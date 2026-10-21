Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Champions League
team-logoClub Brügge
Jan Breydel Stadion
team-logoLens
Ansehen auf DAZN
GOAL-e
Unterstützt von

Wer zeigt / überträgt Club Brügge vs. Lens heute live im TV und Livestream?

Club Brügge - Lens
Club Brügge
Lens
Champions League

In der Champions League spielt Club Brügge gegen Lens. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Club Brügge und Lens beginnt am 21.10.2026, 21:00.

DeutschlandDAZN
ÖsterreichSky Austria

Anstoßzeit Club Brügge gegen Lens

crest
Champions League - Spielwoche 3
Jan Breydel Stadion

Wer zeigt / überträgt Club Brügge vs Lens heute live im TV und Livestream?

Die Partie zwischen Club Brügge und Lens ist live bei DAZN zu sehen. TV-Sender und Livestream-Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

DAZN

DAZN

Hier ansehen

Club Brügge vs. Lens: Spielvorschau

Club Brügge empfängt Lens im Jan Breydel Stadion in Brügge in der UEFA Champions League. Für Ivan Leko's Mannschaft ist es eine Gelegenheit, den beeindruckenden Schwung aus den vergangenen Wochen in europäischen Ruhm umzumünzen.

Club Brügge steht derzeit in bestechender Form. Der belgische Klub hat zuletzt Inter Mailand mit 4:3 im Giuseppe Meazza besiegt – ein Ergebnis, das für Aufsehen gesorgt hat. Nicolo Tresoldi war dabei der überragende Mann und erzielte einen Hattrick, der die Nerazzurri in der Tabelle weiter nach unten drückte.

Lens hingegen kämpft um Konstanz. Die Mannschaft von Trainer Yannick Cahuzac hat in der Ligue 1 zuletzt gewechselhafte Ergebnisse geliefert und steht in der Champions-League-Tabelle unter Druck, Punkte zu sammeln.

In der Champions League trennen beide Teams nur wenige Plätze in der Tabelle, doch die Formkurve spricht derzeit klar für die Gastgeber. Lens muss auswärts eine Leistungssteigerung zeigen, um nicht weiter ins Hintertreffen zu geraten.

Nachfolgend finden Sie alle Informationen zur Übertragung, Anstoßzeit und den Aufstellungen.


Club Brügge vs. Lens: Aufstellungen

Club Brügge vs Lens Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Club Brügge crest
Club Brügge
CLB
page.match.formation.title
Lens crest
Lens
RCL
3-4-2-1
Y. SommerY. SommerK. SabbeK. SabbeJ. SpileersJ. SpileersB. MecheleB. MecheleJ. SeysJ. SeysJ. VirgiliJ. VirgiliF. PottsF. PottsH. VanakenH. VanakenC. ForbsC. ForbsH. VetlesenH. VetlesenN. TresoldiN. TresoldiR. RisserR. RisserS. BaidooS. Baidooteam-logoK. AntonioJ. TodiboJ. Todiboteam-logoA. Bulatovicteam-logoJ. KadileA. HaidaraA. HaidaraF. ThauvinF. ThauvinR. AguilarR. Aguilarteam-logoM. UdolO. EdouardO. Edouard
Lens crest
Lens
RCL
4-2-3-1
Club Brügge

Startelf

Lens

Trainer

  • I. Leko
  • Y. Cahuzac

Form

CLB

CLB - Form

ANT
S3-1
GNK
S3-0
RAA
S1-4
INT
S3-4
LOK
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
15/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
RCL

RCL - Form

LEM
U2-2
ASM
N2-1
OL
S2-1
SCP
N0-2
TRO
S1-3
Tor erzielt (kassiert)
8/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Club Brügge hat alle fünf jüngsten Pflichtspiele gewonnen – eine makellose Bilanz, die die Stärke der Mannschaft unterstreicht. Der bislang bedeutendste Erfolg war das 4:3 in der Champions League bei Inter Mailand. Zuletzt bezwang der Klub KSC Lokeren im Pokal mit 1:0. Über die fünf Partien erzielte Club Brügge elf Tore und kassierte nur vier.

Lens kommt auf zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen. Der jüngste Erfolg war ein 3:1 in der Ligue 1 gegen Troyes am 17. Oktober. Zuvor unterlag die Mannschaft Sporting CP in der Champions League mit 0:2. Lens erzielte in diesem Zeitraum neun Tore und kassierte sieben.

Bilanz direkte Duelle

Für diese Begegnung liegen keine Aufzeichnungen aus früheren direkten Duellen zwischen Club Brügge und Lens vor.

Club Brügge vs. Lens: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
S
S
S
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
S
S
S
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
U
S
S
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
S
S
5
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
3201116+56
N
S
S
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
S
N
S
7
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
S
S
8
FC ArsenalFC ArsenalARS
220040+46
S
S
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
S
S
10
Real BetisReal BetisBET
220064+26
S
S
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
S
N
S
12
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
211083+54
U
S
13
AS RomAS RomROM
311185+34
S
N
U
14
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
211042+24
S
U
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
U
S
N
16
PSVPSVPSV
31112204
S
N
U
17
ComoComoCOM
210164+23
N
S
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
N
S
19
FC VillarrealFC VillarrealVIL
31028803
N
S
N
20
Club BrüggeClub BrüggeCLB
21016603
S
N
21
LensLensRCL
210134-13
N
S
22
SSC NeapelSSC NeapelNAP
310257-23
S
N
N
23
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
S
N
24
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
210147-33
S
N
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
N
S
N
26
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
310249-53
N
S
N
27
AEK AthenAEK AthenAEK
310238-53
N
N
S
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
U
N
U
29
VikingVikingVIK
201146-21
U
N
30
Sl. PragSl. PragSLP
301247-31
U
N
N
31
Inter MailandInter MailandINT
200246-20
N
N
32
LASKLASKLAS
200237-40
N
N
33
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
N
N
N
34
LilleLilleLIL
200226-40
N
N
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
N
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
N
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Von überall sicher streamenJetzt 83% sparen

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen