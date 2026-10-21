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Wer zeigt / überträgt Como vs. Manchester United heute live im TV und Livestream?

Como - Manchester United
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In der Champions League spielt Como gegen Manchester United. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Como und Manchester United beginnt am 21.10.2026, 18:45.

DeutschlandDAZN
ÖsterreichSky Austria

Anstoßzeit Como gegen Manchester United

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Champions League - Spielwoche 3
Stadio G. Sinigaglia

Wer zeigt / überträgt Como vs Manchester United heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Como und Manchester United wird in Deutschland live auf DAZN übertragen. Dort kannst du die Partie als Livestream verfolgen.

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Como vs. Manchester United: Spielvorschau

Im Stadio Giuseppe Sinigaglia am Ufer des Comer Sees empfängt Como Manchester United in der Champions League. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte in einer Gruppenphase, in der sie sich bislang noch nicht wirklich stabilisieren konnten.

Como hat sich in den vergangenen Jahren bemerkenswert entwickelt – von einem Fahrstuhlklub in der italienischen Fußballhierarchie zu einem Teilnehmer auf europäischer Bühne. Unter Trainer Cesc Fàbregas hat die Mannschaft eine klare Spielidee, auch wenn die Ergebnisse zuletzt schwankend waren.

Manchester United reist mit einer Bilanz an, die wenig Anlass zur Euphorie gibt. Vier Spiele ohne Sieg in der Premier League, dazu eine 0:2-Niederlage gegen Atlético Madrid in der Champions League – Michael Carricks Mannschaft steckt in einer schwierigen Phase.

Die Debatten rund um Old Trafford werden lauter. Ehemalige Spieler und Experten melden sich öffentlich zu Wort, und die Frage, wie lange Carrick noch Zeit bekommt, steht zunehmend im Raum.

Como hingegen will das Heimspiel nutzen, um nach dem 2:3 gegen Feyenoord Rotterdam in der Champions League wieder zu punkten. Fàbregas' Team hat in der Serie A zuletzt ein 1:3 gegen AC Florenz verloren, zeigt aber über 90 Minuten immer wieder gefährliche Offensivmomente.

Den Livestream und alle TV-Informationen zu diesem Champions-League-Spiel findest du direkt hier.


Como vs. Manchester United: Aufstellungen

Como vs Manchester United Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Como crest
Como
COM
page.match.formation.title
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
J. ButezJ. ButezÁlex ValleÁlex ValleT. ChalobahT. ChalobahY. CoutoY. CoutoJ. RamonJ. RamonL. Da CunhaL. Da CunhaJ. RodriguezJ. RodriguezM. BaturinaM. BaturinaL. MillaL. MillaN. PazN. PazA. DouvikasA. DouvikasS. LammensS. LammensD. DalotD. DalotN. MazraouiN. MazraouiH. MaguireH. MaguireM. de LigtM. de LigtC. BalebaC. BalebaA. SantosA. SantosA. DialloA. DialloB. FernandesB. FernandesY. TielemansY. TielemansB. MbeumoB. Mbeumo
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
Como

Startelf

Manchester United

Trainer

  • Cesc Fàbregas
  • M. Carrick

Form

COM

COM - Form

PAR
S2-1
FRC
N2-0
ROM
U0-0
FEY
N3-2
FIO
S1-3
Tor erzielt (kassiert)
7/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
MUN

MUN - Form

BHA
N2-3
FUL
U1-1
TOT
U1-1
ATM
N2-0
LEE
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
5/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Como kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in dieses Spiel. Zuletzt gelang ein 1:3-Auswärtssieg gegen AC Florenz in der Serie A – davor gab es beim 2:3 gegen Feyenoord Rotterdam in der Champions League eine Niederlage. Insgesamt erzielte Como in diesen fünf Partien acht Tore und kassierte sechs.

Manchester United hat in den vergangenen fünf Spielen keinen einzigen Sieg eingefahren: drei Unentschieden und zwei Niederlagen lautet die Bilanz. Das jüngste Spiel endete 1:1 gegen Leeds in der Premier League, zuvor setzte es eine 0:2-Niederlage gegen Atlético Madrid in der Champions League. United traf in diesen fünf Partien fünfmal und kassierte achtmal – eine Defensive, die derzeit zu viel zulässt.

Bilanz direkte Duelle

Zu direkten Aufeinandertreffen zwischen Como und Manchester United liegen keine Daten aus den vergangenen fünf Begegnungen vor. Dieses Spiel dürfte für beide Klubs ein seltenes oder erstmaliges Duell auf europäischer Ebene darstellen.

Como vs. Manchester United: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
S
S
S
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
S
S
S
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
U
S
S
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
S
S
5
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
3201116+56
N
S
S
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
S
N
S
7
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
S
S
8
FC ArsenalFC ArsenalARS
220040+46
S
S
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
S
S
10
Real BetisReal BetisBET
220064+26
S
S
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
S
N
S
12
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
211083+54
U
S
13
AS RomAS RomROM
311185+34
S
N
U
14
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
211042+24
S
U
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
U
S
N
16
PSVPSVPSV
31112204
S
N
U
17
ComoComoCOM
210164+23
N
S
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
N
S
19
FC VillarrealFC VillarrealVIL
31028803
N
S
N
20
Club BrüggeClub BrüggeCLB
21016603
S
N
21
LensLensRCL
210134-13
N
S
22
SSC NeapelSSC NeapelNAP
310257-23
S
N
N
23
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
S
N
24
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
210147-33
S
N
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
N
S
N
26
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
310249-53
N
S
N
27
AEK AthenAEK AthenAEK
310238-53
N
N
S
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
U
N
U
29
VikingVikingVIK
201146-21
U
N
30
Sl. PragSl. PragSLP
301247-31
U
N
N
31
Inter MailandInter MailandINT
200246-20
N
N
32
LASKLASKLAS
200237-40
N
N
33
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
N
N
N
34
LilleLilleLIL
200226-40
N
N
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
N
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
N
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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