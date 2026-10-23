Das Spiel zwischen Darmstadt und St. Pauli beginnt am 23.10.2026, 18:30.

Deutschland WOW

Anstoßzeit Darmstadt gegen St. Pauli

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 9 23. Okt. 2026 - 12:30 Merck-Stadion am Böllenfalltor

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Das Spiel zwischen Darmstadt und St. Pauli ist live bei WOW zu sehen. Die verfügbaren Streaming-Optionen sind unten aufgeführt.

Darmstadt vs. St. Pauli: Spielvorschau

Im Merck-Stadion am Böllenfalltor empfängt Darmstadt den FC St. Pauli zum Zweitliga-Duell. Für beide Mannschaften ist die Partie aus unterschiedlichen Gründen richtungsweisend.

Darmstadt steckt als Tabellenletzter tief in der Krise. Florian Kohfeldt muss eine Mannschaft stabilisieren, die zuletzt schwer zu kämpfen hatte – ein 4:0 gegen Karlsruher SC am vergangenen Spieltag war ein weiterer Rückschlag.

St. Pauli reist mit deutlich mehr Rückenwind an. Marcel Rapps Mannschaft belegt einen einstelligen Tabellenplatz und hat sich in der Liga zuletzt als stabile Kraft erwiesen.

Die Gäste aus Hamburg kommen nach einem 1:1 in Hannover unter der Woche in die Lilien-Stadt – ein Ergebnis, das die Ungeschlagenheit in der Liga zuletzt unterstrich. Zuvor hatte St. Pauli Karlsruher SC mit 2:0 besiegt.

Für Darmstadt ist es ein Spiel, das Pflichtcharakter hat. Ein weiterer Punktverlust würde den Abstand zur Tabellenspitze weiter vergrößern und den Druck auf Kohfeldt erhöhen.

Alle Infos zur Übertragung des Spiels gibt es nachfolgend.





Darmstadt vs. St. Pauli: Aufstellungen

Form

Darmstadt kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt setzte es eine deutliche 4:0-Heimniederlage gegen Karlsruher SC. Zuvor hatte die Mannschaft mit einem 3:1-Auswärtssieg gegen Energie Cottbus und einem 2:1-Heimerfolg gegen Arminia Bielefeld positive Akzente gesetzt. In fünf Spielen erzielte Darmstadt insgesamt elf Tore, kassierte aber auch elf Gegentreffer.

St. Pauli präsentiert sich stabiler. Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte die Mannschaft zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Das jüngste Ligaspiel endete 1:1 in Hannover, davor gab es ein 2:0 gegen Karlsruher SC. Auffällig: St. Pauli blieb in drei der letzten fünf Partien ohne Niederlage.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften in der 2. Bundesliga fand im Mai 2023 statt – St. Pauli gewann damals auswärts mit 3:0 in Darmstadt. Aus den letzten fünf Duellen insgesamt gewann St. Pauli dreimal, Darmstadt einmal, und einmal trennten sich beide Teams unentschieden. Die Bilanz spricht klar für die Hamburger.

Darmstadt vs. St. Pauli: Die Tabellen

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