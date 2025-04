In der Nations League der Frauen steigt heute das Rückspiel zwischen Deutschland und Schottland. Infos zur Übertragung im TV und Stream liefert GOAL.

Das DFB-Team der Frauen trifft gegen Schottland am heutigen Dienstag, dem 8. April, in der Wolfsburger Volkswagen Arena auf Schottland. Um 17.45 Uhr erfolgt der Anpfiff.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr zur Übertragung wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt Deutschland (DFB) vs. Schottland heute live? Das Länderspiel der deutschen Frauen Nationalmannschaft im Live Stream und live im Free TV?

Gute Nachrichten: Ihr könnt das Rückspiel zwischen Deutschland und Schottland heute vollkommen kostenfrei sehen, und zwar in der ARD. Um 17.15 Uhr beginnt im Free-TV und im Stream über App und Website die Übertragung mit diesem Team:

Artikel wird unten fortgesetzt

Moderation: Claus Lufen

Reporter: Bernd Schmelzer

Expertin: Almuth Schult

Getty

Wer zeigt / überträgt Deutschland (DFB) vs. Schottland heute live? Das Länderspiel der deutschen Frauen Nationalmannschaft im Live Stream und live im Free TV? News

News über Deutschland

Nach drei Spieltagen in der Nations League führt Deutschland die Tabelle in Gruppe 1 (Liga A) punktgleich mit den Niederlanden an. Beide Nationen haben sieben Zähler auf dem Konto, das DFB-Team mit 10:3 (Niederlande: 7:4) allerdings das bessere Torverhältnis.

Vor allem das Hinspiel gegen Schottland dürfte dazu beigetragen haben. Auf der Insel gewannen die Deutschen am vergangenen Freitag mit 4:0.

News über Schottland

Schottland findet sich am anderen Ende der Tabelle wieder, die Mannschaft von Michael McArdle hat alle drei Begegnungen verloren.

Die beiden anderen Hinspiele waren allerdings etwas knapper als jenes gegen das DFB-Team, gegen Österreich (0:1) und die Niederlande (1:2) fehlte jeweils nur ein Treffer.

Wer zeigt / überträgt Deutschland (DFB) vs. Schottland heute live? Das Länderspiel der deutschen Frauen Nationalmannschaft im Live Stream und live im Free TV? Nützliche Links