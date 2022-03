Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Israel? Das Länderspiel im TV und LIVE-STREAM sehen

Länderspielpause! Von vielen Anhänger:innen ist sie verhasst, wenn sie aber so spannende Spiele wie Portugal gegen die Türkei oder Italien gegen Nordmazedonien zu bieten hat, dann hat man sicher nichts dagegen. Am Samstag trifft Deutschland in Sinsheim auf Israel, Anpfiff ist um 20.45 Uhr.

Sieben Spiele, sieben Siege: Flicks Bilanz ist auf dem Papier makellos. Ein Torverhältnis von 31:2 spricht ebenfalls eine deutliche Sprache. Diese Spiele gehörten alle zur erfolgreichen WM-Qualifikation, nun kommen die Freundschaftsspiele als Vorbereitung auf die umstrittene WM 2022 in Katar.

Los geht es am Samstag gegen Israel, am Dienstag folgt dann ein Top-Spiel gegen die Niederlande. Für die WM konnte sich Israel nicht qualifizieren, in der Gruppe mit Dänemark (1.), Schottland (2.) und Österreich (4.) wurde man achtbarer Dritter.

Es ist das erste Freundschaftsspiel unter Hansi Flick, trotzdem dürfte das Niveau des Gegners höher sein als bei vielen Qualifikationsspielen. GOAL erklärt, wer am Samstag das Länderspiel zeigt / überträgt.

Wer überträgt / zeigt das Freundschaftsspiel? So wird Deutschland vs. Israel live im TV übertragen!

Israel und Sinsheim – da gibt es doch einen Zusammenhang? Richtig – für Munas Dabbur ist das Spiel sozusagen ein Heimspiel! Der Stürmer spielt bei der TSG Hoffenheim und ist daher regelmäßig in der PreZero-Arena unterwegs, am Samstag dann etwas anders als zuletzt in der Bundesliga.

Auch sonst kann Israel eine international erfahrene Truppe vorweisen: Ob Spanien, die Niederlande oder Italien, die Spieler spielen in unterschiedlichen Ligen in ganz Europa. Auch wenn die meisten deutschen Nationalspieler in der Bundesliga und nicht im Ausland unterwegs sind, gilt Deutschland als haushoher Favorit, viele Fans rechnen fest mit Flicks achtem Sieg im achten Spiel.

Wer zeigt / überträgt Deutschland gegen Israel? Das Länderspiel am Samstag im Free-TV sehen!

Das sind ja alles ganz nützliche Informationen – viele Anhänger:innen wollen vor dem Spiel aber nur eines wissen: Wie wird denn die Partie im TV und LIVE-STREAM übertragen? Bei den vielen Anbietern blickt doch heutzutage keiner mehr durch!

Keine Sorge, euch erwartet am Samstag eine sorgenfreie Übertragung: Die Übertragung ist nämlich live im Free-TV zu sehen! Das ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen) zeigt nämlich das Länderspiel - mit dem Zweiten sieht man besser!

Kostenlose Übertragung von Deutschland gegen Israel! So wird das Länderspiel im Fernsehen gezeigt

Vielen Menschen fällt bei diesen Sätzen ein Stein vom Herzen, die Qualifikation war nämlich bei RTL zu sehen – zum Verdruss vieler Fans. Sei es ein Problem mit dem Fernsehsender an sich, mit der Besetzung oder mit dem kostenpflichtigen LIVE-STREAM, da wünschte man sich Fußball im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zurück.

Und siehe da: Die Freundschaftsspiele laufen tatsächlich bei ARD und ZDF. Warum diese Sender ihr Programm kostenlos übertragen? Weil sie öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten sind und staatlich unterstützt werden, daher müssen sie ihr Programm frei für alle ausstrahlen!

Die ZDF-Übertragung im Überblick: So seht ihr das Spiel im TV kostenlos

Das freut viele Zuschauer:innen in ganz Deutschland, schließlich will man nicht noch ein teures Abonnement neben DAZN, Netflix und Co. abschließen. Dazu kommt, dass auch die Übertragung des ZDF eine hohe Qualität aufweist, ebenfalls ein Grund zur Freude!

Der beliebte Moderator Jochen Breyer wird durch die Vorberichterstattung, die Halbzeit und die Spielanalyse führen, hierbei wird Weltmeister Per Mertesacker als Experte zugegen sein. Das Spiel selbst kommentiert Oliver Schmidt.

Das Länderspiel mit Per Mertesacker: So seht Ihr Deutschland gegen Israel im Free-TV

Wer zeigt / überträgt Deutschland gegen Israel am Samstag? So wird das Länderspiel im TV und LIVE-STREAM gezeigt

Das ZDF ist am Wochenende dafür zuständig, Deutschland gegen Israel live im TV zu zeigen. Spoiler: Auch das Spiel gegen die Niederlande am Dienstag ist im Free-TV zu sehen, dann überträgt nämlich die ARD die Begegnung!

Doch zurück zum Samstag: Es ist zwar ganz nett, dass das ZDF das Spiel im kostenlosen Fernsehen zeigt – aber viele Menschen haben heutzutage kein TV-Gerät mehr zuhause stehen. Was macht man in dem Fall?

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Israel? So wird das Freundschaftsspiel übertragen

Das ist kein Problem – das Konzept des Streams dürfte bekannt sein. Bei einem LIVE-STREAM wird die Übertragung nicht wie klassisch im linearen TV gezeigt, sondern im Internet in Echtzeit übertragen.

Gleiches passiert am Wochenende beim Länderspiel – und wieder ist es das ZDF, welches die richtige Adresse ist! Hier wird das Spiel kostenlos übertragen, alles, was ihr dafür benötigt, ist eine stabile Internetverbindung und das passende Gerät.

Kostenlose App: Auf diesen Geräten seht ihr Deutschland vs. Israel LIVE!

Das passende Gerät sollte aber nahezu jede:r zur Verfügung haben: Sei es ein Smartphone, ein Tablet, ein Smart-TV, der Laptop, der PC oder die Spielekonsole – irgendwie kriegt man den Spaß schon ans Laufen!

Dabei ist das Ganze kostenlos, weil das ZDF als öffentlich-rechtliche Einrichtung sein Programm auch im Internet umsonst anbieten muss. Wichtig ist, dass ihr auf manchen Geräten (Handy, Tablet, Smart-TV) die kostenlose App (ZDF Mediathek) herunterladen solltet – das Streamingerlebnis ist hiermit weitaus besser!

Acht Spiele, acht Flick-Siege? Das sind die Aufstellungen von Deutschland und Israel

Etwa eine Stunde vor Anpfiff veröffentlichen die beiden Fußballverbände die Aufstellungen, wie tragen diese natürlich daraufhin hier ein. Klickt euch also rechtzeitig wieder in den Artikel, um perfekt vorbereitet zu sein!

