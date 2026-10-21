Das Spiel zwischen Club Brügge und Lens beginnt am 21.10.2026, 21:00.

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Anstoßzeit Club Brügge gegen Lens

Champions League - Spielwoche 3 21. Okt. 2026 - 15:00 Jan Breydel Stadion

Wer zeigt / überträgt Club Brügge vs Lens heute live im TV und Livestream?

Die Partie zwischen Club Brügge und Lens ist live bei DAZN zu sehen. TV-Sender und Livestream-Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

Club Brügge vs. Lens: Spielvorschau

Club Brügge empfängt Lens im Jan Breydel Stadion in Brügge in der UEFA Champions League. Für Ivan Leko's Mannschaft ist es eine Gelegenheit, den beeindruckenden Schwung aus den vergangenen Wochen in europäischen Ruhm umzumünzen.

Club Brügge steht derzeit in bestechender Form. Der belgische Klub hat zuletzt Inter Mailand mit 4:3 im Giuseppe Meazza besiegt – ein Ergebnis, das für Aufsehen gesorgt hat. Nicolo Tresoldi war dabei der überragende Mann und erzielte einen Hattrick, der die Nerazzurri in der Tabelle weiter nach unten drückte.

Lens hingegen kämpft um Konstanz. Die Mannschaft von Trainer Yannick Cahuzac hat in der Ligue 1 zuletzt gewechselhafte Ergebnisse geliefert und steht in der Champions-League-Tabelle unter Druck, Punkte zu sammeln.

In der Champions League trennen beide Teams nur wenige Plätze in der Tabelle, doch die Formkurve spricht derzeit klar für die Gastgeber. Lens muss auswärts eine Leistungssteigerung zeigen, um nicht weiter ins Hintertreffen zu geraten.

Nachfolgend finden Sie alle Informationen zur Übertragung, Anstoßzeit und den Aufstellungen.





Club Brügge vs. Lens: Aufstellungen

Form

Club Brügge hat alle fünf jüngsten Pflichtspiele gewonnen – eine makellose Bilanz, die die Stärke der Mannschaft unterstreicht. Der bislang bedeutendste Erfolg war das 4:3 in der Champions League bei Inter Mailand. Zuletzt bezwang der Klub KSC Lokeren im Pokal mit 1:0. Über die fünf Partien erzielte Club Brügge elf Tore und kassierte nur vier.

Lens kommt auf zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen. Der jüngste Erfolg war ein 3:1 in der Ligue 1 gegen Troyes am 17. Oktober. Zuvor unterlag die Mannschaft Sporting CP in der Champions League mit 0:2. Lens erzielte in diesem Zeitraum neun Tore und kassierte sieben.

Bilanz direkte Duelle

Für diese Begegnung liegen keine Aufzeichnungen aus früheren direkten Duellen zwischen Club Brügge und Lens vor.

Club Brügge vs. Lens: Die Tabellen

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