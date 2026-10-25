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Wer zeigt / überträgt Crystal Palace vs. Newcastle United heute live im TV und Livestream?

Crystal Palace - Newcastle United
Crystal Palace
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Premier League

In der Premier League spielt Crystal Palace gegen Newcastle United. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Crystal Palace und Newcastle United beginnt am 25.10.2026, 15:00.

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Anstoßzeit Crystal Palace gegen Newcastle United

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Premier League - Spielwoche 8
Selhurst Park

Wer zeigt / überträgt Crystal Palace vs Newcastle United heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Crystal Palace und Newcastle United ist live auf WOW zu sehen. Alle Übertragungsoptionen sind nachstehend aufgeführt.

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Crystal Palace vs. Newcastle United: Spielvorschau

Crystal Palace empfängt Newcastle United in der Premier League im Selhurst Park in London. Beide Mannschaften befinden sich im unteren Tabellenmittelfeld und brauchen dringend Punkte, um Anschluss nach oben zu halten.

Für Crystal Palace war die vergangene Woche eine harte Prüfung. Nach der 5:0-Niederlage gegen Brighton folgte in der Europa League ein 2:2 gegen Beşiktaş in Istanbul – ein Ergebnis, das zumindest den Mut der Mannschaft unter Pierre Sage unter Beweis stellte, nachdem sie einen Rückstand aufgeholt hatte.

Newcastle reist mit gemischten Gefühlen nach London. Zuletzt gab es eine 4:1-Niederlage gegen Leeds United, doch davor zeigte die Mannschaft von Matthias Jaissle mit einem 2:1-Sieg gegen Hull und einem Auswärtssieg bei Coventry, dass sie durchaus in der Lage ist, Ergebnisse zu liefern.

Der Verein aus dem Nordosten Englands hat in dieser Saison bereits schwierige Phasen überstanden. Nach dem Abgang mehrerer Leistungsträger im Sommer – darunter Kapitän Bruno Guimarães, der für 75 Millionen Pfund zu Arsenal wechselte – befindet sich Newcastle im Umbruch.

Crystal Palace ist auf heimischem Boden noch immer eine schwer zu bezwingende Mannschaft, auch wenn die Defensive zuletzt anfällig wirkte. Sage wird von seiner Elf eine deutliche Reaktion auf die jüngsten Rückschläge fordern.

Wie und wo das Spiel live zu sehen ist, erfahrt ihr im Folgenden.


Crystal Palace vs. Newcastle United: Aufstellungen

Crystal Palace vs Newcastle United Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
page.match.formation.title
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
4-2-3-1
W. BenitezW. BenitezC. RichardsC. RichardsJ. CanvotJ. CanvotA. DisasiA. DisasiT. MitchellT. MitchellA. WhartonA. Whartonteam-logoA. KhalailiD. KamadaD. KamadaYéremy PinoYéremy PinoD. McNeilD. McNeilE. NketiahE. NketiahL. HornicekL. HornicekL. MileyL. MileyS. BotmanS. BotmanL. HallL. HallM. ThiawM. ThiawH. BarnesH. BarnesJ. WillockJ. WillockNico GonzálezNico GonzálezJoelintonJoelintonJ. MurphyJ. MurphyY. WissaY. Wissa
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
3-4-2-1
Crystal Palace

Startelf

Newcastle United

Trainer

  • P. Sage
  • M. Jaissle

Form

CRY

CRY - Form

BRC
N0-2
NFO
S3-1
OL
N3-2
BHA
N5-0
BJK
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
7/13
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
NEW

NEW - Form

MIL
S0-1
LEE
N4-1
HUL
S2-1
COV
N4-1
AVL
N0-1
Tor erzielt (kassiert)
5/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Crystal Palace kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt trennten sich die Eagles in der Europa League 2:2 von Beşiktaş, nachdem zuvor eine deutliche 5:0-Niederlage gegen Brighton zu verkraften war. Der einzige Ligasieg in diesem Zeitraum gelang mit 3:1 gegen Nottingham Forest. Insgesamt erzielte Palace in diesen fünf Spielen sechs Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

Newcastle United weist aus den jüngsten fünf Pflichtspielen zwei Siege, null Unentschieden und drei Niederlagen auf. Der letzte Auftritt war ein 2:1-Erfolg in der Premier League gegen Hull City, während zuvor eine 4:1-Niederlage gegen Leeds United die Schwächen der Mannschaft offenbarte. Auch eine 4:1-Niederlage bei Coventry und ein 0:1 gegen Aston Villa trübten den jüngsten Formverlauf. Newcastle erzielte in diesen fünf Partien vier Tore und kassierte acht.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Crystal PalaceUnentschiedenNewcastle United
2
1
2
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
1
END
Premier League
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
2
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
END
Premier League
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
5
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
END
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
1
END
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
0
END
5Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand am 12. April 2026 in der Premier League im Selhurst Park statt und endete mit einem 2:1-Sieg für Crystal Palace. Davor gewann Newcastle United am 4. Januar 2026 zu Hause mit 2:0 gegen die Eagles. In den letzten fünf direkten Vergleichen kommt Crystal Palace auf zwei Siege, Newcastle auf zwei Siege, bei einem Unentschieden – die Serie ist damit vollkommen ausgeglichen.

Crystal Palace vs. Newcastle United: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
N
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
8701135+821
S
S
S
N
S
3
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
S
S
S
S
U
4
FC ChelseaFC ChelseaCHE
84131715+213
N
S
S
N
U
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
S
N
S
U
S
6
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
S
S
U
S
N
7
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
N
U
S
U
U
8
LeedsLeedsLEE
724196+310
U
N
U
S
U
9
EvertonEvertonEVE
824289-110
N
N
U
S
U
10
IpswichIpswichIPS
83141216-410
U
N
S
N
S
11
HullHullHUL
723287+19
N
U
N
U
U
12
TottenhamTottenhamTOT
8233810-29
S
S
U
N
U
13
FulhamFulhamFUL
8224810-28
S
S
N
U
U
14
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
72231014-48
N
N
S
N
U
15
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
U
U
U
N
U
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
N
S
U
N
S
17
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
S
N
N
U
U
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
U
N
N
N
S
19
CoventryCoventryCOV
8206615-96
N
N
S
S
N
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
N
N
N
N
U
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