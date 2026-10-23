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Deutschland 2 Bundesliga
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Wer zeigt / überträgt Darmstadt vs. St. Pauli heute live im TV und Livestream?

Darmstadt - St. Pauli
Darmstadt
St. Pauli
Deutschland 2 Bundesliga

In der 2. Bundesliga spielt Darmstadt gegen St. Pauli. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Darmstadt und St. Pauli beginnt am 23.10.2026, 18:30.

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Anstoßzeit Darmstadt gegen St. Pauli

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Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 9
Merck-Stadion am Böllenfalltor

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Darmstadt vs. St. Pauli: Spielvorschau

Im Merck-Stadion am Böllenfalltor empfängt Darmstadt den FC St. Pauli zum Zweitliga-Duell. Für beide Mannschaften ist die Partie aus unterschiedlichen Gründen richtungsweisend.

Darmstadt steckt als Tabellenletzter tief in der Krise. Florian Kohfeldt muss eine Mannschaft stabilisieren, die zuletzt schwer zu kämpfen hatte – ein 4:0 gegen Karlsruher SC am vergangenen Spieltag war ein weiterer Rückschlag.

St. Pauli reist mit deutlich mehr Rückenwind an. Marcel Rapps Mannschaft belegt einen einstelligen Tabellenplatz und hat sich in der Liga zuletzt als stabile Kraft erwiesen.

Die Gäste aus Hamburg kommen nach einem 1:1 in Hannover unter der Woche in die Lilien-Stadt – ein Ergebnis, das die Ungeschlagenheit in der Liga zuletzt unterstrich. Zuvor hatte St. Pauli Karlsruher SC mit 2:0 besiegt.

Für Darmstadt ist es ein Spiel, das Pflichtcharakter hat. Ein weiterer Punktverlust würde den Abstand zur Tabellenspitze weiter vergrößern und den Druck auf Kohfeldt erhöhen.

Alle Infos zur Übertragung des Spiels gibt es nachfolgend.


Darmstadt vs. St. Pauli: Aufstellungen

Darmstadt vs St. Pauli Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • F. Kohfeldt

Form

SVD

SVD - Form

FCK
N3-0
ABI
S2-1
WOB
N5-1
COT
S3-1
KSC
N4-0
Tor erzielt (kassiert)
6/14
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
FCP

FCP - Form

WOB
S1-0
COT
U1-1
BMG
U1-1
KSC
S2-0
H96
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
6/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
0/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Darmstadt kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt setzte es eine deutliche 4:0-Heimniederlage gegen Karlsruher SC. Zuvor hatte die Mannschaft mit einem 3:1-Auswärtssieg gegen Energie Cottbus und einem 2:1-Heimerfolg gegen Arminia Bielefeld positive Akzente gesetzt. In fünf Spielen erzielte Darmstadt insgesamt elf Tore, kassierte aber auch elf Gegentreffer.

St. Pauli präsentiert sich stabiler. Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte die Mannschaft zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Das jüngste Ligaspiel endete 1:1 in Hannover, davor gab es ein 2:0 gegen Karlsruher SC. Auffällig: St. Pauli blieb in drei der letzten fünf Partien ohne Niederlage.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

DarmstadtUnentschiedenSt. Pauli
2
1
2
Deutschland 2 Bundesliga
Darmstadt badge
Darmstadt
SVD
0
St. Pauli badge
St. Pauli
FCP
3
END
Deutschland 2 Bundesliga
St. Pauli badge
St. Pauli
FCP
1
Darmstadt badge
Darmstadt
SVD
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
St. Pauli badge
St. Pauli
FCP
1
Darmstadt badge
Darmstadt
SVD
2
END
Deutschland 2 Bundesliga
Darmstadt badge
Darmstadt
SVD
4
St. Pauli badge
St. Pauli
FCP
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
St. Pauli badge
St. Pauli
FCP
3
Darmstadt badge
Darmstadt
SVD
2
END
9Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften in der 2. Bundesliga fand im Mai 2023 statt – St. Pauli gewann damals auswärts mit 3:0 in Darmstadt. Aus den letzten fünf Duellen insgesamt gewann St. Pauli dreimal, Darmstadt einmal, und einmal trennten sich beide Teams unentschieden. Die Bilanz spricht klar für die Hamburger.

Darmstadt vs. St. Pauli: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Hertha BSCHertha BSCBSC
8710198+1122
U
S
S
S
S
2
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
85302111+1018
U
U
S
S
U
3
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
84312213+915
S
U
S
N
U
4
KaiserslauternKaiserslauternFCK
843184+415
S
U
S
N
S
5
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
84221515014
N
U
U
S
S
6
MagdeburgMagdeburgFCM
84131411+313
N
S
U
S
N
7
St. PauliSt. PauliFCP
8251119+211
U
S
U
S
U
8
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
83231313011
S
S
U
N
U
9
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
82331617-19
U
N
U
S
U
10
Greuther FürthGreuther FürthGFT
82331213-19
S
N
U
U
N
11
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
82241115-48
S
U
N
U
N
12
OsnabrückOsnabrückOSN
82241115-48
N
U
U
N
S
13
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
82241014-48
S
N
N
N
U
14
Hannover 96Hannover 96H96
8224813-58
U
N
S
N
U
15
BraunschweigBraunschweigEBS
82151315-27
N
S
N
U
N
16
VfL BochumVfL BochumBOC
821559-47
N
N
N
U
S
17
DarmstadtDarmstadtSVD
8215818-107
N
S
N
S
N
18
Holstein KielHolstein KielHSK
8053711-45
U
N
U
N
U
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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