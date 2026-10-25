Das Spiel zwischen Crystal Palace und Newcastle United beginnt am 25.10.2026, 15:00.

Deutschland WOW

Anstoßzeit Crystal Palace gegen Newcastle United

Premier League - Spielwoche 8 25. Okt. 2026 - 10:00 Selhurst Park

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Das Spiel zwischen Crystal Palace und Newcastle United ist live auf WOW zu sehen. Alle Übertragungsoptionen sind nachstehend aufgeführt.

Crystal Palace vs. Newcastle United: Spielvorschau

Crystal Palace empfängt Newcastle United in der Premier League im Selhurst Park in London. Beide Mannschaften befinden sich im unteren Tabellenmittelfeld und brauchen dringend Punkte, um Anschluss nach oben zu halten.

Für Crystal Palace war die vergangene Woche eine harte Prüfung. Nach der 5:0-Niederlage gegen Brighton folgte in der Europa League ein 2:2 gegen Beşiktaş in Istanbul – ein Ergebnis, das zumindest den Mut der Mannschaft unter Pierre Sage unter Beweis stellte, nachdem sie einen Rückstand aufgeholt hatte.

Newcastle reist mit gemischten Gefühlen nach London. Zuletzt gab es eine 4:1-Niederlage gegen Leeds United, doch davor zeigte die Mannschaft von Matthias Jaissle mit einem 2:1-Sieg gegen Hull und einem Auswärtssieg bei Coventry, dass sie durchaus in der Lage ist, Ergebnisse zu liefern.

Der Verein aus dem Nordosten Englands hat in dieser Saison bereits schwierige Phasen überstanden. Nach dem Abgang mehrerer Leistungsträger im Sommer – darunter Kapitän Bruno Guimarães, der für 75 Millionen Pfund zu Arsenal wechselte – befindet sich Newcastle im Umbruch.

Crystal Palace ist auf heimischem Boden noch immer eine schwer zu bezwingende Mannschaft, auch wenn die Defensive zuletzt anfällig wirkte. Sage wird von seiner Elf eine deutliche Reaktion auf die jüngsten Rückschläge fordern.

Wie und wo das Spiel live zu sehen ist, erfahrt ihr im Folgenden.





Crystal Palace vs. Newcastle United: Aufstellungen

Form

Crystal Palace kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt trennten sich die Eagles in der Europa League 2:2 von Beşiktaş, nachdem zuvor eine deutliche 5:0-Niederlage gegen Brighton zu verkraften war. Der einzige Ligasieg in diesem Zeitraum gelang mit 3:1 gegen Nottingham Forest. Insgesamt erzielte Palace in diesen fünf Spielen sechs Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

Newcastle United weist aus den jüngsten fünf Pflichtspielen zwei Siege, null Unentschieden und drei Niederlagen auf. Der letzte Auftritt war ein 2:1-Erfolg in der Premier League gegen Hull City, während zuvor eine 4:1-Niederlage gegen Leeds United die Schwächen der Mannschaft offenbarte. Auch eine 4:1-Niederlage bei Coventry und ein 0:1 gegen Aston Villa trübten den jüngsten Formverlauf. Newcastle erzielte in diesen fünf Partien vier Tore und kassierte acht.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand am 12. April 2026 in der Premier League im Selhurst Park statt und endete mit einem 2:1-Sieg für Crystal Palace. Davor gewann Newcastle United am 4. Januar 2026 zu Hause mit 2:0 gegen die Eagles. In den letzten fünf direkten Vergleichen kommt Crystal Palace auf zwei Siege, Newcastle auf zwei Siege, bei einem Unentschieden – die Serie ist damit vollkommen ausgeglichen.

Crystal Palace vs. Newcastle United: Die Tabellen

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