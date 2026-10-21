Das Spiel zwischen Como und Manchester United beginnt am 21.10.2026, 18:45.

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Anstoßzeit Como gegen Manchester United

Champions League - Spielwoche 3 21. Okt. 2026 - 12:45 Stadio G. Sinigaglia

Wer zeigt / überträgt Como vs Manchester United heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Como und Manchester United wird in Deutschland live auf DAZN übertragen. Dort kannst du die Partie als Livestream verfolgen.

Como vs. Manchester United: Spielvorschau

Im Stadio Giuseppe Sinigaglia am Ufer des Comer Sees empfängt Como Manchester United in der Champions League. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte in einer Gruppenphase, in der sie sich bislang noch nicht wirklich stabilisieren konnten.

Como hat sich in den vergangenen Jahren bemerkenswert entwickelt – von einem Fahrstuhlklub in der italienischen Fußballhierarchie zu einem Teilnehmer auf europäischer Bühne. Unter Trainer Cesc Fàbregas hat die Mannschaft eine klare Spielidee, auch wenn die Ergebnisse zuletzt schwankend waren.

Manchester United reist mit einer Bilanz an, die wenig Anlass zur Euphorie gibt. Vier Spiele ohne Sieg in der Premier League, dazu eine 0:2-Niederlage gegen Atlético Madrid in der Champions League – Michael Carricks Mannschaft steckt in einer schwierigen Phase.

Die Debatten rund um Old Trafford werden lauter. Ehemalige Spieler und Experten melden sich öffentlich zu Wort, und die Frage, wie lange Carrick noch Zeit bekommt, steht zunehmend im Raum.

Como hingegen will das Heimspiel nutzen, um nach dem 2:3 gegen Feyenoord Rotterdam in der Champions League wieder zu punkten. Fàbregas' Team hat in der Serie A zuletzt ein 1:3 gegen AC Florenz verloren, zeigt aber über 90 Minuten immer wieder gefährliche Offensivmomente.

Den Livestream und alle TV-Informationen zu diesem Champions-League-Spiel findest du direkt hier.





Como vs. Manchester United: Aufstellungen

Form

Como kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in dieses Spiel. Zuletzt gelang ein 1:3-Auswärtssieg gegen AC Florenz in der Serie A – davor gab es beim 2:3 gegen Feyenoord Rotterdam in der Champions League eine Niederlage. Insgesamt erzielte Como in diesen fünf Partien acht Tore und kassierte sechs.

Manchester United hat in den vergangenen fünf Spielen keinen einzigen Sieg eingefahren: drei Unentschieden und zwei Niederlagen lautet die Bilanz. Das jüngste Spiel endete 1:1 gegen Leeds in der Premier League, zuvor setzte es eine 0:2-Niederlage gegen Atlético Madrid in der Champions League. United traf in diesen fünf Partien fünfmal und kassierte achtmal – eine Defensive, die derzeit zu viel zulässt.

Bilanz direkte Duelle

Zu direkten Aufeinandertreffen zwischen Como und Manchester United liegen keine Daten aus den vergangenen fünf Begegnungen vor. Dieses Spiel dürfte für beide Klubs ein seltenes oder erstmaliges Duell auf europäischer Ebene darstellen.

Como vs. Manchester United: Die Tabellen

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