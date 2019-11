Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Nordirland live im TV und LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung der EM-Qualifikation

Deutschland trifft in der EM-Qualifikation auf Nordirland. Wir verraten Euch, wer das Duell live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

EM-Qualifikation, letzter Spieltag in der Gruppe C: Deutschland empfängt die Nationalmannschaft von Nordirland. Die Partie findet am Dienstagabend um 20.45 Uhr in der Commerzbank-Arena in Frankfurt am Main statt.

Die deutsche Nationalmannschaft hat ein Problem: Zuschauerschwund. Sowohl die Partie gegen Weißrussland (zum Spielbericht) als auch das Duell mit Nordirland sind nicht ausverkauft. Spätestens seit dem katastrophalen Ausscheiden bei der WM 2018 in Russland ist dieser Trend zu beobachten.

Dazu sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff: "Wir kommen aus einer lange Phase der Begeisterung, in der Dinge fast von alleine liefen. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir mehr tun müssen, um das Niveau halten zu können.“

vs. Nordirland: Goal hat für Euch in diesem Artikel zusammengefasst, wer das heutige EM-Qualifikationsspiel live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Deutschland vs. Nordirland: Das EM-Qualifikationsspiel im Überblick

Duell Deutschland vs. Nordirland Typ EM-Qualifikation, Gruppe C Datum Dienstag, 19. November 2019 | 20.45 Uhr Ort Commerzbank-Arena, Frankfurt am Main Zuschauer 48.000 Plätze

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Nordirland live im TV?

Wo läuft das letzte EM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft am Dienstagabend live im TV? Wird das Duell im Free-TV übertragen? Die gute Nachricht: Ja! Wir erklären Euch alles in diesem Abschnitt.

.@leongoretzka_ über die Stimmung in der Mannschaft: "Wir sind ein kunterbunter Haufen mit richtig geilen Typen. Ich freue mich immer auf die Zeit hier. Das ist eine Grundvoraussetzung für Erfolg."#DieMannschaft #DFBPK #GERBLR pic.twitter.com/J48WHWuuSv — Die Mannschaft (@DFB_Team) November 13, 2019

RTL zeigt / überträgt Deutschland vs. Nordirland live im Free-TV

Wollt Ihr das DFB-Team live und in voller Länge erleben? Dann müsst Ihr am Dienstagabend RTL einschalten. Der Privatsender ist Eure erste und einzige Anlaufstelle. Nur RTL zeigt Deutschland vs. Nordirland live im Free-TV.

Ohnehin ist RTL seit einiger Zeit für die Übertragungen der deutschen Nationalmannschaft zuständig. Der Privatsender hat sich die Übertragungsrechte an allen Qualifikationsspielen - egal, ob EM- oder WM-Quali - des DFB-Teams gesichert. Hier findet Ihr das gesamte Übertragungsangebot von RTL.

Deutschland vs. Nordirland live im Free-TV bei RTL! Alle Infos zur Übertragung der EM-Qualifikation am Dienstag:

ARD oder ZDF - Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Nordirland live im TV?

Die kurz Antwort: keiner von beiden. ARD und ZDF übertragen Deutschland vs. Nordirland nicht live im TV. Das liegt daran, dass einzig RTL die Live-Übertragungsrechte an den Quali-Spielen der deutschen Nationalmannschaft besitzt.

Auch andere Sportsender wie Sport 1, Eurosport oder Bezahlsender Sky übertragen Deutschland vs. Nordirland ebenfalls nicht live im TV - weder im Free- noch im Pay-TV.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Nordirland im LIVE-STREAM?

RTL ist heute Eure erste Anlaufstelle, wenn Ihr Deutschland vs. Nordirland live im TV erleben wollt. Doch gilt das auch in puncto LIVE-STREAM? Wir verraten es Euch in den nächsten Zeilen.

RTL zeigt / überträgt Deutschland vs. Nordirland im LIVE-STREAM bei TV NOW

Ja, auch in puncto LIVE-STREAM ist RTL am Dienstagabend Euer erster und einziger Anlaufpunkt. Der Privatsender zeigt das EM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und Nordirland in voller Länge im LIVE-STREAM bei TV NOW. Die Übertragung beginnt und verläuft analog zum TV-Programm bei RTL. Ab 20.15 Uhr geht's auch im LIVE-STREAM los.

Die Nutzung von TV NOW ist allerdings nicht kostenlos. Stattdessen müsst Ihr Euch im Vorfeld bei TV NOW anmelden und ein Abonnement abschließen. Nur so könnt Ihr Deutschland vs. Nordirland im LIVE-STREAM bei TV NOW genießen.

Die monatlichen Kosten betragen 4,99 Euro. Der erste Monat ist allerdings kostenlos. Mehr Informationen zu TV NOW findet Ihr auf der Website des Online-Dienstes.

Die kostenlose App findet Ihr hier:

Zeigt / überträgt DAZN Deutschland vs. Nordirland am Dienstag im LIVE-STREAM?

DAZN ist normalerweise die Nummer eins, wenn es um Übertragungen im LIVE-STREAM geht. Der Streamingdienst zeigt fast alle Spiele der EM-Qualifikation in voller Länge im Internet - doch nicht die Partien des DFB-Teams. Die Übertragungsrechtelage besagt, dass ausschließlich RTL die Quali-Spiele der deutschen Nationalmannschaft live zeigen darf.

Doch aufgepasst: Stattdessen hat DAZN so manch anderes Highlight-Spiel der EM-Qualifikation oder Testspiel für Euch im Live-Programm:

Spanien vs. Rumänien (Montag, 18.11., 20.45 Uhr)

Italien vs. Armenien (Montag, 18.11., 20.45 Uhr)

Kroatien vs. Georgien (Dienstag, 19.11., 18 Uhr)

Belgien vs. Zypern (Dienstag, 19.11., 20.45 Uhr)

Niederlande vs. Estland (Dienstag, 19.11., 20.45 Uhr)

... und viele weitere Spiele in voller Länge im LIVE-STREAM!

Wer zeigt / überträgt die Highlights zu Deutschland vs. Nordirland?

Ihr habt das EM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft verpasst? Kein Problem. Wir empfehlen Euch diese perfekte Alternative:

Die Highlights zu Deutschland vs. Nordirland bei DAZN!

Ab 0 Uhr lädt Euch der Streamingdienst eine ausführliche Zusammenfassung zum Spiel des DFB-Teams gegen Nordirland auf die Plattform. Schaut mal rein!

Damit nicht genug: DAZN zeigt Deutschland vs. Nordirland noch einmal komplett im Re-Live. Ebenfalls ab Mitternacht steht Euch das EM-Qualifikationsspiel zur Verfügung. Kommentator Matthias Näbers wird das Duell im Re-Live für Euch begleiten.

Und das Ganze sogar kostenlos. Wie ist das möglich? Sichert Euch einfach einen kostenlosen Probemonat bei DAZN und erlebt die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes vier Wochen lang kostenlos.

Der DAZN-Gratismonat? Lohnt sich definitiv! Der Streamingdienst überträgt pro Jahr über 8.000 Livesport-Events in voller Länge im LIVE-STREAM. Darunter absolute Kracher: Champions League und Europa League, Bundesliga und LaLiga, Serie A und Ligue 1 sowie viele weitere Top-Ligen und -Wettbewerbe. All das bekommt Ihr bei DAZN!

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN? Dann schaut doch mal in unseren Übersichtsartikeln vorbei:

Bock auf Spitzenfußball im LIVE-STREAM bei DAZN? Holt Euch die kostenlose DAZN-App:

Deutschland vs. Nordirland: Die Bilanz beider Teams

Deutschland 18 Duelle Nordirland 12 Siege 2 4 Unentschieden 4 2 Niederlagen 12 40 Tore 14

Deutschland vs. Nordirland: EM-Qualifikation, die Tabelle der Gruppe C

PLATZIERUNG TEAM SPIELE TORE PUNKTE 1. Deutschland 7 23:7 18 2. 7 20:6 16 3. Nordirland 7 8:7 13 4. Weißrussland 8 4:16 4 5. Estland 7 2:21 1

