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Deutschland 2 Bundesliga
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Wer zeigt / überträgt Darmstadt vs. Magdeburg heute live im TV und Livestream?

Darmstadt - Magdeburg
Darmstadt
Magdeburg
Deutschland 2 Bundesliga

In der 2. Bundesliga spielt Darmstadt gegen Magdeburg. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Darmstadt und Magdeburg beginnt am 31.10.2026, 13:00.

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Anstoßzeit Darmstadt gegen Magdeburg

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Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 10
Merck-Stadion am Böllenfalltor

Wer zeigt / überträgt Darmstadt vs Magdeburg heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Darmstadt und Magdeburg ist live bei WOW zu sehen.

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Darmstadt vs. Magdeburg: Spielvorschau

Der SV Darmstadt 98 empfängt den 1. FC Magdeburg im Merck-Stadion am Böllenfalltor zum Zweitliga-Duell zweier Klubs, die sich in völlig unterschiedlichen Gemütszuständen befinden.

Darmstadt steckt tief im Abstiegskampf. Als Tabellenletzter der 2. Bundesliga kämpft die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt um jeden Punkt – und das mit einer Defensivleistung, die zuletzt wenig Vertrauen einflößte. Die 4:0-Heimniederlage gegen Karlsruher SC war ein Tiefpunkt, das 0:0 gegen St. Pauli danach kein echter Aufwärtstrend.

Magdeburg hingegen reist mit breiter Brust an. Petrik Sanders Mannschaft steht auf Platz fünf der Tabelle und hat zuletzt beim 6:1 gegen Karlsruher SC eindrucksvoll gezeigt, zu welcher Offensivkraft sie fähig ist. Allerdings musste der Klub unter der Woche eine empfindliche 1:6-Niederlage im DFB-Pokal gegen den FC Bayern München hinnehmen.

Für Darmstadt ist dieses Spiel mehr als nur drei Punkte. Ein Heimsieg würde etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen und dem Team das Selbstvertrauen geben, das es dringend braucht. Magdeburg dagegen will beweisen, dass das Pokal-Debakel in München kein Stimmungsbarometer für die Liga ist.

Wo das Spiel live zu sehen ist, erfahrt ihr nachfolgend.

Darmstadt vs. Magdeburg: Aufstellungen

Darmstadt vs Magdeburg Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • F. Kohfeldt

Form

SVD

SVD - Form

WOB
N5-1
COT
S3-1
KSC
N4-0
FCP
U0-0
ELV
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
6/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
FCM

FCM - Form

GFT
U1-1
H96
S3-0
DOD
N2-0
KSC
S6-1
FCB
N6-1
Tor erzielt (kassiert)
11/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Darmstadt kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gewann der Klub auswärts gegen Elversberg im DFB-Pokal mit 2:0, davor gab es ein torloses Unentschieden gegen St. Pauli. Die deutliche 4:0-Heimniederlage gegen Karlsruher SC bleibt dabei ein Makel in der jüngsten Bilanz. Insgesamt erzielte Darmstadt in diesen fünf Spielen sechs Tore und kassierte zehn – eine Defensivbilanz, die Kohfeldt Sorgen bereiten dürfte.

Magdeburg präsentiert sich mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage in guter Verfassung. Das jüngste Spiel, die 1:6-Niederlage im DFB-Pokal gegen Bayern München, ist dabei ein Sonderfall. In der Liga gewann Magdeburg zuletzt mit 6:1 gegen Karlsruher SC und zeigte damit eine beeindruckende Offensivstärke. In den fünf Partien erzielte der Klub 13 Treffer und kassierte nur vier – eine solide Grundlage für den Auswärtsauftritt in Darmstadt.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

DarmstadtUnentschiedenMagdeburg
1
2
2
Deutschland 2 Bundesliga
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
1
Darmstadt badge
Darmstadt
SVD
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
Darmstadt badge
Darmstadt
SVD
0
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
4
Darmstadt badge
Darmstadt
SVD
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
Darmstadt badge
Darmstadt
SVD
1
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
2
END
Deutschland 2 Bundesliga
Darmstadt badge
Darmstadt
SVD
1
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
0
END
4Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs in der 2. Bundesliga endete im März 2026 mit einem 1:1 in Magdeburg. Davor trennten sich die Teams im Oktober 2025 in Darmstadt ebenfalls 0:0. Aus den fünf dokumentierten Duellen gewann Magdeburg zweimal, Darmstadt einmal, und zweimal endete die Partie unentschieden – eine ausgeglichene Serie, die keine klare Favoritenrolle nahelegt.

Darmstadt vs. Magdeburg: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Hertha BSCHertha BSCBSC
9810208+1225
S
U
S
S
S
2
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
95312112+918
N
U
U
S
S
3
KaiserslauternKaiserslauternFCK
953194+518
S
S
U
S
N
4
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
94412314+916
U
S
U
S
N
5
MagdeburgMagdeburgFCM
95132012+816
S
N
S
U
S
6
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
94321616015
U
N
U
U
S
7
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
104241615+114
S
N
S
S
U
8
St. PauliSt. PauliFCP
9261119+212
U
U
S
U
S
9
OsnabrückOsnabrückOSN
93241415-111
S
N
U
U
N
10
VfL BochumVfL BochumBOC
10325811-311
S
U
N
N
N
11
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
102441820-210
N
U
U
N
U
12
BraunschweigBraunschweigEBS
103161618-210
N
S
N
S
N
13
Greuther FürthGreuther FürthGFT
92341216-49
N
S
N
U
U
14
Holstein KielHolstein KielHSK
91531011-18
S
U
N
U
N
15
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
92251118-78
N
S
U
N
U
16
Hannover 96Hannover 96H96
9225815-78
N
U
N
S
N
17
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
92251120-98
N
S
N
N
N
18
DarmstadtDarmstadtSVD
9225818-108
U
N
S
N
S
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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