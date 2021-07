Wer zeigt / überträgt Conor McGregor vs. Dustin Poirier im TV und LIVE-STREAM?

Im Rahmen des MMA-Spektakels UFC 264 treffen zum dritten Mal Conor McGregor und Dustin Poirier aufeinander. Hier gibt es die Infos zur Übertragung.

Conor McGregor kehrt ins Oktagon der UFC zurück. Am Samstagabend (Ortszeit) trifft der Ire zum dritten Mal auf den US-Amerikaner Dustin Poirier. Die Main Card von UFC 264 in der T-Mobile-Arena in Paradise/Nevada nahe Las Vegas beginnt um 4 Uhr am Sonntagmorgen deutscher Zeit, der Hauptkampf steigt voraussichtlich um 6 Uhr.

Nicht einmal ein halbes Jahr nach ihrem denkwürdigen zweiten Aufeinandertreffen messen sich Conor McGregor und Dustin Poirier erneut im Rahmen einer UFC Fight Night. Die beiden MMA-Top-Stars bestreiten ihren mit Spannung erwarteten dritten Kampf gegeneinander und vollenden damit die Trilogie.

Im September 2014 schlug McGregor Poirier durch Technischen K.-o., im Januar dieses Jahres drehte Poirier den Spieß um. Wie wird der dritte Kampf enden?

Wer zeigt McGregor vs. Poirier 3 live im TV? Goal liefert die Infos zu UFC 264.

Wer zeigt / überträgt Conor McGregor vs. Dustin Poirier 3? Der Main Event von UFC 264 im Überblick

KAMPF Conor McGregor vs. Dustin Poirier GEWICHTSKLASSE Leichtgewicht (bis 155 Pfund) ORT T-Mobile-Arena | Paradise (Nevada) BEGINN 11. Juli | voraussichtlich 6 Uhr MESZ MMA-BILANZ McGregor: 22-5

Poirier: 27-6

Wer zeigt / überträgt Conor McGregor vs. Dustin Poirier 3? Die Übertragung in TV und LIVE-STREAM

Für Fans in Deutschland heißt es am Sonntag früh aufstehen, um das Spektakel zwischen McGregor und Poirier live sehen zu können. Die Main Card beginnt um 4 Uhr deutscher Zeit, mit dem Hauptkampf ist voraussichtlich um 6 Uhr zu rechnen.

Wer zeigt / überträgt Conor McGregor vs. Dustin Poirier 3? So wird die UFC in Deutschland übertragen

Die Exklusivrechte im TV und LIVE-STREAM für die UFC-Veranstaltungen hält in Deutschland der Streamingdienst DAZN. Wer den Kampf zwischen McGregor und Poirier sehen will, muss also bei DAZN registriert sein und zu Eventbeginn per Altersnachweis bestätigen, dass er oder sie mindestens 18 Jahre alt ist. Dafür hinterlegt Ihr am besten direkt nach Registrierung Eure Ausweisdaten, um beim Event nicht überrascht zu werden.

Wer zeigt / überträgt Conor McGregor vs. Dustin Poirier 3? So überträgt DAZN

DAZN steigt um 4 Uhr mit der Übertragung des Events ein. Kommentator ist Sebastian Hackl, als Experten begleiten die MMA-Kämpfer Peter Sobotta und Andreas Kraniotakes die Veranstaltung. Jedoch bietet DAZN die Kämpfe auch im englischen Originalkommentar auf der Plattform an.

Wer zeigt / überträgt Conor McGregor vs. Dustin Poirier 3? So seht ihr den Kampf bei DAZN

Wenngleich es sich bei DAZN um einen kostenpflichtigen Anbieter handelt, so könnt Ihr als Neukunden UFC 264 auch kostenlos sehen. Denn bei DAZN ist der erste Monat nach Anmeldung stets gratis. Damit könnt Ihr das komplette Angebot des Streamingdienstes unverbindlich testen und anschließend entscheiden, ob ihr DAZN auch danach nutzen wollt.

Zum Gratismonat von DAZN

Das Monatsabo bei DAZN kostet 14,99 Euro, wer sich gleich für ein ganzes Jahr bindet, der bezahlt den vergünstigten Preis für zehn Monate, also 149,99 Euro. Zwei Monate gibt es also quasi geschenkt.

Bei DAZN bekommt ihr ab Herbst vor allem die volle Ladung Spitzenfußball. Fast alle Spiele der Champions League, alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga sowie die spanische und französische Liga findet Ihr bei DAZN. Zudem zeigt der Anbieter eine ganze Reihe nationaler und internationaler Sportereignisse. Ob Darts, Tennis, US-Sport, Boxen oder Rugby - bei DAZN kommt jeder Sportfan auf seine Kosten.

DAZN ist per App auf Eurem Smart-TV, TV-Stick oder Eurer Konsole empfangbar. Zudem könnt Ihr das Programm auch über Smartphone oder Tablet sehen oder ganz konventionell über den Browser Eures Computers.

Wer zeigt / überträgt Conor McGregor vs. Dustin Poirier 3? Die Main Card von UFC 264 in der Übersicht