungen, sobald diese verkündet wurden.

Deutschland gegen die Schweiz live sehen: Die Daten zur UEFA Nations League

Duell Deutschland - Schweiz Datum Dienstag, 13. Oktober 2020 | 20.45 Uhr Ort RheinEnergieStadion, Köln Wettbwerb UEFA Nations League, 4. Spieltag

Wer zeigt / überträgt Deutschland gegen die Schweiz live im TV? Die Übertragung der Nations League im Fernsehen

Auch ohne zusätzliches Abonnement könnt Ihr das Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und der Schweiz live sehen. Die kommende Aufgabe des DFB-Teams wird nämlich im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Welcher Sender am Dienstagabend zuständig ist, erfahrt Ihr in den nächsten Abschnitten.

Nations League: Deutschland gegen die Schweiz im Free-TV bei der ARD

Die ersten beiden Spiele von Deutschland in der Nations League wurden Anfang September im ZDF übertragen. Die Begegnung mit der Schweiz wird jedoch genauso wie das 2:1 gegen die Ukraine am Samstag in der ARD gezeigt. Bereits um 20.15 Uhr geht Das Erste auf Sendung.

Als Experte ist erneut Bastian Schweinsteiger im Einsatz, der im Oktober vergangenen Jahres seine Karriere beendet hatte. An seiner Seite wird Moderatorin Jessy Wellmer durch den Abend führen. Sie wird mit dem Anstoß an Kommentator Gerd Gottlob übergeben, der Euch am Mikrofon durch die kompletten 90 Minuten begleitet.

Deutschland gegen die Schweiz live im Free-TV - alles zur Übertragung im Ersten:

Anstoß : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Übertragungsbeginn : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Moderator : Jessy Wellmer

: Jessy Wellmer Experte : Bastian Schweinsteiger

: Bastian Schweinsteiger Kommentator: Gerd Gottlob

Wer zeigt / überträgt Deutschland gegen die Schweiz im LIVE-STREAM? Die Nations League im Internet sehen

Zusätzlich zur TV-Übertragung könnt Ihr auch im LIVE-STREAM dabei sein, wenn Deutschland sich mit der Schweiz um drei Punkte misst. Einzige Voraussetzung, um die Nations League unterwegs streamen zu können: ein mobiles Endgerät und eine stabile Internetverbindung.

Nations League: Deutschland gegen die Schweiz im kostenlosen LIVE-STREAM der ARD

Auch im Internet sollte die ARD Eure erste Anlaufstelle sein, um das Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und der Schweiz im LIVE-STREAM sehen zu können: Das Erste stellt das TV-Programm rund um die Uhr in seiner Mediathek zur Verfügung. Somit könnt Ihr dort auch die Nations League kostenlos sehen.

Die Übertragung ist identisch mit der im TV. Das bedeutet, dass die Vorberichte auch im LIVE-STREAM um 20.15 Uhr beginnen. Moderatorin Jessy Wellmer und Experte Bastian Schweinsteiger versorgen Euch mit allen wichtigen Informationen, ehe um 20.45 Uhr Kommentator Gerd Gottlob übernimmt.

Wird Deutschland gegen die Schweiz auch bei DAZN gezeigt / übertragen?

Nein, das Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und der Schweiz wird nicht im LIVE-STREAM bei DAZN übertragen. Die Spiele des DFB-Teams werden ausschließlich bei den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF gezeigt.

Das bedeutet aber nicht, dass Ihr deshalb auf Fußball verzichten müsst, denn: Am Dienstag und Mittwoch stehen viele weitere Spiele in der Nations League auf dem Programm. Mit DAZN könnt Ihr bei all diesen Duellen im LIVE-STREAM dabei sein - und das sogar kostenlos!

Mit dem Probemonat, den DAZN allen Neukunden schenkt, könnt Ihr das Programm des Streamingdienstes zunächst vier Wochen testen. Wenn Ihr Euch noch heute bei DAZN registriert, könnt Ihr somit alle Spiele ohne deutsche Beteiligung live sehen.

Hat Euch der Gratismonat überzeugt, könnt Ihr das Abonnement anschließend für 11,99 Euro monatlich verlängern - oder Ihr entscheidet Euch für das Jahresabo für einmalig 119,99 Euro und könnt dadurch sogar ein bisschen Geld sparen.

Neben der UEFA Nations League hat DAZN übrigens auch die , , die und die im Angebot. Doch auch andere Sportarten wie Tennis, Basketball, American Football und Eishockey haben bei DAZN einen Platz gefunden.

Wer zeigt / überträgt Deutschland gegen die Schweiz live? Die Aufstellungen in der Nations League

Sobald die Aufstellungen beider Mannschaften bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird ungefähr eine Stunde vor Anstoß der Fall sein. Klickt Euch daher später nochmal rein!

Deutschland gegen die Schweiz: Die Nations League im LIVE-TICKER von Goal erleben

Für alle, die das Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und der Schweiz weder im TV noch im LIVE-STREAM schauen können, hat Goal einen kostenlosen LIVE-TICKER im Angebot. Schon um 20.15 Uhr beginnen wir mit den Vorberichten und versorgen Euch mit allen wichtigen Informationen.

Sobald der Ball am Dienstag im Kölner Stadion rollt, halten wir Euch mit schnellen Aktualisierungen und detaillierten Beschreibungen über die Ereignisse in der Nations League auf dem Laufenden. Interessante Statistiken machen unseren LIVE-TICKER jedoch auch zu einer guten Ergänzung zur TV-Übertragung.

