Das Spiel zwischen Darmstadt und Magdeburg beginnt am 31.10.2026, 13:00.

Deutschland WOW

Anstoßzeit Darmstadt gegen Magdeburg

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 10 31. Okt. 2026 - 08:00 Merck-Stadion am Böllenfalltor

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Das Spiel zwischen Darmstadt und Magdeburg ist live bei WOW zu sehen.

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Darmstadt vs. Magdeburg: Spielvorschau

Der SV Darmstadt 98 empfängt den 1. FC Magdeburg im Merck-Stadion am Böllenfalltor zum Zweitliga-Duell zweier Klubs, die sich in völlig unterschiedlichen Gemütszuständen befinden.

Darmstadt steckt tief im Abstiegskampf. Als Tabellenletzter der 2. Bundesliga kämpft die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt um jeden Punkt – und das mit einer Defensivleistung, die zuletzt wenig Vertrauen einflößte. Die 4:0-Heimniederlage gegen Karlsruher SC war ein Tiefpunkt, das 0:0 gegen St. Pauli danach kein echter Aufwärtstrend.

Magdeburg hingegen reist mit breiter Brust an. Petrik Sanders Mannschaft steht auf Platz fünf der Tabelle und hat zuletzt beim 6:1 gegen Karlsruher SC eindrucksvoll gezeigt, zu welcher Offensivkraft sie fähig ist. Allerdings musste der Klub unter der Woche eine empfindliche 1:6-Niederlage im DFB-Pokal gegen den FC Bayern München hinnehmen.

Für Darmstadt ist dieses Spiel mehr als nur drei Punkte. Ein Heimsieg würde etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen und dem Team das Selbstvertrauen geben, das es dringend braucht. Magdeburg dagegen will beweisen, dass das Pokal-Debakel in München kein Stimmungsbarometer für die Liga ist.

Wo das Spiel live zu sehen ist, erfahrt ihr nachfolgend.

Darmstadt vs. Magdeburg: Aufstellungen

Form

Darmstadt kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gewann der Klub auswärts gegen Elversberg im DFB-Pokal mit 2:0, davor gab es ein torloses Unentschieden gegen St. Pauli. Die deutliche 4:0-Heimniederlage gegen Karlsruher SC bleibt dabei ein Makel in der jüngsten Bilanz. Insgesamt erzielte Darmstadt in diesen fünf Spielen sechs Tore und kassierte zehn – eine Defensivbilanz, die Kohfeldt Sorgen bereiten dürfte.

Magdeburg präsentiert sich mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage in guter Verfassung. Das jüngste Spiel, die 1:6-Niederlage im DFB-Pokal gegen Bayern München, ist dabei ein Sonderfall. In der Liga gewann Magdeburg zuletzt mit 6:1 gegen Karlsruher SC und zeigte damit eine beeindruckende Offensivstärke. In den fünf Partien erzielte der Klub 13 Treffer und kassierte nur vier – eine solide Grundlage für den Auswärtsauftritt in Darmstadt.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs in der 2. Bundesliga endete im März 2026 mit einem 1:1 in Magdeburg. Davor trennten sich die Teams im Oktober 2025 in Darmstadt ebenfalls 0:0. Aus den fünf dokumentierten Duellen gewann Magdeburg zweimal, Darmstadt einmal, und zweimal endete die Partie unentschieden – eine ausgeglichene Serie, die keine klare Favoritenrolle nahelegt.

Darmstadt vs. Magdeburg: Die Tabellen